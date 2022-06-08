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حجب نتفليكس في الكويت.. قرار بعد الفيلم المثير “أصحاب ولا أعز”

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حجب نتفليكس الكويت watanserb.com
رفض دعوى لحجب نتفليكس في الكويت

وطن – رفضت المحكمة الكلية في الكويت، الأربعاء، حجب موقع “نتفليكس” في البلاد، وذلك في الدعوى التي اختصمت وزارتي الإعلام والمواصلات وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات فيها.

الدعوى أقامها المحامي عبد العزيز السبيعي، للمطالبة بحجب المنصة؛ كونها تقدم ما قال إنها رسائل ومخططات تتنافى مع العادات والتقاليد الإسلامية، وذلك من خلال الأعمال السينمائية التي تعرض من خلالها.

وركزت الدعوى تحديدا، على فيلم أصحاب ولا أعز الذي رأى المحامي السبيعي، أنه يدعو إلى الانحلال الأخلاقي ويستهدف تغيير الفطرة التي خلقها الله الإنسان عليها، في وقت يخاطب فيه “العمل” الأسرة العربية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن “نتفيلكس” تهدف إلى فرض اتفاقية “سيداو” في الدول العربية، على نحو يخالف تعاليم الإسلام.

و”سيداو” هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولا تجرم العلاقات خارج إطار العلاقات الزوجية لكلا الزوجين.

وواجهت منصة نتفليكس أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، تمثلت في تراجع كبير أعداد المشتركين فيها، وذلك بعد موجة نفور منها في بعض الدول العربية؛ جرّاء الأعمال الفنية التي تعرضها المنصة، ويراه كثيرون أنها تتعارض مع العادات والتقاليد.

وقبل أقل من شهر، أعلنت نتفليكس التخلي عن حوالي 150 موظفًا، وذلك في أعقاب خسارتها عددًا كبيرًا من مشتركيها.

وأقرت الشركة بأن تسريح الموظفين كان سببه التراجع الكبير في إيرادات المنصة، وقد وصفت تناقص عدد المشتركين بها بـ”هجرة جماعية للمتابعين”.

وفقدت نتفليكس 200 ألف مشترك في أشهر يناير وفبراير ومارس، فيما تخشى الشركة من تصاعد أكبر في أعداد المغادرين، وانعكاسات ذلك على وضعها الاستثماري.

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خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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