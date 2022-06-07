شاهد ماذا يفعل جوني ديب بينما تعيش آمبر هيرد انتكاسة بعد فوزه عليها (صور)

وطن – في الوقت الذي تعيش فيه آمبر هيرد “انتكاسة” بعد خسارتها المحاكمة مع زوجها السابق جوني ديب، يظهر الأخير منتشياً في الشوارع، وبمعنويات عالية .

ويظهر جوني ديب في حالة معنوية جيدة وهو يلوح للجماهير، عند وصوله إلى مسرح “باربيكان” في مدينة يورك بالمملكة المتحدة، قبل عرضه مع صديقه الموسيقي جيف بيك .وفق “ديلي ميل” البريطانية

وابتسم ممثل “قراصنة الكاريبي” البالغ (58 عامًا)، ولوح للجماهير التي كانت تنتظره خارج المكان.

وكان الممثل يرتدي أيضًا قبعة رمادية اللون، وأضف إلى مظهره نظارة شمسية وعدة أوشحة.

واحتفل النجم العالمي جوني ديـب بفوزه الدرامي في قضية التشهير على زوجته السابقة آمبر هيرد، بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا في أحد المطاعم بمدينة برمنغهام في بريطانيا .

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنّ “ديب” دفع فاتورة بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني في المطعم، بعد احتفاله مع أصدقائه بكسبه قضية التشهير.

كما شارك في الحفل الخاص صديق جوني، الموسيقي جيف بيك (77 عامًا)، وحوالي 20 آخرين. فيما استمتعوا جميعاً بمأدبة طعام هندية تم إعدادها خصيصًا لهم جنبًا إلى جنب مع الكوكتيلات. وفق الصحيفة

وفاز جوني بالمحاكمة أمام هيئة محلفين في فيرجينيا الأسبوع الماضي. مما يعني أنه من المقرر أن يتلقى تعويضات بالملايين من هيرد.