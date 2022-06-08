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أمن السلطة يقمع وقفة لطلبة جامعة النجاح .. وحماس تحذر

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com

وطن – أظهرت مقاطع فيديو، اعتداء أجهزة أمنية بلباس مدني تتبع أمن سلطة رام الله، وعناصر من حركة الشبيبة التابعة لحركة فتح، على محتجين وصحفيين أمام جامعة النجاح في نابلس.

جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها الكتلة الإسلامية، الأربعاء، تنديدًا باعتداءات أمن الجامعة على ممثلها وطلبتها.

وبيّنت اللقطات مشاركة طلابية واسعة في الوقفة الاحتجاجية أمام الجامعة، وقد سادها التوتر منذ انتشار رجال الأمن، قبل أن يبدأ اعتداء الأجهزة الأمنية على المحتجين والصحفيين في نابلس.

في حين أثار الاعتداء ردود أفعال غاضبة على موقع تويتر، إذ قال “Mutaz”، إن اعتداء قوات الأمن على طلبة الجامعة والصحفيين الذين شاركوا في تغطية الوقفة الاحتجاجية أمر مخزٍ.

وكتب “ابو قيس” في معرض تعليقه على الاعتداءات: “يا عيب العيب”

بينما وصف حساب يُرجح أنه إسرائيلي وفقًا لاسمه الذي يُدعى “אביתר כהן”: “أمن القتلة”، في إشارة إلى العناصر الأمنية التي اعتدت على المحتجين.

وغرّد “apashut”: “هذه فقط ثقافة تبادل الآراء وتشجيع التفكير المتنور وفتح الجماجم للانبهار بالتعدد السياسي ودمقرطة المجتمع تخليدا لذكرى الصحفية الشاهدة المسيحية شيرين ابو عاقلة من قبل الزعران المثقفين المفلسطينيين”.

في حين حذرت حركة حماس من قمع الطلاب والصحفيين، حيث قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن “تصعيد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لسياسة قمع الحريات والاعتداء على الصحفيين والمواطنين والطلاب في الضفة الغربية، وكما جرى اليوم بالاعتداء على وقفة لطلاب جامعة النجاح، واعتقال ممثل الكتلة الإسلامية، وتحطيم كاميرات الصحفيين، هو أمر مرفوض ومستنكر، ويزيد الاحتقان في الشارع”.

وطالب بدران في تصريح صحفي تلقت وكالة “صفا” نسخة عنه قيادة السلطة بوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، بما يشمل وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران

كما طالب إدارة جامعة النجاح بالحفاظ على حرية العمل النقابي، بما يليق بتاريخ الجامعة كصرح علمي ووطني فلسطيني، ووقف ممارسات أمن الجامعة الذي يتعاون مع الأجهزة الأمنية في قمع الطلاب والاعتداء عليهم، وتسهيل دخول المسلحين إلى داخل الحرم الجامعي.

واستنكر بدران انتهاك أجهزة السلطة للقوانين، والتعدي على الحريات العامة، خاصة في هذا الظرف الوطني الحساس، فإننا ندعو الكل الوطني إلى رفع الصوت عاليا، والعمل من أجل الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الهجمة الصهيونية على شعبنا ومقدساتنا.

سبب الوقفة الاحتجاجية 

الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح كانت قد حشدت للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية؛ وذلك تنديدًا بما قالت إنه تغول أمن الجامعة المستمر ضد طلبتها، وآخرها الاعتداء على ممثل الكتلة الإسلامية.

وقالت الكتلة الإسلامية، في بيان، إن اعتداء أمن الجامعة على ممثلها “أمر وحشي وغير قانوني”، وأكّدت أنه مخالف لأبسط متطلبات الحياة الجامعية الآمنة، وقواعد عمل الأمن الجامعي.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة مثلت تعديًا صارخًا على الجامعة وأسرتها وإرثها ومكانتها.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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