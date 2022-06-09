السعودية.. طبيب يصور النساء في بث مباشر أثناء عمل مساج لهن! (فيديو)

وطن– أثار فيديو متداول، لأخصائي علاج طبيعي ومساج، وهو يفتح بثاً مباشراً أثناء تدليك النساء، غضباً عارماً في السعودية.

بث مباشر

ويظهر بالفيديو المتداول، أخصائي المساج، وهو يبدأ بعلاج سيدة كانت ترتدي عباءة وغطاء رأس باللون الأسود. وهو حجاب معظم السيدات في السعودية.

وتتمدد السيدة على السرير المخصص بالمساج، ليبدأ المُعالج الآسيوي عمله شارحاً لها مشكلتها.

وتشيد السيدة بالفيديو بعمل المُعالج الذي وعدها بأنها ستتمكن من النوم الليلة بلا مشاكل، ما جعلها تضحك وتؤكد أنها تشعر بالراحة الآن.

تعليقات غاضبة

وكتب ناشر الفيديو في تعليقه عليه: “أنا ودي أعرف، الحرمة تعرف إنه في تصوير ولا لاء”.

وأضاف: “دكتور مساج ويصور الحريم في اللايف، في أي زمان احنا؟ يعني مو معقول ما في نساء لعمل المساج”.

ورغم أن الغضب كان سيد الموقف بين معظم الناشطين، إلا أن البعض دافع ورأى أن السيدة كانت محتشمة. وأن الهدف من المساج كان علاجياً فقط.

وجاء في التعليقات المتناقضة: ” هذا علاج تقويم عظام ماهو مساج يا مرضى . و ما يقدروا يسوونه السيدات لأنه يحتاج قوة مع التكنيك الصح والا المريض يجيه شلل من اي غلطة “.

ورجحت سيدة رواية أخرى للتصوير قائلة: ” التصوير له الف مبرر ، ممكن صورت لنفسها العلاج او لزوجها او للي يكون واتسرب المقطع لانه واضح انها عارفة عن التصوير واللي يصور احد من طرفها”.

فوضى الطب والتمريض

وعقب آخر: ” هل ازدادت الفوضى في الطب والتمريض والعلاج الطبيعي الرجل يثق في مهارات المرأة ! و المرأة تثق في مهارات الرجل ! استرخصوا الحياء والخجل الله المستعان”.

وكتب ناشط: ” يمكن دعاية للمكان وهي موافقة”.

وهاجمت ناشطة أصحاب الفكر الصحوي على حد تعبيرها. وكتبت: ” للأسف للآن قذارة الفكر الصحوي معشعش في الاغلبيه قذف واتهام وظلم!! الدكتور يمارس عمله قدام الكاميرا واكيد انها موافقه١٠٠٪ ع التصوير. قال ايش ليش الرجال يسويلها. على اساس محارمكم مايولدونهم الدكاتره ومايسوولهم عمليات!!”.

ليرد عليها ناشط: ” بكرة يجي بث ولادة !! وتجي وحدة غبيه زيك تقول عادي”.

في السعودية أم الإمارات؟

وأكد آخر أن الفيديو ليس في السعودية، وكتب: ” انا كنت موجود ف البث. المكان دبي الحرمة هي سوت نشر لحساب العيادة الدكتور اتوقع هندي. هذا مو مساج هذا نوع من انواع العلاج الطبيعي للعمود الفقري و عرق النساء ومدري ايش وسلامتكم”.

ووافقه ناشط الرأي معقباً: ” هذا مو مساج .. هذه طريقة علاج .. والدكتور صاحب تخصص ومو كل من هب ودب يعملها .. وفي دكتور بريطاني بجدة تخصصه كذا .. موجود باغلى مستشفى بجدة”.

هذا ولم يصدر أي تعليق من الجهات المختصة حول الفيديو، ولا يمكن التأكد من صحة تفاصيل جميع ما يتم تداوله حول مواقع التواصل.