سعر الدولار في السودان الثلاثاء 7 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

وطن – حافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، على الاستقرار في بنوك السودان.وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية

سعـر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء في السودان، 567.5 جنيها للشراء، مقابل 571.8 جنيها للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، وصل سعر الدولار في السودان اليوم إلى 567.50 جنيه سوداني للشراء، و571.75 جنيه للبيع.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 606 جنيهات للشراء، و610.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 708.6 جنيهات للشراء، و 714 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

كما اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، عدة إجراءات بهدف “معالجة التحديات الاقتصادية”، ومن بين هذه القرارات توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقررت الحكومة الانتقالية في السودان، مؤخرا، رفع حالة الطوارئ، في خطوة رآها محللون أنها قد تساهم في انتعاش حركة الاقتصاد وتقلل من حالة الجمود التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي، وذلك في وقت أكد فيه تجار أن الأسواق لم تتأثر إيجابا بعد بالخطوة السياسية التي اتخذتها السلطات هناك.