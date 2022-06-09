الكشف عن فضيحة لمنتخب الجزائر في قطر فجرت غضب جمال بلماضي

وطن- كشف موقع “أوراس” الجزائري عما وصفه بفضيحة للمنتخب الجزائري في قطر، فجرت غضب مدرب منتخب الجزائر الوطني جمال بلماضي.

منتخب الجزائر في قطر

ووصل لاعبو منتخب الجزائر إلى الدوحة، الخميس، استعدادا للقاء منتخب إيران في مباراة ودية يوم 12 يونيو.

الموقع الجزائري نقل عن مصادره التي وصفها بـ”الموثوقة”، أن فريق الجزائر لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي، وانتظر اللاعبون والطاقم الفني أكثر من نصف ساعة خارج المطار.

وأرجع المصدر ذلك “لعدم توفير حافلة تنقلهم إلى الفندق” حسب قوله.

مصادر “أوراس” ذاتها ذكرت أيضا أن حتى الآن، لا يعلم مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، أين سيتدرب لاعبوه ولا في أي ملعب سيواجه إيران.

جمال بلماضي غاضب

وفجر هذا الأمر غضب جمال بلماضي، بحسب ما كشفت المصادر بسبب ما حدث في مطار الدوحة الدولي وسوء الإدارة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما لفت موقع “أوراس” في تقريره الذي طالعته (وطن) أن “الفضائح في المنتخب الجزائري لا تتوقف، بعد الخطأ الذي كاد أن يدمر منتخب الجزائر أمام أوغندا.

وكان منتخب الجزائر قريبا من خسارة مواجهته أمام أوغندا، بسبب “التسيب” والإهمال في لجنة التحكيم، بحسب ما كشفه الإعلامي الجزائري حسين جناد.

وكان “جناد” أكد أن ثلاثي التحكيم المصري، بقيادة محمود علي محمود إسماعيل، لم يجدوا سماعاتهم المخصصة للتواصل فيما بينهم أثناء المباراة، قبل نحو ساعة من الزمن على انطلاق المواجهة.

ولهذا كان طاقم التحكيم المصري سيلغي اللقاء نهائيا، لولا حالة استنفار قصوى حدثت.

ولفت الإعلامي الجزائري إلى أنه “لحسن حظ المنتخب الوطني الذي كان سيفقد نقاط المباراة تم الاتصال في آخر لحظة بحكم جزائري لحل الأزمة.”

وكان هذا الحكم المشار إليه بحوزته سماعاته وسماعات مساعديه، وتم الاتصال به وطلب منه إحضارها إلى الملعب على الفور لحل الأزمة.