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شاهد ماذا يفعل جوني ديب بينما تعيش آمبر هيرد انتكاسة بعد فوزه عليها (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
جوني ديب بمعنويات عالية بينما آمبر هيرد تعيش انتكاسة watanserb.com
آمبر هيرد تبكي

وطن – في الوقت الذي تعيش فيه آمبر هيرد “انتكاسة” بعد خسارتها المحاكمة مع زوجها السابق جوني ديب، يظهر الأخير منتشياً في الشوارع، وبمعنويات عالية .

ويظهر جوني ديب في حالة معنوية جيدة وهو يلوح للجماهير، عند وصوله إلى مسرح “باربيكان” في مدينة يورك بالمملكة المتحدة، قبل عرضه مع صديقه الموسيقي جيف بيك .وفق “ديلي ميل” البريطانية

جوني ديب
جوني ديب

وابتسم ممثل “قراصنة الكاريبي” البالغ (58 عامًا)، ولوح للجماهير التي كانت تنتظره خارج المكان.

جوني ديب
جوني ديب

وكان الممثل يرتدي أيضًا قبعة رمادية اللون، وأضف إلى مظهره نظارة شمسية وعدة أوشحة.

واحتفل النجم العالمي جوني ديـب بفوزه الدرامي في قضية التشهير على زوجته السابقة آمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا .

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ “ديب” دفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، بعد احتفاله مع أصدقائه بكسبه قضية التشهير.

كما شارك في الحفل الخاص صديق جوني، الموسيقي جيف بيك (77 عامًا)، وحوالي 20 آخرين. فيما استمتعوا جميعاً بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا لهم جنبًا إلى جنب مع الكوكتيلات. وفق الصحيفة

جوني ديب وصديقه الموسيقي جيف بيك
جوني وصديقه الموسيقي جيف بيك / ديلي ميل

وفاز جوني بالمحاكمة أمام هيئة محلفين في فيرجينيا الأسبوع الماضي. مما يعني أنه من المقرر أن يتلقى تعويضات بالملايين من هيرد.

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فاز ديب في القضية وتم إلزام آمبر هيرد بدفع أكثر من 8 ملايين له
المصدرديلي ميل - انستغرام - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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