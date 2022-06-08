“عليهم”..كلمة وجهها الملك عبدالله الثاني لأحد رفقاء السلاح تشعل مواقع التواصل.. من قصد بها؟

وطن – أشعلت كلمة “عليهم” التي قالها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لأحد المتقاعدين العسكريين خلال استقباله لهم في الديوان الملكي، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبارى العديد من المغردين في تفسيرها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد قال الملك عبدالله لأحد المتقاعدين أثناء مصافحته وسؤاله عن أموره محاولا رفع روحه المعنوية: “عليهم إن شاء الله”، مشيرا بإصبعه للخلف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا المقطع بشكل كبير، فيما ذهب بعضهم لتفسيره بأنه توجه بكلمة “عليهم” إلى “مقاتلين تابعين لإيران و”حزب الله” اللبناني متواجدين في سوريا بمقربة من الحدود”.

جلالة الملك #عبدالله_الثاني_ابن_الحسين: عليهم💪🏼✌️🇸🇦🇯🇴 في إشارة إلى الميليشات التابعة للنظام الطائفي في إيران وتنظيم #حزب_الله الإرهابي المتواجدين في عمق الأراضي السورية بمقربة من الحدود. ربي يحفظكم ويحميكم جلالة سيدنا @KingAbdullahII ومملكتكم الغالية🙏🏼

pic.twitter.com/RVwtm0B9s9 — عماد المديفر 🇸🇦 (@EmadAlmudaifer) June 7, 2022

وقالت المغردة “رزان نويران” تعليقا على الكلمة:”ايحاء سلس الأمن الحدودي الأردني هو الاولوية. القيادة لن تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد اي أجندة في الاقليم.تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب و وعيه هو الدرع الواقي للاردن استهداف الميليشيات الايرانية للاردن هو تهديد وخطر وجودي لاستقرار وامن المنطقة برمتها.، بينما اعتبرها البعض كلمة “تبعث كل الحب والحنان والأمن والأمان والطمأنينة”.

ايحاء سلس😍 الأمن الحدودي الأردني هو الاولوية. القيادة لن تسمح بأن تكون الجغرافيا الأردنية ورقة في يد اي أجندة في الاقليم.تماسك الجبهة الداخلية والتفاف الشعب و وعيه هو الدرع الواقي للاردن🇯🇴

استهداف الميليشيات الايرانية للاردن هو تهديد وخطر وجودي لاستقرار وامن المنطقة برمتها. https://t.co/2QtRCJDVjC — Razan Nweiran (@razbn17) June 8, 2022

كما علقت الأميرة نور بنت علي، على الكلمة بالقول: “عليهم ومباشرة من القائد لها وقع غير تبعث كل الحب والحنان والأمن والامان والطمأنينة للي بيأمن بواحد احد بأنه دائماً لازم نسعى ونعمل بما يرضي ربنا. نعم سيدي معك عليهم دائماً حماك الله واطال بعمرك ويقدرك بما فيه فائدة لوطننا وامتنا وللانسانية”ز

#عليهم ومباشرة من القائد @KingAbdullahII لها وقع غير⚡️💪🏼 تبعث كل الحب والحنان والأمن والامان والطمأنينة للي بيأمن بواحد احد بأنه دائماً لازم نسعى ونعمل بما يرضي ربنا. نعم سيدي معك #عليهم دائماً

حماك الله واطال بعمرك ويقدرك بما فيه فائدة لوطننا وامتنا وللانسانية #سكاكر#الأردن pic.twitter.com/U7NbLNqaBd — Noor Bint Ali نور بنت علي (@NoorHKJ) June 7, 2022

وقال المغرد، ياسين حداد متناولا الكلمة التي نطق بها الملك: “عليهم معك جلالة الملك ضد كل من لا يخدم الوطن بصمير مخلص سواء حكومة او نواب او اعيان او مسؤولين او معارضة سوداوية واللي مش قادر يخدم الوطن ورؤى جلالة الملك يلزم بيته ويريحنا”.

#عليهم معك جلالة الملك ضد كل من لا يخدم الوطن بصمير مخلص سواء حكومة او نواب او اعيان او مسؤولين او معارضة سوداوية واللي مش قادر يخدم الوطن ورؤى جلالة الملك يلزم بيته ويريحنا — ياسين حداد (@yaseend107) June 7, 2022

وكان الملك عبد الله الثاني، قد التقى، الثلاثاء، عددا من المتقاعدين العسكريين، حيث أعرب عن “تقديره الكبير لمدرسة رفاق السلاح التي تجسد المعنى الحقيقي لمفهوم الزمالة، وقال إنه على يقين بأن الأجيال المقبلة ستحافظ على هذه الروح والمعنوية العالية”.

وأكد الملك الأردني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للديوان الملكي “اعتزازه بنشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، عاملين ومتقاعدين”، معبرا عن “شعوره بالسعادة في كل لقاء يجمعه بهم”.

وجاء لقاء العاهل الأردني لنحو 135 متقاعدا عسكريا ممن خدموا مع الملك في مختلف وحدات القوات المسلحة، “ضمن النهج الملكي في التواصل المستمر مع المتقاعدين العسكريين وحرصه على الالتقاء بهم والاستماع إليهم”.

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