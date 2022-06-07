سلطنة عمان تنفي نفيا قاطعا وجود اتفاق مع إيران حول هذا الأمر

وطن – نفت سلطنة عمان وجود اتفاق مع إيران حول توزيع الحصص في الحقل المشترك (غرب بخا – هنجام)، وذلك وفق بيان من وزارة الطاقة والمعادن العُمانية.

وقالت الوزارة في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”: “يقع الحقل المشترك (غرب بخا – هنجام) النفطي البحري بين الحدود البحرية لسلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبالة محافظة مسندم من الجانب العماني”.

وأوضحت “أن الجزء الخاص بالجانب الإيراني يسمى هنجام، وفي الجانب العماني يسمى غرب بخا في منطقة الامتياز رقم 8، وبدأ الإنتاج بحقل غرب بخا لصالح سلطنة عمان منذ عام 1985م”.

مناقشات لم ترتق لاتفاق

وأكدت الوزارة على أنه “فيما يتعلق بالتطوير المشترك للحقل، وتقسيم الحصص بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد كانت هناك مناقشات منذ فترة زمنية سابقة حول التطوير المشترك لم يتم التوصل من خلالها إلى اتفاق”.

وشدد البيان على أن ” وزارة الطاقة والمعادن لم تشارك مؤخرا في أي مناقشات فنية أو مفاوضات تجارية تتعلق بهذا الحقل المشترك، وبذلك تنفي أن يكون هناك أي اتفاق لتوزيع الحصص بين الشركاء، مع تأكيدها بأن تعظيم الفائدة من هذا الحقل سيكون من خلال التطوير المشترك إذا تم الاتفاق عليه.”

بيان/ الحقل المشترك (غرب بخا – هنجام) pic.twitter.com/QuWfVePeGx — وزارة الطاقة والمعادن – سلطنة عمان (@Mog_Oman) June 7, 2022

اقرأ أيضا: