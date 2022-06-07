فضيحة “ماكدونالدز الساحل الشمالي” بمصر.. تصوير السيدات داخل دورات المياه (فيديو)

وطن- موجة غضب عارمة شهدتها مواقع التواصل في مصر، عقب الكشف عن فضيحة داخل أحد فروع سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” في الساحل الشاملي.

فضيحة “ماكدونالدز الساحل الشمالي”

وبحسب رصد (وطن) لتفاصيل هذه الفضيحة في الصحف المصرية وعبر روايات النشطاء، فقد اتضح أن أحد العاملين داخل فرع “ماكدونالدز” المذكرو يقوم بتصوير النساء داخل دورات المياه الخاصة بالسيدات داخل المطعم.

وتم كشف الأمر مصادفة من قبل سيدة كانت تتواجد بفرع “ماكدونالدز” بالساحل الشمالي أمام قرية “أمواج”، ودخلت إلى الحمام، لتتفاجئ بوجود هاتف مثبت بالأسفل ومفتوح على وضع التصوير.

وكان العامل بالنظافة داخل المطعم يضع هاتفه خلسة لتصوير السيدات بالداخل، ثم يقوم بإحضار الهاتف عقب خروجهن وتفريغ ما تم تصويره في ذاكرة بيانات أخرى، ثم إعادة الهاتف لمكانه مرة أخرى لتصوير ضحية جديدة.

بطلة هذه القصة والتي نشرت الفيديو الذي يثبت ذلك على مواقع التواصل تدعى نسرين إسماعيل راشد، والتي كانت مع عائلتها في رحلة بالساحل الشمالي.

كاميرا فى الحمام.. القبض على عامل ومدير مطعم ماكدونالدز الساحل لتصويره السيدات

مش هروح الساحل 😂😂 pic.twitter.com/scHRxYrZ3J — ✨ Mahmoud Saad prince (@ammha360412991) June 7, 2022

وأثناء عودة نسرين وأسرتها من الرحلة توقفوا على طريق الساحل، لتناول الطعام ودخول الحمام في مطعم “ماكدونالدز” بالساحل الشمالي.

وبينت السيدة المصرية أن زوجة شقيقها دخلت الحمام أولا، وكانت هي تنتظر بالخارج لتدخل فيما بعد.

وأوضحت السيدة “نسرين” أنها وزوجة شقيقها ارتابو في العامل المشتبه لأانه كان يقف قرب باب الحمام، وينظفه كثيرا بشكل ملحوظ.

وعندما وجدت زوجة شقيق نسرين الهاتف الذي يقوم بالتصوير، قرب سلة المهملات صرخت.

لتدخل عليها نسرين مصدومة ظنا منها أن مكروها حدث لزوجة شقيقها، لتتفاجئ بالكارثة.

واتضح أن العامل في مطعم “ماكدونالدز” بالساحل الشمالي، يقوم بتصوير كل السيدات اللائي يدخلن الحمام، وينتظر خروج كل واحدة منهن ليدخل بعدها ويلتقط هاتفه ويحفظ التصوير ويبدء آخر جديد.

نسرين وزوجة شقيقها أوضحتا في تصريحات لوسائل إعلام، أنهما تحفظتا على هاتف العامل المجرم، وتم إبلاغ رجال الأمن الذين حضروا لمطعم “ماكدونالدز” وقاموا بإلقاء القبض عليه.

عامل النظافة في “ماكدونالدز” أقر بفعلته

ويجري الآن بحسب صحف مصرية، إجراء تحقيقات موسعة مع عامل النظافة المقبوض عليه وفريق عمل مطعم “ماكدونالدز” بالساحل الشمالي، بالإضافة لمديره ومساعد المدير، للوقوف على جميع تفاصيل الحادث وملابساته.

وتسببت هذه الفضيحة بموجة جدل واسعة بين المصريين، الذين كانت ردودهم غاضبة بشأن هذا الحادث، حيث عبر العديد منهم عن تخوفهم من الوقوع في مثل هذا الأمر جراء وجود مجرمين مثل هذه العامل.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية عقب الضجة الكبيرة أنها ألقت القبض على العامل المتورط ومساعد مدير فرع “ماكدونالدز ” بالساحل الشمالي، وتمت إحالتهما للتحقيق.

وبحسب الشرطة المصرية فإنه سيتم استدعاء بقية الضحايا عقب تفريغ المقاطع المصورة الأخرى بهاتف عامل النظافة المقبوض عليه والذي اعترف وأقر بفعلته المشينة.