تعرف على فوائد القهوة الباردة وطريقة تحضيرها

وطن-تعتبر القهوة من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم. فأكثر من 63٪ من الإسبان يشربون القهوة في الصباح على الرغم من أنها لن تكون المرة الوحيدة بالنسبة للكثيرين وسوف تُكرر العملية ثلاث مرات على الأقل على مدار اليوم (من ثلاثة إلى 6 أكواب هو متوسط ​​الاستهلاك).

إنه مشروب عصري اكتسب عشاقا من شتى أنحاء العالم. كما أن تحضيره بسيط ويحتاج فقط إلى قهوة مطحونة خشنة وماء وبعض الوقت. والنتيجة هي الشعور بالانتعاش والحيوية لمواجهة قسوة الصيف.

تقول صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، إنها مهتمة جدًا بالبحث عن القهوة وفوائدها، لأنها مشروب صحي للغاية نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة (البوليفينول وأحماض الهيدروكسي سيناميك) ما يمنحها خصائص وقائية ضد أمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان والسكري وحتى مرض الزهايمر، بالإضافة إلى انخفاض السعرات الحرارية.

وبالتالي، هناك أسباب وجيهة لشرب القهوة بمفردها أو مع الحليب، ساخنة في الشتاء وباردة في الصيف (مع الثلج أو الجرانيتا أو الفرابي). بغض النظر عن حقيقة أنه الصي ، فإن موضة شرب القهوة الباردة آخذة في الازدياد، لكنها لا تتمثل ببساطة في ترك القهوة تبرد.

لتحضير هذا المشروب لا يتم استخدام الماء الساخن، ولكن تُغمر الحبوب في الماء البارد وتترك لتنقع في الثلاجة لمدة تتراوح بين 12 و 24 ساعة. والنتيجة هي مشروب أقل مرارة من القهوة الساخنة، لأن العديد من الأحماض الموجودة في القهوة تظهر فقط في درجات حرارة أعلى من 90 درجة مئوية.

مزايا واضحة

تتفوق القهوة الباردة على عملية تحضيرها ساخنة بسبب فوائدها على صحة الجهاز الهضمي. يتجنب الكثير من الناس القهوة لأنها مشروب حمضي يمكن أن يعزز الارتجاع المعدي المريئي (يرتفع حمض المعدة إلى المريء مسبباً التهيج والحرقان). وجد تحقيق تم إجراؤه في جامعة توماس جيفرسون (بنسلفانيا) ونشر في مجلة Nature أن الرقم الهيدروجيني (الذي يقيس درجة حموضة السائل) في القهوة هو 5-6 (حمضي)، على الرغم من أنه عند تحضيرها بالماء البارد يكون أعلى قليلاً وبالتالي أقل حمضية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة الباردة على نوع من متعدد السكاريد (CCP-0) الذي يحسن مناعة الجهاز الهضمي، وبالتالي المناعة العامة، وفقًا لبحث كوري نُشر في “التغذية الوقائية وعلوم الغذاء”. ميزة أخرى للقهوة الباردة هي أنها يمكن أن تطيل حياة الناس بسبب محتواها من مضادات الأكسدة الكافيين، ما يساعد على منع الأمراض المرتبطة بالإجهاد التأكسدي، مثل مرض السكري أو السرطان أو مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ومع ذلك، فإن القهوة الساخنة تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة (بوليفينول وحمض الكلوروجينيك وهيدروكسي سينامات). هذه هي الفروق الرئيسية بين القهوة المحضرة باردة أو ساخنة، لأن باقي الخواص يتم الحفاظ عليها والعديد منها مرتبط بمحتواها من الكافيين وتأثيرها على الجهاز العصبي أيضًا (يقي من الأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض باركنسون أو ألزهايمر) والسمنة (يزيد من التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الوزن).

تحضير القهوة الباردة في المنزل.

استعمال حبوب البن المحمص

ضعي 225 جرامًا من البن المطحون الخشن في برطمان

يغطى بـ 480 مل (كأسين) من الماء مع التحريك ببطء

غطي البرطمان واتركيه في الثلاجة ما بين 12 و 24 ساعة.

ضعي القماش القطني في مصفاة شبكية دقيقة وصفي السائل من البرطمان

النتيجة: سائل مركز من مسحوق القهوة الباردة.

هام: القهوة الباردة المحضرة بهذه الطريقة مركزة وبالتالي فإن محتواها من الكافيين أعلى مما هو عليه في نفس حجم القهوة العادية. يجب أن تؤخذ هذه الميزة في الاعتبار من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه تأثيرات الكافيين.