طريقة سهلة للحفاظ على لون الموز الأصفر لـِ15 يوماً .. جربوها

وطن– وفقا لصحيفة إكسبرس البرطانية، يخزن معظم الأشخاص الموز في وعاء فاكهة، إما على منضدة المطبخ أو على طاولة.

وبعد أيام قليلة، يبدأ الموز في النضج، وبحلول نهاية الأسبوع، يمكن أن يصبح لونه بنيًا غامقًا.

يحب معظم الناس تناول الموز عندما يكون لونه أصفر فاتح، ولكن كيف يمكنك تخزين الموز لإبطاء عملية النضج؟

شاركت قناة طبخ على اليوتيوب “Kitchen Tips Online” طريقة سهلة تجعلك تتأكد من أن الموز لا يزال أصفرًا ولينًا في اليوم الخامس عشر.

اشترى مايك من Kitchen Tips Online حزمتين من الموز من نفس الرف ومن نفس السوبر ماركت.

أخذ الحزمتين إلى المنزل ووضع واحدة على منضدة مطبخه، والأخرى داخل حاوية محكمة الإغلاق على منضدة مطبخه.

غاز الإيثيلين

عندما ينضج الموز ينتج غاز الإيثيلين والذي ينتشر بعد ذلك إلى باقي الفاكهة لمساعدتها على النضج.

إحدى الطرق الشائعة لتخزين الموز هي تغليف مكان الجذع بغلاف بلاستيكي لإبطاء عملية النضج.

إلا أن الأكثر فاعلية هو لف سيقان الموز لمنع النضج بدلاً من ربطها معََا.

من خلال لف الجذع بشكل فردي، هناك عدد أقل من الأماكن التي يتسرب منها غاز الإيثيلين لأن السيقان مغطاة بالكامل.

كل يوم، كان مايك يفحص حزمتين من الموز واحدة على منضدة المطبخ، والأخرى في حاوية محكمة الإغلاق لمعرفة عملية النضج.

قال في هذا السياق: “اليوم الخامس والسادس هو الوقت الذي نبدأ فيه بملاحظة اختلاف كبير”.

“في اليوم الثامن، لاحظتُ أن حبات الموز غير الموجودة في الحاوية كانت أكثر نعومة من تلك الموجودة خارجها.”

“لذا قررت في تلك المرحلة أن أضع هذا الموز في الثلاجة.”

وأوضح مايك”إن وضع الموز في الثلاجة بعد أن ينضج على منضدة المطبخ يُمكن من ابطاء نضج الجزء الداخلي للموز.”

مضيفا “بعد حوالي 10 أيام، أصبح الموز في الثلاجة طريًا للغاية، قررنا صنع خبز الموز.”

أما بالنسبة للموز الموجود في الحاوية، قال مايك “في اليوم الثاني عشر، لاحظنا وجود القليل من اللون الأخضر على الموز.”

“كما ترى، لا يزال هذا الموز صالحًا للأكل.”

أفضل طريقة لتناول الموز

عند تناول موزة، قال مايك “إن أفضل طريقة لتقشيرها هي في الواقع من الأسفل إلى الأعلى.”

يمكن لأي شخص لديه موز ناضج تخزينه في الفريزر وتقطيعه إلى أجزاء صغيرة، حيث يمكن للموز أن يبقى في الثلاجة لمدة تصل إلى ستة أشهر.