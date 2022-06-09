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الهدهد

الحكم النهائي على متهمين بالتطاول على الذات الإلهية في سلطنة عمان

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
متهمين بالتطاول على الذات الالهية watanserb.com
الحكم بالسجن على متهمين بالتطاول على الذات الالهية

وطن – أصدر الادعاء العام في سلطنة عمان، بيانا كشف فيه تفاصيل الحكم عـلى متهمين فـي جنايتي التطاول عـلـى الذات الإلهية، والإساءة إلى الأديان السماوية

وأوضح الادعاء العام أن الحكم على المدانين صدر عن دائرة الجنايات، بمحكمة الاستئناف بصحار، بتاريخ الثلاثاء 7مايو/أيار الجاري.

ووفقا لما ورد في البيان، فقد “تم إدانة المتهم (علي بن مرهون بن عبد الله)، بجناية التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، وقضت بسجنه خمـس سـنـوات”.

إدانة مريم النعيمي

كما أوضح البيان انه تم “إدانة المتهمة (مريم بنت يوسف بن علي) بجناية الإساءة إلى الأديان السماوية، وقضت بسجنها ثلاث سنوات، والأمر بنشر الحكم ومصادرة هاتفيهما المضبوطين، وغلق حساباتهما في برنامج التواصل الاجتماعي (توتير) وإلزامهما بالمصاريف القانونية.”

براءة غيث بن مطر جزائيا

كما أوضح البيان “ببراءة المتهم غيث بن مطر بن حمد جزائيا بشـأن جنايتي التطاول على الذات الإلهية والإساءة إليها، واستخدام الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات في التحريض والإغواء على ارتكاب الفجور؛ لانعدام مسؤوليته الجزائية”.

كما قضى الحكم بعـدم الاختصاص بالنظر في الجنح كافة والمنسوبة للمتهمين جميعهم، وإحالتهـا مع الهواتف المضبوطة العائدة للمتهمين (غيث بن مطر) و(عبد الله بنحسن)، إلى محكمة الجنح المختصة.

وشدد البيان على أن “التحقيقات التي أجراها الادعاء العام أكدت قيام المحكوم عليهما (علي بن مرهون) و (غيث بن مطر) بنشـر كتابات على حسابهما الشخصي عبر منصـة التواصل الاجتماعي “توتير” متطاولين فيها على الذات الإلهية.

كما نشرت المحكوم عليها (مريم بنت يوسـف فـي إحدى مجموعـات بـرنامـج التواصل الاجتماعي (واتساب) عبارات أساءت فيها إلى الأديان السماوية.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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