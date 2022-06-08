هل تزوج سيدنا موسى امرأة “كركية” وتناول “المنسف”؟!

وطن – بعد أيام قليلة من إثارته موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حضوره لخطبة الحاخام اليهودي، إيلي عياد، في مسجد الشيخ زايد الكبير، عاد وزير الأوقاف الأردني السابق، محمد نوح القضاة لإثارة الجدل من جديد، بعد زعمه أن سيدنا موسى تزوج بامرأة كركية وتناول “المنسف” الكركي.

وقال “القضاة” خلال حلقته من برنامج “همك همي” الذي يذاع على شاشة تلفزيون “عمان” وصفحته الرسمية على “فيسبوك” متحدثا عن سيدنا موسى: “والله ما رد راسه إلا عند الخيرين بالكرك عند مدين”.

وتابع قائلا: “ظل يمشي سيدنا موسى حتى وصل إلى الكرك” لتقوم مع وصوله “الذبايح والمناسف والدخاين”، مردفا أن “الله جابه عند نبي”.

وأردف قائلا: “مش غشيمين عن كرم الكركية(…) لا وجوزه بنتهم كمان”.

من اي دين قرات ان موسى مشى ومشى هل هو بالتوراة عند اليهود مثلا وهل النبي كان متفرغ للجميد الكركي مثلا همه بطنه وهذا طعن بالدين ومن أين جئت بالدليل ان موسى تزوج كركيه أو من أي عشيرة أم تسخر من عشائر الكرك وهي ابنة شعيب النبي حتى النبي لم يسلم منك

يتبع⬇️ pic.twitter.com/yryx6mbeTT — Nahid al maaitah (@Nahid_m3) June 7, 2022

يشار إلى ان “القضاة” أراد ان يروي القصة بطريقة سردية “شعبية ” ولا يُعلم بالضبط هل كان يقصد ذلك أو انه كان يتحدث عن المنطقة التي تشملها مدينه مدين في الجنوب والتي يقال انها معان وليس الكرك وفق بعض الروايات بينما تقول روايات أخرى أنها في المنطقة المحاذية لمعان وتشمل منطقة معان ومناطق داخل الجزيرة العربية.

القضاة يثير موجة غضب ضده

وشارك القضاة، في وقت سابق، في حفل شارك فيه كبير حاخامات المجلس اليهودي الإماراتي بأبو ظبي، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة من قبل نشطاء ومغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وأثارت المشاركة التي تعود إلى شهر رمضان الماضي، صورها غضبا بين النشطاء في الأردن، في ظل رفضهم للتطبيع مع الاحتلال وممثليه في كل مكان، وفي ظل جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى.

“القضاة” يتحول لوسيم يوسف جديد

ولم يتوقف الامر على ذلك، بل وصل إلى أن يظهر مرتديا “الكندور” الإماراتي (الزي الشعبي) ليكيل المديح في الرئيس الإماراتي الجديد، محمد بن زايد وعدالته المزعومة.

وظهر محمد نوح القضاة على قناة “الرياضية” الإماراتية مرتديا الزي الإماراتي مقدما وصلة غزل في “ابن زايد”، قائلا: “لقد تسلّم الراية في الامارات فارس جديد من حيث رئاسته قديم من حيث قيادته، واضح الرؤية قوي البصيرة نسأل الله ان يلهمه ما فيه الخير في الدنيا والآخرة”.

وأضاف: “نسأل الله أن يعينه على ما وكل اليه ونسأل الله ان يرحم الشيخ خليفة والشيخ زايد، لقد أدوا رسائلهم، بنوا بلدهم، أسسوا مواطنيهم، قضوا حوائج الناس، امتدت أيديهم بالخير الى كل دول العالم، وأقول لكل دول العالم وفقا لإحصاءات وليس كلاما عشوائيا”.

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