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مقاطع لـ”حفل جنس جماعي” في الجيش البريطاني وفتح تحقيق عاجل

باسل النجار
كتب باسل النجار
حفل جنس جماعي watanserb.com
حفل جنس جماعي في الجيش البريطاني

وطن- أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الجيش البريطاني بدأ بفتح تحقيق عاجل، بشأن عدد من المقاطع التي راجت على مواقع التواصل وتوثق فضيحة جنسية لعدد من الجنود مع امرأة في “حفل جنس جماعي”.

حفلة عربدة جنسية في الجيش البريطاني

وبحسب صحيفة “thetimes” البريطانية فإن هذه الواقعة التي وصفت بـ”الفضيحة” وتسببت بجدل واسع، وقعت داخل “لواء الهجوم الجوي 16″.

وتم تصوير جنود اللواء المذكور وهم يمارسون الجنس بشكل جماعي مع امرأة في قاعدة عسكرية، وتم تداول مقاطع مصوة لهذه الممارسات على الإنترنت.

وذكر التقرير الذي ترجمته (وطن):”تخضع مجموعة من المظليين للتحقيق من قبل الشرطة العسكرية، بعد تصويرهم وهم يمارسون العربدة مع امرأة في قاعدة عسكرية.”

وقال مصدر في الجيش بحسب الصحيفة، إن المقاطع المصورة كانت توضح كل شيء بالتفصيل، مضيفًا: “إنها أنثى عزباء مع عدد من الجنود يمارسون الجنس بالتراضي”.

ويعتقد أن المرأة وهي مدنية، ربما تم تهريبها إلى ثكنات “ميرفيل” في كولشيستر.

فيديوهات صادمة والجيش يفتح تحقيقا

وتُظهر مقاطع الفيديو المشار إليها ـ بحسب ما ذكرت الصحيفة البريطانية ـ نشاطًا جنسيًا في مناطق مختلفة من القاعدة مع جنود نصف عراة.

وكان هذا الأمر يحدث علانية وبشكل جماعي داخل القاعدة العسكرية، ويشاهده عشرات الجنود، فيما لم يتم تحديد زمن وقوع هذه الحادث الذي أربك الرأي العام.

قيادة الجيش البريطاني استنكرت الواقعة بشدة، وقالت إنها كانت تتوقع أعلى مستويات السلوك من جميع المنتسبين للعسكرية.

وشدد بيان الجيش الصادر في هذا الشأن أنه “سيتم التحقيق مع أي شخص لا يلتزم بهذه المعايير واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهه”.

ويجري التحقيق الآن ـ بحسب بيان الجيش البريطاني ـ بشأن كيفية دخول المرأة إلى المعسكر وما إذا تم انتهاك أي قواعد.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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