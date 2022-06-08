هل تسبب الهواتف المحمولة سرطان الأذن؟ .. إجابة ونصائح

وطن- الهواتف المحمولة جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية وقد ينتهي بنا الأمر بقضاء ساعات على هواتفنا دون أن ندرك الضرر الذي يلحق بنا.

يمتص جسم الإنسان الطاقة من الأجهزة وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى مخاطر صحية مختلفة، والتي قد تشمل أيضًا سرطان الدماغ والجلد.

وإذا ما كنا نعرف الكثير عن أنواع السرطان الأخرى، فإن الكثير منا لم يسمع عن سرطان الأذن من قبل.

وفي هذا السياق، تحدث موقع “Only My Health” مع الدكتور راج ناجاركار، رئيس قسم جراحة الأورام والخدمات الروبوتية بمركز مانافاتا للسرطان في الهند، عن ما إذا كانت الهواتف المحمولة تكون السبب وراء سرطان الأذن.

يمكن أن يؤثر سرطان الأذن على الأذن الداخلية والخارجية. يبدأ عادةً كسرطان جلدي في الأذن الخارجية أو في قناة الأذن، ولكنه يمكن أن يتطور أيضًا في طبلة الأذن، والعظم الصدغي وعصب الوجه وأعضاء الأذن الداخلية للسمع.

ما هي أنواع سرطان الأذن؟

يقول الدكتور ناجاكار أن هناك عدة أنواع من سرطانات الأذن، بما في ذلك:

سرطان الخلايا القاعدية

سرطان الجلد

السرطان الكيسي الغداني

سرطان الغدة

سرطان الخلايا الحرشفية

أعراض سرطان الأذن

تختلف أعراض سرطان الأذن باختلاف الجزء المصاب من الأذن. من الضروري فهم بعض أعراض سرطان الأذن في أجزاء مختلفة من الأذن.

– الأذن الخارجية

تشمل العلامات التي تظهر على الأذن الخارجية الجلد المتقشر مع وجود كتل بيضاء تحت الجلد ونزيف تحت الجلد.

– قناة الأذن

تتضمن بعض العلامات الموجودة في قناة الأذن نتوءًا في أو بالقرب من مدخل قناة الأذن، وإفرازات من الأذن، وفقدان السمع.

– الأذن الوسطى

تشمل علامات الإصابة بسرطان الأذن في الأذن الوسطى إفرازات دم من الأذن وألم في الأذن وفقدان السمع.

– الأذن الداخلية

تشمل علامات الإصابة بسرطان الأذن في الأذن الداخلية ألم الأذن، والدوخة، وفقدان السمع، والصداع.

أسباب الإصابة بسرطان الأذن

هناك عوامل معينة قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان الأذن. فالتعرض للشمس لساعات دون استخدام واقي الشمس قد يعرض على سبيل المثال الشخص لخطر الإصابة بسرطان الجلد ويمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الأذن.

العلاقة بين الهواتف المحمولة والسرطان

تصدر الهواتف المحمولة إشعاعات من كميات ضئيلة من إشعاع الترددات الراديوية.

بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، فإن أي زيادة طفيفة في خطر الإصابة بالسرطان مدعاة للقلق.

وتوصلت دراسة إلى أن الإشعاع المؤين، وهو شكل من أشكال الطاقة العالية من الإشعاع الذي تنبعث منه الهواتف المحمولة، يسبب بعض سرطانات الدماغ والجهاز العصبي المركزي.

وقد تم إجراء العديد من أنواع الدراسات المختلفة لتحديد ما إذا كان استخدام الهاتف الخلوي ضارًا بصحة الإنسان وقد تم التوصل إلى أن الإشعاع الذي يصدره الهاتف الخلوي يسبب أيضًا أنواعًا مختلفة من سرطانات الجلد.

نصائح آمنة لاستعمال الهواتف الذكية

تحكم في مقدار الوقت الذي تقضيه على الهاتف لأن التعرض طويل المدى لإشارات التردد اللاسلكي عالية الطاقة يمكن أن يضر بخلايا الدماغ والجلد والأذن.