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حياتنا

سعد لمجرد يبكي على الهواء بعد مشاهدة هذه الصورة (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
سعد لمجرد يبكي على الهواء بعد مشاهدة هذه الصورة (فيديو) watanserb.com
سعد لمجرد

وطن– لم يتمالك الفنان المغربي سعد لمجرد، نفسه أمام صورة والده، ليبكي على الهواء مباشرة. وذلك أثناء استضافته في برنامج “صدى الملاعب” مع الإعلامي مصطفى الأغا على قناة mbc.

سعد لمجرد يبكي

وبكى سعد لمجرد أمام الكاميرا حين تم عرض صورة لوالده الفنان البشير عبده. وقال إنه يعتبره قدوته وأهم شخص في حياته، وقد تعلم منه الكثير.

وعبّر سعد لمجرد عن افتقاده لوالده هذه الأيام وتأثر كثيراً أثناء الحديث عنه .

وتحدث لمجرد خلال الحلقة عن بداياته الفنية قائلاً: “كنت أريد أن أعتمد على نفسي وأن أصبح إنساناً عصامياً. لذلك قررت الهجرة إلى أميركا”.

الهجرة إلى أمريكا

وتابع: “هناك عملت في عدد من الوظائف وعانيت لفترة من قلّة العمل. ولكن تلك الفترة تعلمت منها الكثير”.

وأشار سعد لمجرد إلى أنه بعد ذلك شارك في برنامج المواهب “سوبر ستار”، وكانت المحطة الثانية المهمة في حياته، بعد حصوله على المركز الثاني.

وقال الفنان المغربي، إنه قرر الإنتاج لنفسه لعدم وجود شركات الإنتاج. لذلك عاد إلى الهجرة وعمل لفترة قبل أن ينتج لنفسه أولى كليباته الغنائية.

وأكد لمجرد أن أغنية “انتي باغية” هي أولى الأغاني التي تحقق نجاح عربي كبير له.

إحساس قبل الشهرة

ورداً على سؤال مصطفى الآغا، عن إحساسه بالغناء مع عدد من نجوم الغناء في العالم العربي، قال لمجرد: “كل الذين غنّيت معهم حتى الآن كان عندي معهم هذا الإحساس قبل الشهرة. أستاذ صابر الرباعي، إليسا، ريد وان، مين ثاني حتى محمد رمضان كممثل. وهو رائع”.

وقاطعه الآغا قائلاً: “ليش قلت حتى؟”، وهو ما أحرج سعد ليبرر كلامه بالقول “إن محمد رمضان مختلف”.

وتابع: “رمضان ممثل رائع بالنسبة له لديه رؤية وفكرة جديدة. والطريقة التي يغني بها بأسلوب الراب مختلفة. هو ملعلع منذ خمس سنوات”.

“إنساي فكرتي”

وكشف لمجرد أن أغنية إنساي فكرة محمد رمضان. ولكن هو من كتب كلماتها ولحنها، مشيرًا إلى أن رمضان أضاف الطابع المصري لها.

وحول إمكانية تقديم ديو جديد مع رمضان، قال لمجرد “لمَ لا؟”.

وخلال الحلقة كشف لمجرد عن إحيائه حفلاً مع إليسا لأوّل مَرّة في موسم جدة. حيث يحييان الحفل في يوم 17 يونيو (حزيران) الجاري على مسرح موسم جدة بتنظيم شركة “روتانا”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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