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محمد نوح القضاة أحدث إصدار وبديل وسيم يوسف.. (وطن) تنبش ملف شيوخ السلطة بالإمارات

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
شيوخ السلطة بالإمارات watanserb.com
محمد نوح القضاة أحدث إصدار وبديل وسيم يوسف.. (وطن) تنبش ملف شيوخ السلطة بالإمارات

وطن-شيوخ السلطة“.. مهنة مستحدثة أتاحتها الأنظمة القمعية في نظر شعوبها، المنبوذة في تقييم خصومها، قامت على إيجاد نخبة دينية بديلة للنخبة السياسية التي كانت سائدة وملّ منها الناس. نخبة ليست دعوية كما يبدو من هيئتها أو لحاها لكن وظيفتها سياسية تخدم الأنظمة وتلمعها.

محمد نوح القضاة أحدث شيوخ سلطة الإمارات

هؤلاء المدعون ـ شيوخ اسما وخدّام للسلطة وظيفة ـ، ينتشرون في دول مثل مصر والسعودية والإمارات، يشتغلون السياسة تحت شعار قال الله وقال الرسول، تستبدل الأنظمة فيما بينهم كأن كلا منهم سلعة تنتهي صلاحيتها، كما يصفونهم ساخرون منهم.

أحد أحدث المنضمين إلى قائمة شيوخ السلطان الذين كان قد قال عنهم شيخ السلطة المصرية خالد الجندي بـ”من ليس شيخ سلطان حياته قطران (عذاب)”، هو وزير الأوقاف الأردني السابق محمد نوح القضاة شيخ السلطة ليس في الأردن لكن تم انتدابه للإمارات.

مناصب “القضاة”

القضاة ولد بالأردن في 8 يونيو 1969، ويُوصف بأنه داعية ومفكر إسلامي، وتقلد مناصب مهمة تولي وزارتي الأوقاف، والشباب، وعضوية الملجس النيابي، قبل أن يركز على العمل الإعلامي وتقديم البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

محمد نوح القضاة: شيخ السلطة والتطبيع

“القضاة” بات يوصف بأنه أحد شيوخ التطبيع الجدد، فمهمته الترويج لسياسات النظام الإماراتي وتبريرها، يحض على التقارب مع الاحتلال الصهيوني، يروج للديانة الإبراهيمية.

ظهر القضاة مرتديا كندورة إماراتية، في مقابلة مع قناة “الرياضية”، وأخذ يكيل المديح للرئيس الإماراتي محمد بن زايد ـ صاحب السجل الحقوقي السيء ـ، وزعم أنه يرسخ للعدالة ويتعامل مع الدولة كأنها بيت يسعى صاحبه أن يجعله مزينا ومهذبا.

وأضاف ـ متغنيا في بمحمد بن زايد أو مغنيا له ـ: “تسلم الراية فارس جديد من حيث رئاسته قديم من حيث قيادته، واضح الرؤية، قويّ البصيرة نسأل الله أن يلهمه، ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يعينه على ما وكل إليه”.

على خطى وسيم يوسف.. محمد نوح القضاة يرتدي “الكندور” الإماراتي ويكيل المديح لـ”ابن زايد”

محمد نوح القضاة: فضيحة ندوة الحاخام

محمد نوح كان عنوانا لفضيحة مدوية، وذلك بعد انتشار صور تفضح مشاركته في خطبة للحاخام اليهودي إيلي عبادي في مسجد الشيخ زايد الكبير.

مشاركة القضاة أثارت غضبا عارما، فحاول تبريرها بالقول إنّه شارك في يوم زايد للعمل الإنساني بمسجد الشيخ زايد الكبير أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.

وزعم أن الهدف الندوة جمع مختلف الطوائف والحديث عن التسامح، والتعايش وحقوق الإنسان ومعانٍ أخرى يتفق عليها أتباع الديانات جميعًا.

محمد نوح القضاة الذي اتهم بالترويج للتطبيع تجاهل في بيان أصدره مؤخرا، الرد على هذا الاتهام. بل زاد على ذلك بالقول إنه لم يكن بالمسجد ما يسيء للعقائد أو القيم أو الثوابت، زاعما أن ذلك لا يسيء لــ”المرابطين الصامدين”، متجاهلًا الحديث عن الظلم والطغيان الذي يتعرض له الفلسطينيون على يد قوات الاحتلال.

غضب من تطبيع محمد نوح القضاة

الغضب من مشاركة “القضاة” في تلك الندوة كان صاخبًا سواء في الأردن أو خارجه، وقد اتهم على صعيد واسع بأنه “سرطان يغرس سموم التطبيع” ويحرض ويروج لسياسات الإمارات نحو التقارب مع الكيان الصهيوني.

استعانة الإمارات بمثل هؤلاء “الشيوخ اسما” يستهدف تشكيل حالة من الوعي المزيف تحت غطاء الدين، وذلك في محاولة “فاشلة” من قبل أبو ظبي لتلميع صورتها التي توصف بأنها اتسخت بـ”خيانة الانبطاح والهرولة” تجاه تل أبيب.

محمد نوح القضاة.. وسيم يوسف 2

محمد القضاة ليس بالظاهرة الإماراتية، فهو امتداد طبيعي لغيره من الشيوخ الذين استعملتهم السلطات لترويج سياساتها وخدمة أجنداتها مستغلة الوزارع الديني الذي يميل إليه المواطن العربي، و”القضاة” امتداد مباشر لوسيم يوسف الذي لعب دورا مماثلا تماما.

فتحت شعار “الحمد لله على نعمة الإمارات”، ينطلق وسيم يوسف عبر موقع تويتر، ممارسا دور المدافع الأول عن نظام الحكم في أبو ظبي، لا يرى أخطاءه يبرر كل تصرفاته وسياساته، ويتغنى بما يراه إنجازاته، حتى جعلت الشيخ مثارا للسخرية على صعيد واسع.

وسيم يوسف المولود بالأردن في 29 يونيو 1981، وجنسته الإمارات في 2014، بدأ مشواره الدعوي عبر العمل في تفسير الأحلام، وألف عنها كتاب، وعمل على قناة أبو ظبي الإماراتية.

واعتاد وسيم الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي، والهجوم على الفلسطينيين الذين وصفهم في يوم حالك بأن “اليهود أفضل منهم”، بل مارس انحطاطا أخلاقيا عندما اعتذر للصهاينة عما زعم أنها أي إساءة قد يتعرضون لها.

كما أيد الديانة الإبراهيمية التي تستهدف الجمع بين المسلمين والمسيحيين واليهود في ديانة واحدة، بما يعكس أن كل سياساته تخدم النظام الإماراتي.

وسيم يوسف كثرت مشاكله فاستبدله ابن زايد بالقضاة

ويشار إلى أن الداعية الإماراتي المجنس، كان قد عاد للظهور مجددا قبل أشهر قليلة بعد اختفاء طويل ومريب أثار شكوكا بشأن الداعية، المعروف بإثارته للجدل دائما.

وكانت أنباء انتشرت في يونيو الماضي عن اعتقال الأمن الإماراتي لوسيم يوسف بسبب مكالمة تلقاها السفير الإماراتي في الأردن من نائب في البرلمان الاردني. أخبره الأخير فيها أنّ وسيم يوسف وتصريحاته التي قال فيها إن جواز السفر الأردني لا يشرفه. تفهم أردنياً على أنه موقف إماراتي، ويمثل محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.

وسيم يوسف و”القضاة”.. المنبع الأردن

والعام الماضي طالب أعضاء في مجلس النواب الأردني في مذكرة نيابية، بسحب الجنسية الأردنية من وسيم، وذلك لموقفه من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة وقتها.

ويبدو أن كثرة مشاكل وسيم يوسف، واتجاه لمعارك شخصية أبعدته عن الهدف الأساسي لمهمته في الإمارات ـ التطبيل للسلطة ـ هو أمر أزعج محمد بن زايد وبات يسبب إحراجا له، فأقدم على استبداله بمحمد نوح القضاة.

والمضحك هنا هو أن وسيم والقضاة الاثنين قد قدما من الأردن، في مفارقة تدعو للسخرية دفعت ناشطين للقول بأن الأردن باتت “منبع شيوخ السلطة” حسب وصفهم.

وأيضا انتشرت إشاعة العام الماضي عن تعرض وسيم يوسف. للاعتداء والضرب من قبل بعض المواطنين في الإمارات وتعرضه لإصابات بالغة.

مغردون نشروا آنذاك تغريدات وصورا غير مؤكدة، زعموا فيها أن الداعية الإماراتي المجنس تعرض للضرب وأصيب بجروح بالغة حيث تلقى ضربات قوية على وجهه.

ومنذ مهاجمته “الثورات العربية” في 2012، لعب وسيم يوسف دوراً لا يستهان به في التسويق لسياسات الإمارات المناوئة للربيع العربي.

ويُرجع “وسـيم يوسـف” الفضل في المكانة التي يحظى بها في الإمارات. إلى أنه كان من أوائل المشايخ المهاجمين لثورات الربيع العربي، في وقت كانت فيه أغلبية الدعاة يؤيدون الخروج على الحكام الطغاة.

جمال ريان يوجه رسالة حادّة لمحمد نوح القضاة بعد فضيحة الحاخام ومدحه لـ”ابن زايد”

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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