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رياضة

مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
بث مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – يخوض منتخب الجرائر مباراة قوية أمام منافسه تنزانيا، الأربعاء، في إطار الجولة الثانية من منافسات تصفيات أمم أفريقيا 2023، في المباراة التي تجمع كلا المنتخبين الأفريقين على ميدان ملعب “بنجامين مكابا”.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات البطولة الأفريقية السمراء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة السادسة مساءً.

بث مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

بينما ستكون بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الخامسة مساءً. ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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كما ونرفق لكم متابعي وطن روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وهي على النحو الآتي:

البث المباشر للمباراة ( اضغط هنا) 

البث المباشر للمباراة (اضغط هنا) 

تشكيلة منتخب الجزائر 

وسيلعب المدرب جمال بلماضي المباراة أمام منتخب تنزانيا، بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى رايس مبولحي.

وسيكون في تشكيلة الدفاع كلاً من: رامي بن سبعيني، عيسى ماندي، حسين بن عياد، يوسف عطال. كما وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، رامز زروقي، رشيد غزال، إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان.

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كما وفي خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، إسلام سليماني، محمد يوسف بلايلي.فيما يستمر غياب النجم الجزائري رياض محرز عن المباراة الثانية على التوالي بسبب الإصابة.

وحقق منتخب الجزائر “محاربو الصحراء”، الفوز النظيف في مستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، أمام نظيره أوغندا بهدفين دون رد. من توقيع عيسى ماندي ومحمد يوسف بلايلي.

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ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023 

ويتصدر منتحب الجزائر صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، كما ويليه في المركز الثاني منتخب النيجر برصيد نقطتين.

وآتى في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد نقطة واحدة، متساوياً بذلك مع أوغندا الذي جاء في أدنى الترتيب بنفس الرصيد من النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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