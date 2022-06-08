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رياضة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة مصر وإثيوبيا، الخميس، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، التي ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “استاد بينغو الوطني”.

وستقام المباراة بين منتخب مصر ونظيره إثيوبيا، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، عند الساعة السابعة مساءً. لكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس فستكون عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة مصر وغينيا، عبر شبكة قنوات “beIN Sport“، الرياضية القطرية الناقلة الحصرية لكافة مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

كما وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sport HD 3 “، عبر القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11013 (H)، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 2/3.

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بينما ستنقل عبر شبكة قنوات ” On Time Sport 1″ الرياضية المصرية، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 10853، كما وباستقطاب أفقي. ومعدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

وكذلك أيضاً عبر قناة ” On Time Sport“، المصرية على البث الأرضي، بالتردد الرقمي (UHF32)، أو التماثلي بتردد (UHF 9).

معلق مباراة مصر وإثيوبيا

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا المنتخبين في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “HD beIN Sport”، المعلق المصري علي محمد علي.

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كما ومن المتوقع أن يعلق على المباراة ذاتها عبر شبكة قنوات ” On Time Sport”، المعلق أيمن الكاشف، أو مدحت شلبي.

تشكيلة منتخب مصر

وسيدخل المدرب إيهاب جلال بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي، محمد أبو جبل.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، محمد عبد المنعم، علي جابر، كما وسيكون في خط وسط التشكيلة كلاً من: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

وسيتعمد في هجوم الفريق على الثلاثي، عمر مرموش،إبراهيم عادل، مصطفى محمد. بينما سيغيب عن المباراة محمد صلاح وياسر إبراهيم و محمود تريزيجيه وأحمد حجازي وأحمد فتوح بسبب الإصابات.

وجاء منتخب مصر في المركز الثاني من ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، متساوياً بذلك مع المتصدر منتخب مالاوي. كما وجاء منتخب إثيوبيا في المركز الثالث من الترتيب بدون أي من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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