سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

وطن – شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم، الأربعاء 8 يونيو 2022، ارتفاعا طفيفا في كل الأعيرة، قياسا بالأسعار التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعر الذهـب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.88 ريالا للجرام، ما يعادل 59.44 دولارا.

وجاء سـعر الذهب عيار 22 عند 20.98 ريال للجرام ما يعادل 54.48 دولار.

وبلغ سعـر الذهب عيار 21 بلغ سعره بالريال العماني 20.2 ريال بما يعادل 52.01 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 17.16 ريال ريالا، بما يعادل 44.58 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 في سلطنة عمان 13.35 ريال بما يعادل 34.67 دولار، وعيار 12 في السوق 11.44 دولار بما يعادل 29.72 دولار.

بينما بلغ سعر أوقية الذهب، 711.69 ريال بما يعادل 1849 دولارًا، وسعر جنيه الذهب 160.19 ريال بما يعادل 416.07 دولار، فيما سعر كيلو الذهب 22884 ريالًا بما يعادل 59437 دولارًا.

هل تشهد أسعار الذهب ارتفاعا؟

يرتبط ارتفاع سعـر الذهب في السلطنة بارتفاعه عالميا أو انخفاضه، وكذلك يرتبط بسعر الريال العماني أمام الدولار.