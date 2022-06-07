“فيديو” صادم لطلاب يلعبون الكرة بـ”القرآن الكريم” في تركيا وغضب واسع

وطن- اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا والدول العريية، بعد انتشار مقطع فيديو لعدد من طلاب إحدى المدارس وهم يسيئون للقرآن الكريم.

طلاب بمدرسة تركية يركلون القرآن بأقدامهم

وأظهر المقطع الذي قيل إنه صور في أحد صفوف مدرسة ثانوية في منطقة “سيريك” شرق أنطاليا، وهم يتقاذفون نسخة من القرآن.

ويُسمع في الفيديو صوت ضحكات عالية مما أثار حالة من الغضب والاستياء في أوساط الكثير من الأتراك والعرب.

وسائل إعلام تركية أشارت إلى أنه عقب انتشار الفيديو، جرى اجتماعا عاجلا لإدارة المدرسة، تقرر فيه إرسال 4 طلاب للتأديب.

وبدأت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية التي عينت مفتشًا في هذا الموضوع، تحقيقًا إداريًا حول المدرسة.

حادثة صادمة

ويجرم قانون العقوبات التركي الإهانات الدينية وخطاب الكراهية.

وفي عام 2012، تمت مقاضاة عازف البيانو الشهير فاضل ساي بتهمة “إهانة القيم الدينية لجزء من السكان” بعد نشره تعليقات استفزازية ضد المسلمين عبر موقع “تويتر”

ردود فعل غاضبة

ورصدت “وطن” على موقع التدوينات الصغيرة تعليقات وردود أفعال متباينة على الحادثة الصادمة.

حيث علقت “إيناس الجوهري”: “إذا كان مفهوم الحرية أن تسيئ لديني وكتابي فتباً لتلك الحرية ولتلقى في الجحيم”.

وتساءل “أحمد حسن”: “من الذي يعمل على تحريك الكتل الكبيرة في تركيا سواء بالعنصرية أو تحدي الشارع المحافظ وصدمه، ولماذا التوقيت والتداول المتزامن ؟؟”

اليوم نشرت يني شفق فيديو لطلاب في مدرسة ثانوية تركية في انطاليا يركلون القران الكريم ..

من الذي يعمل على تحريك الكتل الكبيرة في تركيا سواء بالعنصرية او تحدي الشارع المحافظ وصدمه ولماذا التوقيت والتداول المتزامن ؟؟ — Ahmad Hasan (@binaasorya) June 7, 2022

وفي السياق ذاته عقب “عبد الرحمن” أن السبب في هذه المظاهر هو استشراء داء العلمانية.

ورأى “أبو يحيى الشامي” أن في بعض البلدان “المسلمة” ذات الشعب أو الأكثرية المسلمة، ترتكب أفعال وتقال أقوال من أكفر ما يكون، وتمضي كأن شيئاً لم يكن.

وأضاف أن هناك “خليط من المحسوبية والإرجاء والدروشة والعلمنة يمنع العقوبة أو يميعها، ومن أمن العقوبة أساء الأدب” حسب وصفه.