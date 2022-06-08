بفستان وردي أنيق.. محامية جوني ديب تكشف بخجل أسرار إعادتها لابتسامته بعد 6 سنوات من البؤس!

وطن– كانت محاكمة جوني ديب ضد آمبر هيرد، بمثابة مصدر ترفيهي لملايين الأشخاص حول العالم، بل وأخذت محاميةً غير معروفة نسبيًا من سان فرانسيسكو إلى العالمية.

مصدر إلهام

كاميل فاسكيز ، 37 عامًا ، اعترفت الآن بأن شهرتها المكتشفة حديثًا “ساحقة بعض الشيء” لها.

وقالت كاميل فاسكيز يوم الأربعاء أثناء حضورها بجانب محامي ديب بنيامين تشيو في برنامج “صباح الخير يا أمريكا“: “إذا كان بإمكاني أن أكون مصدر إلهام للشابات اللاتي يرغبن في الالتحاق بكلية الحقوق والدراسة والعمل الجاد ، فهذا يستحق كل هذا العناء”.

وحول افتتان الجمهور بنجاحها قالت فاسكيز: ” لقد كان ساحقًا وسرياليًا”.

ولم تتفاعل محامية جوني ديب مع الصورة التي عرضتها المذيعة سافانا جوثري عن المرأة “الغريبة” التي وشمت نفسها بصورتها.

لم يبتسم هكذا منذ 6 سنوات

وتحدثت كاميل وشريكها عن مدى سعادتهم الآن بفوز ديب وأنه “لم يبتسم هكذا منذ ست سنوات” – عندما بدأت مشاكله مع هيرد.

كما انتقدوا ادعاء آمبر هيرد بأنها خسرت المحاكمة لأنه أقوى منها وشعبية. قائلين إنه “خطأ تمامًا”. وأن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا.

وحين سألت المذيعة” لمَ لم تصدق هيئة المحلفين آمبر هيرد”. رد المحاميان: “لأن جوني اعترف بذنوبه وتحمل المسؤولية، بينما هيرد لم تعترف بأخطائها”.

صريحاً ومسؤولاً

وتابعت فاسكيز: “كان جوني يمتلك مشكلاته ، وكان صريحًا جدًا بشأن قضايا الكحول والمخدرات. وكان صريحًا بشأن بعض النصوص المؤسفة التي كتبها عكس آمبر”.

وقال زميلها تشيو: “ربما أدركت هيئة المحلفين أنها لم تتحمل المسؤولية عن أي شيء”.

وأضاف: “كان هناك تناقض حقيقي. تولى جوني مسؤولية الكثير من الأشياء. بينما هيرد كان لديها إجابة عن كل شيء ولم تكن مسؤولة عن أي شيء. أعتقد أن هذا أحدث فرقا.”

وأضافت كاميل: “مفتاح النصر كان التركيز على الحقائق والأدلة. وفرصة جوني لقول الحقيقة لأول مرة. لقد كان قادرًا على التواصل مع هيئة المحلفين وعامة الناس وإخبار ما حدث بالفعل”.

السمعة أولاً

وردا على سؤال عما إذا كانوا سيتنازلون عن الحكم أم لا ، قال محامو ديب: ‘لم يكن هذا يتعلق أبدًا بالمال للسيد ديب. كان هذا حول استعادة سمعته وقد فعل ذلك”.

ومع ذلك ، فإن العمل الشاق الذي قامت به فاسكيز قد أتى ثماره في مكان عملها الحالي في شركة المحاماة رفيعة المستوى براون رودنيك ، حيث تمت ترقيتها من زميلة إلى شريكة.

وقالت الشركة في بيان لها: “يسعدنا أن نعلن أن كاميل فاسكيز قد ارتقت إلى مستوى الشريك”.

وأشارت الشركة الشهيرة إلى أن محامية جوني ديب كانت عضوًا رئيسيًا في فريق التقاضي الذي فاز بحكم هيئة المحلفين الأسبوع الماضي في المحاكمة الشهيرة.

من مساعد إلى شريك

وأشار رئيس مجلس الإدارة وليام بالديجا إلى أن شركة المحاماة عادة ما تقوم بترقية الشركاء عند انتهاء سنتها المالية.

لكن أداء كاميل خلال محاكمة جوني ديب أثبت للعالم أنها مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة التالية الآن. مردفاً: “نحن فخورون بها بشكل لا يصدق ونتطلع إلى ما ستحققه كأحدث شريك لنا ”.

وقالت فاسكيز في بيان ردا على ترقيتها: “يسعدني أن براون رودنيك منحتني الثقة الكاملة من خلال الانضمام إلي الشراكة.”

وأكدت فاسكيز أنها تخطط لرؤية جوني ديب مرة أخرى. والذي قام بجولة في المملكة المتحدة مع موسيقي الروك الإنجليزي جيف بيك منذ انتهاء المرافعات الختامية في أواخر مايو.

وعندما سُئلت عما إذا كانت من محبي موسيقى ديب ، أجاب فاسكيز: “نعم. نعم بالطبع”. بحسب “ديلي ميل”.