مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

وطن – يخوض منتخب الجرائر مباراة قوية أمام منافسه تنزانيا، الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023، في المباراة التي تجمع كلا المنتخبين الأفريقين على ميدان ملعب “بنجامين مكابا”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات البطولة الأفريقية السمراء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة السادسة مساءً.

بث مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بينما ستكون بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الخامسة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وهي على النحو الآتي:

تشكيلة منتخب الجزائر

وسيلعب المدرب جمال بلماضي المباراة أمام منتخب تنزانيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وسيكون في تشكيلة الدفاع كلاً من: رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، حسين بن عياد، يوسف عطال. كما وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، رامز زروقي، رشيد غزال، إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان.

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كما وفي خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، إسلام سليماني، محمد يوسف بلايلي.فيما يستمر غياب النجم الجزائري رياض محرز عن المباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

• 10 سنوات من النجاح والتميز • 10 سنوات .. عطاء، عمل مثابرة وتحدي • 10 سنوات .. أهداف وتحطيم الأرقام • 10 سنوات .. مشوار تاريخي الأسطورة إسلام سليماني الهداف التاريخي للمنتخب الوطني ✨👏🏽@slimaniislam #TeamDZ🇩🇿 pic.twitter.com/PoGn0aiHuU — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 3, 2022

وحقق منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، الفوز النظيف في مستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، أمام نظيره أوغندا بهدفين دون رد. من توقيع عيسى ماندي ومحمد يوسف بلايلي.

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ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويتصدر منتحب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني منتخب النيجر برصيد نقطتين.

Wachezaji wa Timu ya Taifa ya Tanzania @taifastars_ wakiwa kwenye mazoezi kuelekea mchezo wa kutafuta tiketi ya kufuzu AFCON dhidi ya Algeria utakaochezwa kesho Juni 8, 2022 saa 1 usiku. @serengetilager_tz @azamtvtz @taifastars_ pic.twitter.com/hXo2VuoFIf — TFF TANZANIA (@Tanfootball) June 7, 2022

وآتى في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد نقطة واحدة، متساوياً بذلك مع أوغندا الذي جاء في أدنى الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

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