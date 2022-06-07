سخرية واسعة عبر مواقع التواصل من حفل تكريم محمد صلاح (صور)

وطن – نال حفل تكريم محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، السخرية الواسعة من قبل الجماهير المصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كرم وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من المسؤولين قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح، داخل أرضية ملعب ” استاد القاهرة الدولي”، قبيل المواجهة الماضية أمام منتخب غينيا. في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

السخرية من تكريم محمد صلاح

لكن الجماهير المصرية، سخرت من تكريم الذي حظي به قائد المنتخب المصري صلاح، بأشد عبارات الانتقادات عبر منصات مواقع التواصل.

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة قبل مباراة مصر وغينيا في استاد القاهرة🥇📷 pic.twitter.com/hVAoOmu7ZL — FilGoal (@FilGoal) June 5, 2022

ورصدت وطن العديد من التعليقات الساخرة من قبل الجماهير المصرية على حفل تكريم المصري صلاح، بعد الأداء الملفت الذي ظهر به مع فريق ليفربول الموسم المنصرم وحصد العديد من الجوائز والألقاب الفردية والجماعية.

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فقد علق محمد إبراهيم في تغريده نشرها عبر حسابه، قائلاً: ” اللي حصل في تكريم محمد صلاح، النهارده وطريقة التكريم. واللي تم تقديمه لصلاح في التكريم مهزلة، لازم يتحاسب عليها الوزير واتحاد الكورة .. آه نسيت أنو مافيش حد في البلد دي بيتحاسب”.

اللي حصل في تكريم محمد صلاح النهاردة وطريقة التكريم واللي تم تقديمه لصلاح في التكريم مهزلة لازم يتحاسب عليها الوزير واتحاد الكورة .. اه صحيح نسيت ان مافيش حد في البلد دي بيتحاسب — Mohamed Ibrahim (@mohd_ay) June 5, 2022

تصميم مسروق

بينما تداول آخرون، التصميم المقلد “المسروق” للدرع الذي حصل عليه محمد صلاح أثناء حفل التكريم، وأنه يشبه درع برنامج (العباقرة) الذي يقدم على التلفزيون المصري.

تكريم محمد صلاح هو كاس العباقره 😀😀😀 pic.twitter.com/IVcZMdTGZZ — Ahmed Guevara (@Ahmed_Guevara14) June 5, 2022

كما وعلق الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، المذيع في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية، ” لما تفتكر أن عيد ميلادك صاحبك بالليل والمحلات كلها قافله”.

لما تفتكر ان عيد ميلاد صاحبك بكره بالليل والمحلات كلها قافله pic.twitter.com/QRJjnLNXoC — Ibrahim fayek – إبراهيم فايق (@IbrahimFayek) June 5, 2022

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تعليق جمال علام

بينما قال خالد بيومي، ” تعليق جمال علام على تكريم صلاح أنه كان سعيد جداً، اعتقد أن الجميع شاهد السعادة على وجه جمال علام. عند التقاط الصور مع محمد صلاح”.

تعليق جمال علام علي تكريم صلاح انه كان سعيد جدا

اعتقد ان الجميع شاهد السعاده علي وجه جمال علام عند التقاط الصور مع محمد صلاح 😠 — khaled bauomy 🇪🇬 (@khaledbauomy) June 6, 2022

وكان جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قد علق على تكريم صلاح، قائلاً: ” محمد صلاح يستحق التكريم عندما كنت خارج الاتحاد، كنت أستغرب كيف يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين ولا يتم تكريمه”.

جمال علام: محمد صلاح يستحق التكريم، عندما كنت خارج الاتحاد كنت أستغرب كيف يحصل على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا مرتين ولا يتم تكريمه pic.twitter.com/Byo54EjQal — Yallakora (@Yallakoranow) June 6, 2022

ألقاب صلاح

كما توج نجم المنتخب المصري محمد صلاح، مع فريقه ليفربول الإنجليزي، العديد من الألقاب الفردية الموسم الماضي، وهي هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في الموسم، وأفضل لاعب في إنجلترا من قبل رابطة اتحاد النقاد والرياضيين في بريطانيا.

بينما توج مع فريق ليفربول بلقب الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، فيما فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. رغم المنافسة القوية مع زملائه حتى الأنفاس الأخيرة عليهما.

وحقق منتخب مصر “الفراعنة”، الفوز الصعب في المباراة الماضية. أمام نظيره غينيا بهدف نظيف دون رد، في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

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