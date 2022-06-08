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رياضة

نايف هزازي يكشف حقيقة التوقيع مع القادسية السعودي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
السعودي نايف هزازي يكشف حقيقة التوقيع مع نادي القادسية watanserb.com
السعودي نايف هزازي يكشف حقيقة التوقيع مع نادي القادسية

وطن – كشف النجم السعودي نايف هزازي صاحب 33 عاماً، حول حقيقة الأنباء المتداولة عبر منصات مواقع التوصل الاجتماعي، بشأن العودة إلى الملاعب مجدداً بعد غياب من بوابة نادي القادسية.

وغرد السعودي هزازي في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (سنات شات)، بشأن توقيعه مع نادي القادسية، قائلاً: ” إنني أحترم جداً نادي القادسية، الذي نجح في تخريج نجوم كبار إلى المنتخب السعودي. أمثال ياسر القحطاني، سعد كريري، محمد السهلاوي وغيرهم”.

حقيقة توقيع نايف هزازي مع القادسية

وأردف هزازي، ” لم أحدد موقفي بعد، بشأن العودة أو اعتزال كرة القدم نهائياً”.

كما وأضاف، ” أعلم جيداً بأن البعض لا يرغب في عودة نايف هزازي من جديد للعب كرة القدم، وكذلك أشكر الآخرين الذين يرغبون في رؤيتي مجدداً في الملاعب. كما أنني قادر على تسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة في كتب الله لنا العودة”.

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وتداول العديد من النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع النجم السعودي نايف هزازي مع رئيس نادي القادسية أحمد غدران مؤخراً. وهو ما فسره البعض انصمامه إلى النادي الناشط حالياً في دوري الدرجة الأولى.

لكن اللاعب كشف عن حقيقة الصورة المتداولة، قائلاً: ” الصورة ليس لها علاقة أبداً بعودتي إلى كرة القدم من جديد. كما أنها كانت قبوله تكريم خاص من رئيس النادي أحمد غدران”.

مشواره الكروي

وبدأت مسيرة نجم الكرة السعودية هزازي من نادي اتحاد جدة عام 2000، متدرجاً حتى الوصول للمشاركة مع الفريق الأول عام 2006، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الشباب عام 2013. وبعدها إلى نادي النصر عام 2015.

كما وانتقل إلى صفوف نادي التعاون عام 2017، لينضم بعدها عام 2018 إلى فريق بوتوشاني الروماني لفترة قصيرة، ثم العودة مجدداً إلى نادي أحد. لتكون آخر محطاته. قبل ترك ملاعب كرة القدم مع فريق العدالة عام 2020.

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وحصد نايف هزازي 5 ألقاب طوال مسيرته الاحترافية مع الأندية المختلفة، كان أبرزها التتويج مرتين بلقب الدوري السعودي الممتاز مع نادي الاتحاد، وكأس خادم الحرمين مرتين. مع نادي الشباب والاتحاد، وكأس السوبر السعودي مع الشباب.

ولم يعلن السعودي هزازي بعد، اعتزال مشواره في عالم كرة القدم، في ظل بحث اللاعب عن نادي للانضمام إلى صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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