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رياضة

مشجع سنغالي يبكي بعد لقاء ساديو ماني .. شاهد ماذا منحه الأخير؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ساديو ماني واللفتة الإنسانية تجاه مشجع سنغالي watanserb.com
ساديو ماني واللفتة الإنسانية تجاه مشجع سنغالي

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع سنغالي يبكي بعد رؤيته ساديو ماني للوهلة الأولى، والتصرف الإنساني الذي ظهر به الأخير تجاه معجبه الطاعن في السن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، بكاء مشجع سنغالي أثناء مقابلته قائد المنتخب السنغالي ” أسود التيرانغا” ساديو ماني 30 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب التصرف الإنساني الذي ظهر به اللاعب مع المشجع.

تصرف ساديو ماني تجاه مشجع سنغالي

فقد عانق المشجع وهو يبكي الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي ساديو ماني، صاحب الأخلاق العالية، لكن الأخير لم يكتفي بالعناق المتبادل بينهما. بل قام بأخذ رقم المشجع في لفتة إنسانية من أجل التواصل معه.

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ويخوض ماني ورفاقه في منتخب السنغال ” أسود التيرانغا”، بطل النسخة الماضية لأمم أفريقيا، تصفيات منافسات دوري أمم أفريقيا لعام 2023. كما ومن المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار).

مباراة السنغال وروندا في تصفيات أمم أفريقيا

وقاد السنغالي ماني بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في تصفيات أمم أفريقيا 2023، على نظيره روندا بهدف نظيف دون مقابل.

وأحرز ساديو ماني هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل على نهاية المباراة أمام روندا، من ركلة جزاء تحصل عليها في اللقاء.

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب السنغال على منافسه روندا على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 74%. على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 26%.

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وسيواجه منتخب السنغال الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية أمام موزمبيق، في ال19 من شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر السنغال صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما وجاء منافسه روندا في وصافة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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المصدروطن - ESPN FC
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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