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كشف محتوى رسالة حملها السفير الأمريكي من الملك “سلمان” إلى “ترامب” بشأن إسرائيل

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
تطبيع السعودية اسرائيل watanserb.com
الملك سلمان والسفير الأمريكي الأسبق في السعودية جوزيف ويستفال

وطن – كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن تسريب للسفير الأمريكي الأسبق في السعودية، جوزيف ويستفال، حول رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان ورفاقه لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن “ويستفال” قوله: “إن هذا الجيل الجديد من القادة – محمد بن سلمان ، والوزراء والسفراء الجدد – لديهم إحساس مختلف بإسرائيل عن الملك سلمان ورفاقه”.

وأوضح أن هذا الجيل “لا يمكنه تجاهل الأهمية التي يعتمد عليها الملك للشعب الفلسطيني، ولا يمكننا أيضًا تجاهل الرأي العام حول العناصر الأكثر محافظة داخل المملكة العربية السعودية.”

السفير الأمريكي الأسبق في السعودية جوزيف ويستفال

وأضاف قائلا: “لذلك، أعتقد أنه عليك الانتظار لفترة يكون فيها المزيد من الاستقرار في الوضع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يمكن للسعوديين أن يأتوا ويشعروا بأنهم لا يقوضون الفلسطينيين بالكامل، مؤكدا على أن “الرأي العام لن يسمح للسعوديين بالإعلان غدًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على الفور”.

الملك سلمان يستدعي “ويستفال”

وكشف “ويستفال” عن واقعة غريبة يفصح عنها لأول مرة تعكس رؤية الملك سلمان بن عبد العزيز لإسرائيل، قائلا: “عندما كنت أغادر المملكة العربية السعودية ، طلب الملك سلمان رؤيتي”. موضحا “كنت ممتنًا جدًا لذلك لأننا أصبحنا أصدقاء حميمين. على الرغم من أنه رئيس الدولة وكنت مجرد سفير ، فقد أراد أن يقول وداعًا”.

وكشف أن خلال محادثاته معه قال له الملك: “السفير، أود منك أن ترسل رسالة إلى الرئيس باراك أوباما. أشكره على قيادته وصداقته وأتمنى لهم التوفيق. وبعد ذلك، أود منكم إرسال رسالة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقلت: بالتأكيد. قال “أخبره أننا نؤمن بحق دولة إسرائيل في الوجود ، ونعتقد أنه من المهم العمل من أجل دولة فلسطينية. ورجاءً مرروا ذلك”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد كشفت قبل أيام إن السعودية تجري محادثات جادة مع إسرائيل لبناء علاقات تجارية وخلق ترتيبات أمنية جديدة حيث تشعر المملكة الإسلامية المحافظة بتحول بين جمهورها لصالح إقامة علاقات رسمية مع الدولة ذات الأغلبية اليهودية.

السعودية توسع محادثاتها السرية مع إسرائيل

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن السعودية لا تعترف بإسرائيل، إلا أنها توسع محادثاتها السرية مع القادة الإسرائيليين وهو ما يمكن أن يعيد تشكيل سياسات الشرق الأوسط وينهي عقودا من العداء بين دولتين من أكثر الدول نفوذا في المنطقة.

ولفتت إلى أن السعودية و”إسرائيل”، تحاولان بمساعدة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوصل إلى اتفاق يمكن أن يمنح الطائرات التجارية حقوقا موسعة للطيران من “إسرائيل” فوق السعودية وتمهيد الطريق للمملكة للسيطرة الكاملة على جزيرتين استراتيجيتين في البحر الأحمر.

ونبهت إلى أن الرياض سمحت لمجموعة من رجال الأعمال الإسرائيليين بالسفر إلى السعودية حيث يتطلع الجانبان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية.

تطبيع السعودية مع إسرائيل

تأييد متزايد بين الجمهور السعودي للتطبيع

ووفق الصحيفة فإن السعودية تتخذ هذه الخطوات لأنها ترى أن التأييد يتزايد بين جمهورها للعلاقات مع “إسرائيل”، في حين أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية قد لا تزال بعيدة، إلا أن سلسلة الخطوات السياسية والعسكرية والاقتصادية السرية يمكن أن تسرع من جهود البناء الطويلة لإنهاء الصراع بين دولتين تشهدان تهديدا مشتركا من إيران.

وأكدت أن العلاقات غير الرسمية بين “إسرائيل” والسعودية تمتد إلى عقود ماضية وتسارعت منذ عام 2020، عندما توسطت إدارة ترامب في سلسلة من الصفقات المعروفة باسم اتفاقيات إبراهيم لإنشاء العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

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المصدرجيروزاليم بوست + وول ستريت جورنال
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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