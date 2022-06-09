أقل من البنك.. انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء لليوم الثاني

وطن- واصل سعر الدولار في السودان اليوم، الخميس، في السوق السوداء انخفاضه أمام الجنيه السوداني لليوم الثاني على التوالي.

سعر الدولار في السودان

وبحسب متعاملون في هذه السوق فقد بلغ سعر الدولار الآن 464 جنيها تقريبا، بينما كان قد تجاوز سعره قبل أيام حاجز الـ470 جنيها.

وفي سابقة لم تحدث من أشهر بات سعر الدولار داخل البنوك السودانية أعلى من سعره في السوق السوداء.

حيث وصل سعر الدولار اليوم، الخميس، داخل بنك الخرطوم ـ أكبر بنك حكومي في البلاد ـ إلى 566 جنيها للشراء، مقابل 570 جنيها للبيع.

توقعات بانهيار سعر الدولار في السودان الأسبوع المقبل

وكان محللون اقتصاديون مختصون بالشأن السوداني أخبروا (وطن) عن توقعاتهم لأسعار الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن العملة الخضراء قد تشهد انهيارا كبيرا.

ويتوقع هؤلاء المحللون بحسب رصدهم للوضع الراهن، أن تشهد أسعار الدولار في السودان المزيد من الانخفاض أمام الجنيه، مع بدء تعاملات الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التوقع مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني، التي وجهت ضربة قوية للسوق الموازية والمضاربين على العملة بها.

وكانت أسعار الدولار قد شهدت بالفعل انخفاضا كبيرا داخل السوق السوداء، بداية من، الاثنين، بعدما كان قد ارتفع إلى 575 خلال الأيام الماضية.

القبض على العشرات من تجار العملة

وبحسب مصادر مطلعة فقد ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على العشرات من تجار العملة الذين ينشطون في السوق الموازي.

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر أيضا بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

ويتوقع المحللون أن هذه الأسباب مجتمعة ستدفع باتجاه جديد نحو انخفاض كبير آخر لسعر الدولار بداية الأسبوع المقبل.

وقد يصل السعر في رأيهم إلى ما دون 560 جنيها أيضا بشكل تدريجي خلال أيام الأسبوع المقبل.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني

وبلغ سعر اليورو في السودان اليوم 607 للشراء، و611.5 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 709 جنيهات للشراء، و714.3 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 150.7 جنيه للشراء، مقابل 151.8 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.1 جنيها للشراء، مقابل 155.3 جنيها للبيع.