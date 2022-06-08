موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة مصر وإثيوبيا، الخميس، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، التي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد بينغو الوطني”.

وستقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره إثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة السابعة مساءً. لكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة مصر وغينيا، عبر شبكة قنوات “beIN Sport“، الرياضية القطرية الناقلة الحصرية لكافة مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

🔴 📸 🏟 | شاهد ملعب بينجو الدولي المستضيف لمباراة منتخب مصر و إثيوبيا 🇪🇬 … ⬇️⬇️ حرص الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على معاينة ملعب بينجو الدولي الذي يستضيف مباراة منتخب مصر واثيوبيا غدًا الخميس.#EFA pic.twitter.com/oBNXgyFuTs — EFA.eg (@EFA) June 8, 2022

كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sport HD 3 “، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013 (H)، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 2/3.

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بينما ستنقل عبر شبكة قنوات ” On Time Sport 1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، كما وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

🔴 📸 | منتخب مصر يؤدى مرانه بإستاد القاهرة استعدادا لمواجهة إثيوبيا 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال، مرانه فى السادسة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار الإستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها الخميس المقبل.#EFA pic.twitter.com/81RRnvVrAA — EFA.eg (@EFA) June 6, 2022

وكذلك أيضاً عبر قناة ” On Time Sport“، المصرية على البث الأرضي، بالتردد الرقمي (UHF32)، أو التماثلي بتردد (UHF 9).

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “HD beIN Sport”، المعلق المصري علي محمد علي.

🔴 | غياب صلاح و سلبية مسحة الشناوي .. و إصابة تريزيجيه 🇪🇬 …. ⬇️⬇️ فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن إيهاب جلال إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا المقرر لها يوم ٩ يونيو من الشهر الجاري ومنحه راحه عقب إجرائه لأشعة اثبتت وجود شد خفيف.#EFA pic.twitter.com/YMS1Y2RQl5 — EFA.eg (@EFA) June 6, 2022

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كما ومن المتوقع أن يعلق على المباراة ذاتها عبر شبكة قنوات ” On Time Sport”، المعلق أيمن الكاشف، أو مدحت شلبي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، علي جابر، كما وسيكون في خط وسط التشكيلة كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

🔴 | نزلة برد تمنع ياسر إبراهيم من السفر مع المتتخب ..واستكمال التاهيل لعبد المنعم 🇪🇬 ….⬇️⬇️ تعرض ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لنزلة برد شديدة منعته من السفر مع بعثة المنتخب المتوجهة إلى مالاوي لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم 9 يونيو الجاري رغم سلبية مسحة كورونا. pic.twitter.com/TJpPAwZDNL — EFA.eg (@EFA) June 7, 2022

وسيتعمد في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر مرموش،إبراهيم عادل، مصطفى محمد. بينما سيغيب عن المباراة محمد صلاح وياسر إبراهيم و محمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد فتوح بسبب الإصابات.

ايهاب جلال في المؤتمر الصحفي 🗣:

مباراة اثيوبيا ليست سهلة و منتخب مصر يواجه حظ سيء بسبب كثرة الغيابات المتمثلة في محمد صلاح ومحمد النني ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازي بسبب الإصابات .

كما أثنى على أرضية ملعب استاد بينجورا مؤكدا أنه مقارنة بالملاعب الموجودة في أفريقيا فهو ملعب جيد. pic.twitter.com/0w6P9VDjjd — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) June 8, 2022

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني من ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالاوي. كما وجاء منتخب إثيوبيا في المركز الثالث من الترتيب بدون أي من النقاط.

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