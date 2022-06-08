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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 9 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب في سلطنة عمان watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الخميس 9 يونيو 2022، ارتفاعا طفيفا في كل الأعيرة، قياسا بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الأربعاء.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سـعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.98 ريالا للجرام، ما يعادل 59.68 دولارا.

وجاء سـعر الذهب عيار 22 عند 21.06 ريال للجرام ما يعادل 54.70 دولار.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.10 ريال بما يعادل 52.22 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.23 ريال بما يعادل 44.76 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 في سلطنة عمان 13.40 ريال بما يعادل 34.81 دولار، وعيار 12 في السوق 11.49 دولار بما يعادل 29.84 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب، 714.53 ريال بما يعادل 1856 دولارًا، وسعر جنيه الذهب 160.83 ريال بما يعادل 417.74 دولار، فيما سعر كيلو الذهب 22975 ريالًا بما يعادل 59675 دولارًا.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

يرتبط ارتفاع سعـر الـذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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