مشجع سنغالي يبكي بعد لقاء ساديو ماني .. شاهد ماذا منحه الأخير؟!

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع سنغالي يبكي بعد رؤيته ساديو ماني للوهلة الأولى، والتصرف الإنساني الذي ظهر به الأخير تجاه معجبه الطاعن في السن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، بكاء مشجع سنغالي أثناء مقابلته قائد المنتخب السنغالي ” أسود التيرانغا” ساديو ماني 30 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب التصرف الإنساني الذي ظهر به اللاعب مع المشجع.

تصرف ساديو ماني تجاه مشجع سنغالي

فقد عانق المشجع وهو يبكي الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي ساديو ماني، صاحب الأخلاق العالية، لكن الأخير لم يكتفي بالعناق المتبادل بينهما. بل قام بأخذ رقم المشجع في لفتة إنسانية من أجل التواصل معه.

This fan couldn’t believe he met Sadio Mane 🥺 (via equipe_nationale_du_senegal/IG) pic.twitter.com/SDYbuP4RwG — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022

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ويخوض ماني ورفاقه في منتخب السنغال ” أسود التيرانغا”، بطل النسخة الماضية لأمم أفريقيا، تصفيات منافسات دوري أمم أفريقيا لعام 2023. كما ومن المقرر إقامتها في دولة ساحل العاج (كوت ديفوار).

هناك نجوم يبدعون في الميدان فقط … وهناك نجوم يبدعون في الميدان وخارجه… ساديو ماني مثال في الأخلاق و التواضع ❤️ @SMane_Officiel pic.twitter.com/93jVes6ALt — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) June 7, 2022

مباراة السنغال وروندا في تصفيات أمم أفريقيا

وقاد السنغالي ماني بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في تصفيات أمم أفريقيا 2023، على نظيره روندا بهدف نظيف دون مقابل.

وأحرز ساديو ماني هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل على نهاية المباراة أمام روندا، من ركلة جزاء تحصل عليها في اللقاء.

📹 ملخص المباراة: 🇸🇳 1-0 🇷🇼 بهدف في اللحظات الأخيرة في مرمي رواندا، السنغال تتصدر المجموعة الـ 12 بالعلامة الكاملة بفضل هدف ساديو ماني 💯#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @FERWAFA | @Fsfofficielle pic.twitter.com/kxEKuclNdX — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 7, 2022

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كما وشهدت المباراة تفوق منتخب السنغال على منافسه روندا على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصلت عدد تسديداته إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 74%. على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 3 تسديدات فقط والاستحواذ بنسبة 26%.

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وسيواجه منتخب السنغال الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية أمام موزمبيق، في ال19 من شهر سبتمبر المقبل.

Sadio Mane becomes the top scorer in Senegal men's history. Legend 🇸🇳👏 pic.twitter.com/ESaq5WQjYD — ESPN FC (@ESPNFC) June 4, 2022

ويتصدر السنغال صدارة ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، كما وجاء منافسه روندا في وصافة الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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