شقة جوني ديب وآمبر هيرد معروضة للبيع حاليََا بقيمة خيالية! (صور)

وطن- تقع شقة “بنتهاوس” الفاخرة، التابعة لجوني ديب، في أعلى مبنى “إيسترن كولومبيا آرت” في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية ومن المقرر طرحها للبيع مقابل 1.76 مليون دولار يوم الجمعة.

شقة فاخرة

تتكون هذه الشقة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، من غرفة نوم واحدة وحمامين وتمتد على مساحة 1780 قدمًا مربعًا وهي من بين العقارات الخمسة التي يمتلكها ديب في المبنى والتي باعها بمبلغ 12.78 مليون دولار بعد انفصاله عن آمبر هيرد في عام 2016.

من المقرر أن يُطرح المنزل للبيع، بعد أكثر من أسبوع فقط، من منح هيئة محلفين في فيرجينيا ديب أكثر من 10 ملايين دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد هيرد على مقال رأي كتبته عام 2018 لصحيفة واشنطن بوست زعمت فيه أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.

وقد حصل ديب على 15 مليون دولار كتعويضات. إلا أنه تم تخفيض المبلغ إلى 350 ألف دولار، لأن قانون ولاية فيرجينيا الأمريكية يضع حد أقصى للتعويضات العقابية لا يتجاوز الـ 350 ألفًا. وبذلك يصل المجموع إلى 10.35 مليون دولار.

يحتوي المبنى على وسائل راحة مثل صالة للألعاب الرياضية ومنتجع صحي ومسبح على السطح.

آمبر هيرد في حالة صدمة بعد خسارتها القضية

في سياق آخر ، حصلت هيرد على مليوني دولار حيث وجدت هيئة المحلفين أنها تعرضت للتشهير من قبل محامي ديب الذي اتهمها بتدبير خدعة مفصلة تضمنت بعثرة محتويات شقتهما لتبدو أسوأ بالنسبة للشرطة.

وتعليقا على الحكم الصادر، قالت هيرد في بيان نشرته على حسابها على تويتر “أشعر بخيبة أمل، أكثر مما يعنيه هذا الحكم للنساء الأخريات.”

وأضافت “إنّه نكسة. إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى الوقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة. إنه ينقض فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد”.

أول تعليق من جوني بعد الحكم

نشر ديب بيانًا عبر حسابه بموقع فيسبوك جاء فيه: منذ ست سنوات تغيّرت حياتي وحياة أطفالي وحياة المقربين منّي للأبد، وكذلك حياة الأشخاص الذين دعموني وآمنوا بي لسنوات في لمح البصر.”

وأضاف ديب: “بعد ستّ سنوات أعادت لي هيئة المحلفين حياتي من جديد أشعر بالامتنان، منذ البداية كان الهدف من رفع هذه القضية هو الكشف عن الحقيقة، بصرف النظر عن النتيجة.

ثم تابع بالقول:” إن قول الحقيقة كان شيئاً أدين به لأولادي ولكل أولئك الذين ظلوا ثابتين في دعمهم لي، أشعر بالسلام لأنني قد أنجزت ذلك أخيراً”.