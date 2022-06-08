إليكم 10 مدن في العالم نأكل فيها أفضل الأطباق

وطن-هناك من يسافر لاكتشاف المناظر الطبيعية وهناك من يجوب العالم بحثا عن أشهر المطاعم وأصناف الأطباق الشهية لاكتشاف الأكلات الرئيسية والكلاسيكة لكل بلد.

لذلك يعتبر فن الطهو في أي بلد، معيارا رئيسيا لبعض السياح الذين يحجزون تذكرة الطائرة الخاصة بهم فقط ليزوروا أشهر المطاعم وليتذوقوا أشهى الأكلات، بحسب مجلة “غرازيا” الفرنسية.

لتجنب المفاجآت غير السارة ولأخذ فكرة جيدة عن الوجهات السياحية، كشف موقع Tripadvisor للتو عن تصنيفه للمدن العشر التي نأكل فيها أفضل الأكلات الشهية. ومن المعروف أن هذا الموقع، أرفع مؤسسة يمكن أن تقدم أفضل الآراء والبيانات التي يشاركها مستخدمو هذا الموقع المخصص للاستشارات السياحية.

أي مدينة في العالم لديها أفضل طعام؟

وفقا لما ترجمته “وطن”، تتصدر مدينة روما الإيطالية القائمة. فنحن لا نسأم أبدًا من فن الطهي الإيطالي الذي لا يتوقف أبدًا عن إسعادنا من خلال تنشيط براعم التذوق لدينا وإحياء معدتنا. ثم تليها مدينة لندن في المركز الثاني لأن المطبخ الإنجليزي مثير و من المؤكد أن تنوع عناوين المطاعم؛ هو الذي مكّن العاصمة البريطانية من الصعود إلى المراكز الثلاثة الأولى وأخيرا تحتل باريس، المركز الثالث؛ حيث يوجد المطاعم الجيدة والفاخرة.

في بقية هذه القائمة يوجد العديد من الوجهات المفضلة لتذوق أفضل الأطعمة ومنها: دبي وبرشلونة ومدريد في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي، بينما تحتل ساو باولو المركز السابع، قبل نيويورك التي تضم ما لا يقل عن 9000 مطعم.

ينتهي الترتيب مع احتلال بانكوك المركز التاسع وسنغافورة المركز العاشر. هذا هو عدد الوجهات التي يمكنك إضافتها إلى قائمة توجهاتك السياحية المقبلة، لا سيما إذا كنت من عشاق الأطعمة اللذيذة.

إليك أفضل 10 مدن في العالم تأكل فيها أفضل الأطعمة:

1-روما

2-لندن

3-باريس

4-دبي

5- برشلونة

6- مدريد

7- ساو باولو

8-نيويورك

9- بانكوك

10- سنغافورة