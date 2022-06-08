وطن – نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، مقالاً لكاتب العمود فيها، تيم داولينج، بعنوان: “أبلغ من العمر 60 عامًا تقريبًا. إليكم ما تعلمته عن التقدم في السن حتى الآن”.

يقول الكاتب: تم توسيع معايير منتصف العمر على مر السنين؛ اعتقدت لوقت طويل أنني قد أتجنب الشيخوخة تمامًا، لأن الحد الأدنى من الحد الأدنى للتأهل كان ينزلق إلى الأمام أسرع مما كنت عليه. متوسط ​​العمر، حسب بعض التعريفات، يمتد الآن إلى 60 ، أو حتى 65 ، والذي لا يزال يعطيني بعض التأجيل”.

فما الذي تعلمته عن كيف يبدو الأمر حقًا عندما أتقدم في العمر؟. ليس كثيرًا، ولكن ها هو. اعتقدت أنه من الأفضل أن أكتبها قبل أن أنساها.

1. الفرق الحقيقي بين الشباب والعمر ليس جسديًا أو حتى عقليًا. إنه مجرد الوزن الإضافي لكل السنوات التي تراكمت خلفك. يمكنك تسميتها تجربة إذا أردت، لكن امتلاك ماضٍ طويل لا يمنحك بالضرورة أي حكمة. إنه يضغط الوقت فقط بحيث تظل الأشياء التي حدثت الأسبوع الماضي والأشياء التي حدثت في منتصف الثمانينيات جنبًا إلى جنب في ذاكرتك. هذه ليست مشكلة طالما أنك تقصر دائرة المحادثة على كبار السن الآخرين.

2. كونك متقدمًا في العمر يعني أيضًا الاضطرار إلى التعامل مع الحجم الهائل وغير المرئي لكل ما فعلته ونسيت أمره تمامًا.

في سن العشرين، كنت قد عشت القليل جدًا بحيث يمكنك تذكر كل ذلك تقريبًا؛ بحلول سن الستين، ستكون قد نسيت عطلات كاملة، وعشرات الكتب التي قرأتها، ومئات الحجج، وما يزيد عن ألف من المعارف السابقين، وجميع الموسيقى الشعبية التي تم إصدارها بين عامي 1999 و 2004، و 10 كلمات مرور على الأقل لـ Netflix.

هذا ليس فقدانًا للذاكرة – مجرد التخلص الطبيعي من الأشياء التي يعتبرها دماغك غير ضرورية.

سنوات منتصف العمر

3. في مرحلة ما خلال سنوات منتصف العمر، تبدأ في ملاحظة أنه عندما تقوم أو تجلس تحدث ضوضاء: تأوه لا إرادي من الجهد.

عند الاستيقاظ من الكرسي، غالبًا ما يكون هناك سخط فيه ، كما لو أن الجهد كان بالكاد يستحق النتيجة؛ في الطريق، عادة ما يكون هناك حلقة من الراحة.

من الممكن، لبعض الوقت، الحفاظ على واجهة شابة ببساطة عن طريق تدريب نفسك على عدم إحداث ضوضاء، لكن الضوضاء تفوز في النهاية.

4. ومع ذلك، بدون تذكيرات خارجية منتظمة، من الصعب جدًا التفكير في نفسك كشيخ، ولا يزال الأمر يمثل صدمة في بعض الأحيان.

قبل بضع سنوات عندما كنت أتسوق، علمت أن رجلًا منحنيًا وحكيمًا يتبعني في جميع أنحاء المركز التجاري. ثم أدركت أنه كان هناك مجرد مرايا في كل مكان. حتى أنهم جعلوهم يركضون على جانبي السلم الكهربائي. لم أعد أذهب إلى هذا المركز التجاري.

5. عندما ينظر كبار السن إلى كبار السن الآخرين الذين عرفوهم منذ فترة طويلة، فإنهم يرون هجينًا غريبًا من الشاب الذي عرفوه من قبل والرجل المجعد غير المحتمل أمامهم. هذا لا يعمل مع كبار السن الذين قابلتهم للتو. تبدو قديمة.

في حين أنه من الصحيح أن هناك عددًا ملحوظًا من الأشياء التي يجب الشكوى منها في سن الشيخوخة ، إلا أن هناك أيضًا تحسنًا ملحوظًا في الحالة المزاجية من الناحية الإحصائية

6. من وجهة نظر الشاب، قد يبدو من المستحيل تقريبًا أن تكون سعيدًا وكبيرًا. وبينما صحيح أن هناك عددًا ملحوظًا من الأشياء التي يجب الشكوى منها في سن الشيخوخة، إلا أن هناك أيضًا تحسنًا ملحوظًا من الناحية الإحصائية في الحالة المزاجية: وفقًا لاستطلاعات الرضا الشخصي، فإن أقل الفئات السكانية سعادة هي أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عامًا – بعد حوالي 54 عامًا يتحسن المظهر بشكل مطرد، بطريقة تبدو غير مرتبطة تمامًا بالإصلاح الذي تجد نفسك فيه. لذلك هناك ما نتطلع إليه.

تآكل مطرد للطموح

7. تتميز السنوات من منتصف العمر وما بعده أيضًا بتآكل مطرد للطموح. السبب ليس خسارة الدافع بقدر ما هو الإدراك المتزايد بأنك لن تغير العالم بعد كل شيء. ستموت فقط وستُنسى، مثل أي شخص آخر تقريبًا. إن معرفة أن وجودك لا يهم حقًا أمر يدعو للقلق ، ولكنه يبعث على الارتياح أيضًا. لقد غيرت بالتأكيد منهجي في الأعمال الورقية.

8. شاب يسأل: لماذا يعمل كبار السن على الراديو طوال الوقت؟ هل هي كشركة لهم؟ الحقيقة هي: كان لدينا الراديو منذ 40 عامًا ، قبل أن نتقدم في السن ، وهو يعمل منذ ذلك الحين ، ولن نقوم بإيقاف تشغيله أبدًا. يمكنك إيقاف تشغيله عندما نموت.

9. من المحتم أن يصبح المرء أكثر حذرًا مع تقدم العمر. على الرغم من أن الاحتياطات التي تمت ملاحظتها قد لا تكون دائمًا متسقة أو حتى عقلانية ، فإن الثقل الجماعي لجميع الأوقات التي خدعت فيها الموت يتركك في النهاية مع إحساس بأن حظك قد ينفد قريبًا. كما قال لي والدي البالغ من العمر 100 عام ذات مرة: “أنا حريص جدًا على السلالم ؛ كل من أعرفهم ماتوا وهم يسقطون على الدرج “.

10. تفرّد المهام هي المهارة العظيمة في أواخر منتصف العمر: القيام بشيء واحد مع استبعاد الآخرين. من المؤكد أن هذه القدرة المتجددة على التركيز ترجع إلى حد كبير إلى تزايد عدم القدرة على القيام بمهام متعددة؛ مع تقدم العمر، يصبح من الصعب بشكل متزايد القيام بأمرين في وقت واحد وتذكر كلاهما.

لكن هذا يعني أن السنوات اللاحقة هي وقت رائع لاكتساب مهارة جديدة من الصفر – الرسم ، والتلوين ، وآلة موسيقية ، وحتى لغة أجنبية. صدقني: القلق الذي جعل الانضباط والممارسة المنتظمة مزعجًا عندما كان عمرك 15 عامًا يتبخر بحلول الوقت الذي تبلغ فيه سن الخمسين. قد تكون ردود أفعالك باهتة بعض الشيء ، لكن تحملك للتكرار اللامتناهي سيكون هائلاً.

بعد سن الخمسين

11. بعد سن الخمسين، يبدأ المرء في إدراك المقاومة المتزايدة للتغيير في نفسه، وذلك فقط لأنه غالبًا ما يبطل سنوات من التدريب الذي تم الحصول عليه بشق الأنفس. بعض الصور النمطية الشائعة لكبار السن – كمخلوقات حائرة من التكنولوجيا وتغلب عليها العبوات العادية – لها جذورها هذه المقاومة للتغيير غير المجدي. لدي عقود من الخبرة في إزالة أغطية الأشياء ، كل ذلك أصبح عديم الفائدة بسبب هذه الأغطية الجديدة التي لديهم الآن.

12. أيضًا، يحتاج الجميع إلى التوقف عن اختراع طرق جديدة ومثيرة لتشغيل وإيقاف الدش. ماذا حدث للمقابض؟. نعم، أنا أعرف كم من العمر وغريب الذي يجعلني أبدو، وهي علامة على عمري أنني لم أعد أهتم.

يمكن أن يبدو كبار السن في بعض الأحيان منعزلين، غير موافقين بشكل غامض، وعدم الثقة، وبطيئون في فهم الدقة، في حين أنهم في الحقيقة يصعب سماعهم. حاول تكرار ما قلته للتو، ولكن بصوت أعلى، ولاحظ ما إذا لم تحصل على استجابة أكثر تفاعلاً في المرة الثانية.

حتما سيجد بعض كبار السن هذا رعاية. لم أقل أننا لسنا صعبين.يختم الكاتب مقاله