مقاطع لـ”حفل جنس جماعي” في الجيش البريطاني وفتح تحقيق عاجل

وطن- أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الجيش البريطاني بدأ بفتح تحقيق عاجل، بشأن عدد من المقاطع التي راجت على مواقع التواصل وتوثق فضيحة جنسية لعدد من الجنود مع امرأة في “حفل جنس جماعي”.

حفلة عربدة جنسية في الجيش البريطاني

وبحسب صحيفة “thetimes” البريطانية فإن هذه الواقعة التي وصفت بـ”الفضيحة” وتسببت بجدل واسع، وقعت داخل “لواء الهجوم الجوي 16″.

وتم تصوير جنود اللواء المذكور وهم يمارسون الجنس بشكل جماعي مع امرأة في قاعدة عسكرية، وتم تداول مقاطع مصوة لهذه الممارسات على الإنترنت.

وذكر التقرير الذي ترجمته (وطن):”تخضع مجموعة من المظليين للتحقيق من قبل الشرطة العسكرية، بعد تصويرهم وهم يمارسون العربدة مع امرأة في قاعدة عسكرية.”

وقال مصدر في الجيش بحسب الصحيفة، إن المقاطع المصورة كانت توضح كل شيء بالتفصيل، مضيفًا: “إنها أنثى عزباء مع عدد من الجنود يمارسون الجنس بالتراضي”.

ويعتقد أن المرأة وهي مدنية، ربما تم تهريبها إلى ثكنات “ميرفيل” في كولشيستر.

فيديوهات صادمة والجيش يفتح تحقيقا

وتُظهر مقاطع الفيديو المشار إليها ـ بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية ـ نشاطًا جنسيًا في مناطق مختلفة من القاعدة مع جنود نصف عراة.

وكان هذا الأمر يحدث علانية وبشكل جماعي داخل القاعدة العسكرية، ويشاهده عشرات الجنود، فيما لم يتم تحديد زمن وقوع هذه الحادث الذي أربك الرأي العام.

قيادة الجيش البريطاني استنكرت الواقعة بشدة، وقالت إنها كانت تتوقع أعلى مستويات السلوك من جميع المنتسبين للعسكرية.

وشدد بيان الجيش الصادر في هذا الشأن أنه “سيتم التحقيق مع أي شخص لا يلتزم بهذه المعايير واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه”.

ويجري التحقيق الآن ـ بحسب بيان الجيش البريطاني ـ بشأن كيفية دخول المرأة إلى المعسكر وما إذا تم انتهاك أي قواعد.