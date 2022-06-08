الأربعاء, يونيو 8, 2022
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اقتصاد

انهيار كبير لسعر الدولار في السودان.. محللون يكشفون لـ(وطن) ما يتوقعونه للأسبوع المقبل

باسل النجار
كتب باسل النجار
انهيار سعر الدولار في السودان watanserb.com
انهيار سعر الدولار في السودان

وطن- أنبأ محللون اقتصاديون مختصون بالشأن السوداني (وطن)، عن توقعاتهم لأسعار الدولار في السودان مقابل الجنيه السوداني، الأسبوع المقبل، مشيرين إلى أن العملة الخضراء قد تشهد انهيارا كبيرا.

سعر الدولار في السودان.. محللون يفجرون مفاجأة

ويتوقع هؤلاء المحللون بحسب رصدهم للوضع الراهن، أن تشهد أسعار الدولار في السودان المزيد من الانخفاض أمام الجنيه، مع بدء تعاملات الأسبوع المقبل.

ويأتي هذا التوقع مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني، التي وجهت ضربة قوية للسوق الموازية والمضاربين على العملة بها.

وكانت أسعار الدولار قد شهدت بالفعل انخفاضا كبيرا داخل السوق السوداء، أمس الثلاثاء، ووصل متوسط سعر الدولار بها إلى 568 جنيها بعدما كان قد ارتفع إلى 575 خلال الأيام الماضية.

انهيار سعر الدولار في السودان

وبحسب مصادر مطلعة فقد ألقت السلطات الأمنية في السودان القبض على العشرات من تجار العملة الذين ينشطون في السوق الموازي.

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر أيضا بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

ويتوقع المحللون أن هذه الأسباب مجتمعة ستدفع باتجاه جديد نحو انخفاض كبير آخر لسعر الدولار بداية الأسبوع المقبل.

وقد يصل السعر في رأيهم إلى ما دون 560 جنيها أيضا بشكل تدريجي خلال أيام الأسبوع المقبل.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022، على الاستقرار في بنوك السودان، وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 567.5 جنيها للشراء، مقابل 571.8 جنيها للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 606 جنيهات للشراء، و610.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 712.8 جنيها للشراء، و718.2 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

أزمة اقتصادية في السودان

ويشار إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني عند التعويم الجزئي في فبراير 2021 كان مع 375 جنيهًا، ونحو 55 جنيها قبل ذلك التاريخ.

وتضرب ضائقة مالية متصاعدة السودان منذ العام 2020، وزاد الكارثة غزو روسيا لأوكرانيا التي قفزت بأسعار السلع الأساسية لأرقام جنونية أثقلت كاهل السودانيين.

سعر الدولار في السودان الأربعاء 8 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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