الرئيسيةالهدهدالكشف عن فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر فجرت غضب جمال بلماضي
الهدهد

الكشف عن فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر فجرت غضب جمال بلماضي

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر watanserb.com
مدرب منتخب الجزائر الوطني جمال بلماضي

وطن- كشف موقع “أوراس” الجزائري عما وصفه بفضيحة للمنتخب الجزائري في قطر، فجرت غضب مدرب منتخب الجزائر الوطني جمال بلماضي.

منتخب الجزائر في قطر

ووصل لاعبو منتخب الجزائر إلى الدوحة، الخميس، استعدادا للقاء منتخب إيران في مباراة ودية يوم 12 يونيو.

الموقع الجزائري نقل عن مصادره التي وصفها بـ”الموثوقة”، أن فريق الجزائر لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، وانتظر اللاعبون والطاقم الفني أكثر من نصف ساعة خارج المطار.

الكاميروني “وومي” يتوعد بإقصاء منتخب الجزائر من تصفيات مونديال قطر ومصر من أمم أفريقيا!

وأرجع المصدر ذلك “لعدم توفير حافلة تنقلهم إلى الفندق” حسب قوله.

مصادر “أوراس” ذاتها ذكرت أيضا أن حتى الآن، لا يعلم مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، أين سيتدرب لاعبوه ولا في أي ملعب سيواجه إيران.

جمال بلماضي غاضب

وفجر هذا الأمر غضب جمال بلماضي، بحسب ما كشفت المصادر بسبب ما حدث في مطار الدوحة الدولي وسوء الإدارة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما لفت موقع “أوراس” في تقريره الذي طالعته (وطن) أن “الفضائح في المنتخب الجزائري لا تتوقف، بعد الخطأ الذي كاد أن يدمر منتخب الجزائر أمام أوغندا.

وكان منتخب الجزائر قريبا من خسارة مواجهته أمام أوغندا، بسبب “التسيب” والإهمال في لجنة التحكيم، بحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري حسين جناد.

وكان “جناد” أكد أن ثلاثي التحكيم المصري، بقيادة محمود علي محمود إسماعيل، لم يجدوا سماعاتهم المخصصة للتواصل فيما بينهم أثناء المباراة، قبل نحو ساعة من الزمن على انطلاق المواجهة.

ولهذا كان طاقم التحكيم المصري سيلغي اللقاء نهائيا، لولا حالة استنفار قصوى حدثت.

ولفت الإعلامي الجزائري إلى أنه “لحسن حظ المنتخب الوطني الذي كان سيفقد نقاط المباراة تم الاتصال في آخر لحظة بحكم جزائري لحل الأزمة.”

وكان هذا الحكم المشار إليه بحوزته سماعاته وسماعات مساعديه، وتم الاتصال به وطلب منه إحضارها إلى الملعب على الفور لحل الأزمة.

مفاجأة صادمة .. خطأ تقني يُنهي مشوار منتخب الجزائر من التأهل لمونديال قطر 2022

المصدرأوراس ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
رياضة

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

رياضة

مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

رياضة

موعد مباراة الجزائر وتنزانيا والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

الهدهد

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المسيء للإسلام يفشل وهبوط كبير بإيراداته

الهدهد

حملة هندية لمقاطعة شركة الطيران القطرية ردا على غضب الدوحة من الإساءة للرسول

رياضة

منتخب الجزائر يداوي جراحه بفوز نظيف على أوغندا (فيديو)

الهدهد

شبكة منصات إخبارية تهاجم قطر ورموزها.. تحقيق يكشفها ويفضح المسؤول عنها؟

الهدهد

صحيفة تشيكية تكشف عن خطة لاستثمار المليارات في سلطنة عمان لتأمين إمدادات الغاز

الهدهد

الكشف عن تفاصيل اتفاق الشراكة بين سلطنة عمان وقطر بشأن مونديال 2022

الهدهد

سلطنة عمان تعلن عن توقيع اتفاقية شراكة مع قطر بشأن مونديال2022

الهدهد

ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بين الإمارات وقطر إلى 1900٪ قبل كأس العالم

الهدهد

مروان بشارة: تحول قطر بعد حصارها للاعب دولي “معجزة” ودعم أميرها لفلسطين “مذهل”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا