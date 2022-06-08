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إليكم 10 مدن في العالم نأكل فيها أفضل الأطباق

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
هناك من يسافر حول العالم لتذوق الطعام والتعرف على أشهر المطاعم watanserb.com
هناك من يسافر حول العالم لتذوق الطعام والتعرف على أشهر المطاعم

وطن-هناك من يسافر لاكتشاف المناظر الطبيعية وهناك من يجوب العالم بحثا عن أشهر المطاعم وأصناف الأطباق الشهية لاكتشاف الأكلات الرئيسية والكلاسيكة لكل بلد.

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لذلك يعتبر فن الطهو في أي بلد، معيارا رئيسيا لبعض السياح الذين يحجزون تذكرة الطائرة الخاصة بهم فقط ليزوروا أشهر المطاعم وليتذوقوا أشهى الأكلات، بحسب مجلة “غرازيا” الفرنسية.

لتجنب المفاجآت غير السارة ولأخذ فكرة جيدة عن الوجهات السياحية، كشف موقع Tripadvisor للتو عن تصنيفه للمدن العشر التي نأكل فيها أفضل الأكلات الشهية. ومن المعروف أن هذا الموقع، أرفع مؤسسة يمكن أن تقدم أفضل الآراء والبيانات التي يشاركها مستخدمو هذا الموقع المخصص للاستشارات السياحية.

متحف روما الأثري
متحف روما الأثري

أي مدينة في العالم لديها أفضل طعام؟

وفقا لما ترجمته “وطن”، تتصدر مدينة روما الإيطالية القائمة. فنحن لا نسأم أبدًا من فن الطهي الإيطالي الذي لا يتوقف أبدًا عن إسعادنا من خلال تنشيط براعم التذوق لدينا وإحياء معدتنا. ثم تليها مدينة لندن في المركز الثاني لأن المطبخ الإنجليزي مثير و من المؤكد أن تنوع عناوين المطاعم؛ هو الذي مكّن العاصمة البريطانية من الصعود إلى المراكز الثلاثة الأولى وأخيرا تحتل باريس، المركز الثالث؛ حيث يوجد المطاعم الجيدة والفاخرة.

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في بقية هذه القائمة يوجد العديد من الوجهات المفضلة لتذوق أفضل الأطعمة ومنها: دبي وبرشلونة ومدريد في المركز الرابع والخامس والسادس على التوالي، بينما تحتل ساو باولو المركز السابع، قبل نيويورك التي تضم ما لا يقل عن 9000 مطعم.

ينتهي الترتيب مع احتلال بانكوك المركز التاسع وسنغافورة المركز العاشر. هذا هو عدد الوجهات التي يمكنك إضافتها إلى قائمة توجهاتك السياحية المقبلة، لا سيما إذا كنت من عشاق الأطعمة اللذيذة.

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إليك أفضل 10 مدن في العالم تأكل فيها أفضل الأطعمة:

1-روما

2-لندن

3-باريس

4-دبي

تحتل روما المرتبة الأولى من حيث أشهى وألذ الأطباق
تحتل روما المرتبة الأولى من حيث أشهى وألذ الأطباق

5- برشلونة

6- مدريد

7- ساو باولو

8-نيويورك

9- بانكوك

10- سنغافورة

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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