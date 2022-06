مشجع سنغالي يبكي بعد لقاء ساديو ماني .. شاهد ماذا منحه الأخير؟!

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشجع سنغالي يبكي بعد رؤيته ساديو ماني للوهلة الأولى، والتصرف الإنساني الذي ظهر به الأخير تجاه معجبه الطاعن في السن.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، بكاء مشجع سنغالي أثناء مقابلته قائد المنتخب السنغالي ” أسود التيرانغا” ساديو ماني 30 عاماً، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى جانب التصرف الإنساني الذي ظهر به اللاعب مع المشجع.

فقد عانق المشجع وهو يبكي الهداف التاريخي للمنتخب السنغالي ساديو ماني، صاحب الأخلاق العالية، لكن الأخير لم يكتفي بالعناق المتبادل بينهما. بل قام بأخذ رقم المشجع في لفتة إنسانية من أجل التواصل معه.

This fan couldn’t believe he met Sadio Mane 🥺

(via equipe_nationale_du_senegal/IG) pic.twitter.com/SDYbuP4RwG

— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2022