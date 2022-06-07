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في الكويت.. سيدة تخلع ملابسها تماماً في طريق عام أمام الشرطة لسبب صادم!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الكويت.. سيدة تخلع ملابسها تماماً في الطريق العام لسبب صادم! watanserb.com
أثناء محاولة إلقاء القبض على المتهمة

وطن- وجد شرطي كويتي نفسه في موقف لا يُحسد عليه، حين تفاجأ بسيدة تخلع ملابسها تماماً أمامه أثناء محاولته القبض عليها.

أعمال منافية للآداب

وذكر حساب وزارة الداخلية الكويتية، عبر “تويتر”، أن  قطاع الأمن العام ضبط مقيمة قامت بإلقاء ملابسها بالطريق العام. وذلك أثناء محاولة إلقاء القبض عليها.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً عن أعمال منافية للآداب في منطقة جليب الشيوخ، بمحافظة الفروانية شرقي البلاد.

حالة هستيرية

وفور مباشرة البلاغ، قامت الوافدة خلال مداهمة الوكر بنزع كافة ملابسها. وذلك لمنع رجال الأمن من اقتيادها.

وكانت الوافدة في حالة هستيرية، لكن رجال الشرطة تمكنوا من تغطيتها والسيطرة عليها. وتم إحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونشر عدد من الناشطين حول مواقع التواصل، مقطعا يظهر لحظة إخراج الوافدة من الوكر المشبوه.

شبكة دعارة وسمسرة 

وفي رمضان الماضي، ضبطت وزارة الداخلية شبكة دعارة وسمسرة من جنسيات آسيوية وأفريقية، بجليب الشيوخ أيضاً.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها على تويتر في حينها: “ضمن الجهود الأمنية المبذولة لضبط الخارجين عن القانون. تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في إدارة حماية الآداب العامة من ضبط 11 شخص، 3 رجال و8 نساء من جنسية آسيوية وافريقية بتهمة الدعارة والسمسرة بمنطقة جليب الشيوخ وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم”.

ولم يتم في حينها ذكر المزيد من التفاصيل حول تفكيك شبكة دعارة في الكويت وإن كان المقبوض عليهم من مخالفي الإقامة أم لا.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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