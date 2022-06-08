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“عليهم”..كلمة وجهها الملك عبدالله الثاني لأحد رفقاء السلاح تشعل مواقع التواصل.. من قصد بها؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الملك عبدالله الثاني استقبال المتقاعدين watanserb.com
الملك عبدالله الثاني يستقبل المتقاعدين العسكريين في الأردن

وطن – أشعلت كلمة “عليهم” التي قالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لأحد المتقاعدين العسكريين خلال استقباله لهم في الديوان الملكي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبارى العديد من المغردين في تفسيرها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد قال الملك عبدالله لأحد المتقاعدين أثناء مصافحته وسؤاله عن أموره محاولا رفع روحه المعنوية: “عليهم إن شاء الله”، مشيرا بإصبعه للخلف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، فيما ذهب بعضهم لتفسيره بأنه توجه بكلمة “عليهم” إلى “مقاتلين تابعين لإيران و”حزب الله” اللبناني متواجدين في سوريا بمقربة من الحدود”.

وقالت المغردة “رزان نويران” تعليقا على الكلمة:”ايحاء سلس الأمن الحدودي الأردني هو الاولوية. القيادة لن تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد اي أجندة في الاقليم.تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب و وعيه هو الدرع الواقي للاردن استهداف الميليشيات الايرانية للاردن هو تهديد وخطر وجودي لاستقرار وامن المنطقة برمتها.، بينما اعتبرها البعض كلمة “تبعث كل الحب والحنان والأمن والأمان والطمأنينة”.

كما علقت الأميرة نور بنت علي، على الكلمة بالقول: “عليهم ومباشرة من القائد لها وقع غير تبعث كل الحب والحنان والأمن والامان والطمأنينة للي بيأمن بواحد احد بأنه دائماً لازم نسعى ونعمل بما يرضي ربنا. نعم سيدي معك عليهم دائماً حماك الله واطال بعمرك ويقدرك بما فيه فائدة لوطننا وامتنا وللانسانية”ز

وقال المغرد، ياسين حداد متناولا الكلمة التي نطق بها الملك: “عليهم معك جلالة الملك ضد كل من لا يخدم الوطن بصمير مخلص سواء حكومة او نواب او اعيان او مسؤولين او معارضة سوداوية واللي مش قادر يخدم الوطن ورؤى جلالة الملك يلزم بيته ويريحنا”.

وكان الملك عبد الله الثاني، قد التقى، الثلاثاء، عددا من المتقاعدين العسكريين، حيث أعرب عن “تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية”.

الملك عبد الله الثاني

وأكد الملك الأردني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للديوان الملكي “اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين”، معبرا عن “شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم”.

وجاء لقاء العاهل الأردني لنحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا مع الملك في مختلف وحدات القوات المسلحة، “ضمن النهج الملكي في التواصل المستمر مع المتقاعدين العسكريين وحرصه على الالتقاء بهم والاستماع إليهم”.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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