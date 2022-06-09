الفاكهة الصيفية تنهش بطون المصريين.. شكاوى من ديدان المشمش وتسمم الخوخ والبطيخ

وطن – تنذر شكاوى المواطنين في مصر من الفواكه الصيفية وتسببها في الإصابة بالكثير من الأمراض، بأن حالة من الركود قد تضرب السوق المحلية فيما تكافح السلطات لطمأنة مواطنيها، منعا لتفاقم الأزمة الاقتصادية التي لم تستفق البلاد من أعبائها بعد.

وأثيرت فيه تحذيرات من تناول البطيخ والخوخ بداعي أنهما يصيبان بالتسمم بسبب مبيدات مُسرطنة يتم استخدامها، وقد شكا كثيرون من ظهور أعراض عليهم من جرّاء تناولهما.

ديدان في المشمش المصري

وانضم المشمش إلى الفاكهة التي أثيرت تحذيرات بشأنها، ونشر أحد المستهلكين مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة عبر حسابها على “تويتر”، يظهر وجود “ديدان” في المشمش، وقال المواطن إنه تناول كيلو جراما كاملا من فاكهة المشمش قد تكون مليئة بالديدان.

وحصد المواطن، وفق روايته، وجود 3000 دودة في الكيلو جرام، وذلك بمعدل أربع ديدان في الواحدة من ثمرة المشمش، ودعا المواطنين لتوخي الحذر.

"اكتشفته بعد ما أكلت كيلو".. مواطن يحذر من وجود ديدان في المشمش المباع بالأسواق pic.twitter.com/nryPUr1AfF — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 8, 2022

هل وجود الديدان في المشمش طبيعي؟

وفيما أثار هذا الأمر مخاوف مواطنين من خطر التعرض للإصابة بأمراض من جرّاء ذلك، فقد وصف أحد النشطاء على تويتر الأمر بأنه “طبيعي”.

وذكرت تغريدة نشرها حساب يُدعى “has”: “دود المشمش أمر طبيعي نتيجة الحر مش مرض أو عيب في المشمش.. البن مثلا مش بيستحمل الحر”.

وأضافت: “المشمش لازم تفتحه بإيدك الأول وتتأكد إنه مش مدود ومش معنى إنك لاقيت واحدة مدوده كله هيكون كده إو انك لاقيت واحده نظيفة الباقي هيكون نطيف لازم تتأكد من المشمش واحدة واحدة أثناء الأكل”.

دود المشمش امر طبيعي نتيجة الحر مش مرض او عيب في المشمش

البن مثلا مش بيستحمل الحر و بيجبن

المشمش لازم تفتحه بايدك الاول و تتأكد انه مش مدود و مش معنى انك لاقيت واحده مدوده كله هيكون كده او انك لاقيت واحده نطيفه الباقي هيكون نطيف لازم تتاكد من المشمش واحده واحده اثناء الاكل — Has (@Has20538945) June 8, 2022

طلب إحاطة حول البطيخ المسرطن

وكان عضو بمجلس النواب المصري، قد تقدم بطلب إحاطة، حول ما تردد عن أن البطيخ محقون بالهرمونات ويسبب الإصابة السرطان.

وتقدم نائب بالبرلمان المصري، بطلب إحاطة موجها إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب، حول شائعة #البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب #السرطان أو ما أطلق عليه إعلاميا #البطيخ_المسرطن.#أخبار_الآن pic.twitter.com/LIYjRsSF86 — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) June 8, 2022

مسؤول مصري: بطيخنا رائع

وردا على ذلك، قال رئيس برنامج البطيخ بمعهد البحوث الزراعية بوزارة الزراعة المصرية سليمان عمران، إن البطيخ في مصر آمن، ولا تُرصد أي شكاوى منه.

وأضاف أن البطيخ ليس من الفواكه المسرطنة، وتحدث عن أنه لا يوجد أي مزارع يستخدم مبيدات مسرطنة.

وأوضح أن ظهور علامات بيضاء على البطيخة من الداخل دليل على عدم نضجها بشكل كافي، و #البطيخ ليس من الفواكه المسرطنة، ولم يعد أي مزارعين يقومون باستخدام مبيدات مسرطنة، خاصة أن هذه المبيدات لم تعد منتشرة وموجودة في مصر.#أخبار_الآن pic.twitter.com/bTcH1RCg6T — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) June 8, 2022

الحكومة تلملم قلق المواطنين من أزمات الفاكهة

الشكاوى من البطيخ والخوخ وصولًا إلى المشمش تقابلها السلطات برسائل طمأنة عديدة في محاولة لإجهاض مخاوف المواطنين من جرّاء ذلك.

وقال مستشار وزير الزراعة المصري محمد فهيم، إن كل ثمرات الفواكه المصرية الصيفية بحالة جيدة جدا ولا توجد أي شكاوى منها، وذلك في رواية تناقض تحذيرات عديدة أطلقها أطباء مصريون دعوا إلى عدم تناول البطيخ والخوخ على وجه التحديد في هذه الفترة.

ورغم أن مستشار الوزير المصري حاول طمأنة المواطنين، لكنه عاد وأكد أن البطيخ قد يصيب بأمراض باطنة مع تعرضه لأشعة الشمس إثر تعرضه لحالة شبه فساد غذائي، وذلك للبطيخ المعروض تحت أشعة الشمس، لذلك نصح المواطنين بتجنب شرائه في هذه الحالة.

كُل بطيخ براحتك لكن ما تشتريش اللي معرض لأشعة الشمس.. مستشار وزير الزراعة يكشف السبب ويوجه نصائح مهمة

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/KFlvyZQ5y9#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/fry3HzW0Oz — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) June 8, 2022

رسائل المسؤولين في مصر لا تستهدف فقط طمأنة المواطنين لتناول الفواكه الصيفية كما يحلو لهم، لكنها تتخوف على سمعة الفواكه ومن ثم الزراعات المصرية بشكل عام، كونها تعتمد عليها لدعم الاقتصاد الذي يواجه حاليا أزمات عاصفة.

وأقر أكثر من مسؤول مصري، بينهم مستشار وزير الزراعة، بأنّ الحديث عن أزمات صحية تسببها الفواكه المصرية تضر بالاقتصاد المصري باعتبار أن هذه المعلومات تشوه صورة الزراعات المصرية.

واعتبر هذا المسؤول، أن بث رسائل سلبية عن الفواكه المصرية بمثابة خيانة للوطن وللمزارع، بل وصفها كذلك شهادة زور يُحاسب من يُطلقها أمام الله.