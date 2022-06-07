دراسة: الغالبية العظمى من النساء يفضلن رجالا مفتولة العضلات

وطن-إذا كنت رجلاً ضعيفًا إلى حد ما، ولست مفتول العضلات أو تمتلك بنية قوية، فأنت للأسف لست الرجل المثالي بالنسبة لجل نساء العالم. وبحسب دراسة علمية تفضل النساء الرجال ذوي البنية العريضة.

فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة جريفيث (كوينزلاند، أستراليا)، تفضل النساء الرجال أصحاب العضلات القوية والعريضة. نُشرت الدراسة في البداية في ديسمبر 2017، وقد كُشف عنها من خلال مجلة IFLScience في 1 يونيو المنقضي.

تم إجراء الدراسة حول موضوع الجاذبية الجسدية للذكور مع 160 امرأة وأظهر البحث أن النساء يفضلن الرجال الأقوياء جسديًا. وفي الواقع لم يفاجأ الباحثون بهذه النتيجة.

وخلص آرون سيل، مؤلف مشارك في الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الملكية Proceedings B إلى أن: “بياناتنا لم تثبت أن ناك امرأة واحدة على الأقل تفضل أجساد الذكور الأضعف أو المؤنثة”. بحسب ما نقلته مجلة “سانتي ماغازين” الفرنسية.

وفقًا للباحثين، تتعارض هذه الدراسة مع فكرة أن هناك مرحلة معينة من العمر تتلاشى فيها قوة العضلات وتضمحل وأنه بعد عتبة معينة يصبح وجود الكثير من العضلات غير جذاب، بحسب ما ترجمته “وطن”.

وعلى عكس الدراسات السابقة تم استخدام رسومات الرجال؛ حيث شاهدت 160 امرأة صورا لأجساد الذكور مع بروز العضلات قوية وأخرى لا، وطُلب منهم تقييم مدى انجذابهم لهذه الأجسام.

هذا وخضع الرجال الذين تم تجنيدهم للتجربة والطلاب وكذلك الرجال الذين يمارسون التمارين في صالة للألعاب الرياضية، لاختبار قوة.

النتيجة

يُذكر أنه تم إثبات أن قوة الذكور والبنية القوية والعضلات العريضة أقوى مؤشر على الجاذبية. كما كان الطول مقياسا مهما أيضًا، في المقابل قللت زيادة الوزن الجاذبية.

من جهته، علق المؤلف المشارك في الدراسة آرون دبليو لوكازسويسكي: “تشير نتائجنا إلى أنه حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن قليلاً، فإن المظهر القوي يمكن أن يعوض ذلك. أعتقد أن الرجل القوي والبدين بعض الشيء، يمكن أن يكون عامل راحة للكثيرين”.

واختتمت المجلة بالقول إن الفريق يعمل الآن على تحليل أراء النساء من حيث وجه الرجل وجاذبيته. وفقًا للعديد من الدراسات، فإن الوجوه الأقل ذكورية أو حتى ذات السمات الأنثوية قليلاً ما تعجب بها النساء مقارنة بالملامح “الأكثر رجولة”. وخلص آرون سيل إلى أنه “يبدو أن النساء تحلل الوجه بشكل مختلف، ولا نعرف بعد السبب”.