في الكويت.. سيدة تخلع ملابسها تماماً في طريق عام أمام الشرطة لسبب صادم!

وطن- وجد شرطي كويتي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حين تفاجأ بسيدة تخلع ملابسها تماماً أمامه أثناء محاولته القبض عليها.

أعمال منافية للآداب

وذكر حساب وزارة الداخلية الكويتية، عبر “تويتر”، أن قطاع الأمن العام ضبط مقيمة قامت بإلقاء ملابسها بالطريق العام. وذلك أثناء محاولة إلقاء القبض عليها.

الإعلام الأمني: قطاع الأمن العام يتمكن من ضبط مقيمة قامت بإلقاء ملابسها بالطريق العام اثناء محاولة القاء القبض عليها اثر بلاغ عن اعمال منافية للاداب، حيث كانت بحالة هستيرية وتم تغطيتها والسيطرة عليها، واحالتها الى جهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. pic.twitter.com/LMQ2viCIyW — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 6, 2022

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن أعمال منافية للآداب في منطقة جليب الشيوخ، بمحافظة الفروانية شرقي البلاد.

حالة هستيرية

وفور مباشرة البلاغ، قامت الوافدة خلال مداهمة الوكر بنزع كافة ملابسها. وذلك لمنع رجال الأمن من اقتيادها.

وكانت الوافدة في حالة هستيرية، لكن رجال الشرطة تمكنوا من تغطيتها والسيطرة عليها. وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشر عدد من الناشطين حول مواقع التواصل، مقطعا يظهر لحظة إخراج الوافدة من الوكر المشبوه.

شبكة دعارة وسمسرة

وفي رمضان الماضي، ضبطت وزارة الداخلية شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وأفريقية، بجليب الشيوخ أيضاً.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على تويتر في حينها: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

الإعلام الأمني:

ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم pic.twitter.com/lrZr0Uzy9W — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 5, 2022

ولم يتم في حينها ذكر المزيد من التفاصيل حول تفكيك شبكة دعارة في الكويت وإن كان المقبوض عليهم من مخالفي الإقامة أم لا.