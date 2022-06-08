نايف هزازي يكشف حقيقة التوقيع مع القادسية السعودي

وطن – كشف النجم السعودي نايف هزازي صاحب 33 عاماً، حول حقيقة الأنباء المتداولة عبر منصات مواقع التوصل الاجتماعي، بشأن العودة إلى الملاعب مجدداً بعد غياب من بوابة نادي القادسية.

وغرد السعودي هزازي في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (سنات شات)، بشأن توقيعه مع نادي القادسية، قائلاً: ” إنني أحترم جداً نادي القادسية، الذي نجح في تخريج نجوم كبار إلى المنتخب السعودي. أمثال ياسر القحطاني، سعد كريري، محمد السهلاوي وغيرهم”.

حقيقة توقيع نايف هزازي مع القادسية

وأردف هزازي، ” لم أحدد موقفي بعد، بشأن العودة أو اعتزال كرة القدم نهائياً”.

#القادسية كيان كبير وجمهوره ونجومه كبار" واحترمه بقوه على تقديره " وعلى رأسهم رئيس النادي الاستاذ احمد غدران تكلمنا بالموضوع على قناتي المتواضعه الخاصه بسناب شات" خذو الكلام من المصدر" دائمآ"في فيديو بسيط واشكركم على اهتمامكم وحبكم ❤️

حب كبير لكم🤍 pic.twitter.com/a2i7o30Bph — Naif Hazazi (@hazazi16) June 7, 2022

كما وأضاف، ” أعلم جيداً بأن البعض لا يرغب في عودة نايف هزازي من جديد للعب كرة القدم، وكذلك أشكر الآخرين الذين يرغبون في رؤيتي مجدداً في الملاعب. كما أنني قادر على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة في كتب الله لنا العودة”.

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وتداول العديد من النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع النجم السعودي نايف هزازي مع رئيس نادي القادسية أحمد غدران مؤخراً. وهو ما فسره البعض انصمامه إلى النادي الناشط حالياً في دوري الدرجة الأولى.

لكن اللاعب كشف عن حقيقة الصورة المتداولة، قائلاً: ” الصورة ليس لها علاقة أبداً بعودتي إلى كرة القدم من جديد. كما أنها كانت قبوله تكريم خاص من رئيس النادي أحمد غدران”.

غير صحيح تعاقد نايف هزازي مع #القادسية اللاعب تربطه علاقة برئيس نادي القادسية واثناء زيارته للشرقية فضل زيارة النادي وتم اهداءه قميص نادي القادسية pic.twitter.com/D297V9fKvu — وليد الصيعري (@waleedalsaiary) June 7, 2022

مشواره الكروي

وبدأت مسيرة نجم الكرة السعودية هزازي من نادي اتحاد جدة عام 2000، متدرجاً حتى الوصول للمشاركة مع الفريق الأول عام 2006، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الشباب عام 2013. وبعدها إلى نادي النصر عام 2015.

كما وانتقل إلى صفوف نادي التعاون عام 2017، لينضم بعدها عام 2018 إلى فريق بوتوشاني الروماني لفترة قصيرة، ثم العودة مجدداً إلى نادي أحد. لتكون آخر محطاته. قبل ترك ملاعب كرة القدم مع فريق العدالة عام 2020.

🚨 رئيس القادسية يؤكد عدم وجود أي توقيع مع اللاعب نايف هزازي، ربما زيارة من اللاعب للنادي وإهداء تيشيرت لـ اللاعب. pic.twitter.com/sT1Rb6lzT5 — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) June 7, 2022

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وحصد نايف هزازي 5 ألقاب طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية المختلفة، كان أبرزها التتويج مرتين بلقب الدوري السعودي الممتاز مع نادي الاتحاد، وكأس خادم الحرمين مرتين. مع نادي الشباب والاتحاد، وكأس السوبر السعودي مع الشباب.

ما تم تداوله عن عودة نايف هزازي للعب مرة أخرى عبر نادي القادسية غير صحح وفقًا لـ @assaf74 🚨 pic.twitter.com/s4o8kJeC2D — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) June 7, 2022

ولم يعلن السعودي هزازي بعد، اعتزال مشواره في عالم كرة القدم، في ظل بحث اللاعب عن نادي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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