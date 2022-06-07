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دراسة: الغالبية العظمى من النساء يفضلن رجالا مفتولة العضلات

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
دراسة حديثة النساء يفضلن رجالا ببنية عريضة watanserb.com

وطن-إذا كنت رجلاً ضعيفًا إلى حد ما، ولست مفتول العضلات أو تمتلك بنية قوية، فأنت للأسف لست الرجل المثالي بالنسبة لجل نساء العالم. وبحسب دراسة علمية تفضل النساء الرجال ذوي البنية العريضة.

هذه أهم منطقة في جسد المرأة للوصول الى “النشوة الجنسية”

فوفقًا لدراسة أجرتها جامعة جريفيث (كوينزلاند، أستراليا)، تفضل النساء الرجال أصحاب العضلات القوية والعريضة. نُشرت الدراسة في البداية في ديسمبر 2017، وقد كُشف عنها من خلال مجلة  IFLScience في 1 يونيو المنقضي.

تم إجراء الدراسة حول موضوع الجاذبية الجسدية للذكور مع 160 امرأة  وأظهر البحث أن النساء يفضلن الرجال الأقوياء جسديًا. وفي الواقع لم يفاجأ الباحثون بهذه النتيجة.

دراسة حديثة تكشف سرّ الانجذاب الجنسي بين المرأة والرجل

وخلص آرون سيل، مؤلف مشارك في الدراسة التي نُشرت في مجلة الجمعية الملكية Proceedings B إلى أن: “بياناتنا لم تثبت أن ناك امرأة واحدة على الأقل تفضل أجساد الذكور الأضعف أو المؤنثة”. بحسب ما نقلته مجلة “سانتي ماغازين” الفرنسية.

الرجل القوي جسديا يجذب المرأة
الرجل القوي جسديا يجذب المرأة

وفقًا للباحثين، تتعارض هذه الدراسة مع فكرة أن هناك مرحلة معينة من العمر تتلاشى فيها قوة العضلات وتضمحل وأنه بعد عتبة معينة يصبح وجود الكثير من العضلات غير جذاب، بحسب ما ترجمته “وطن”.

وعلى عكس الدراسات السابقة تم استخدام رسومات الرجال؛ حيث شاهدت 160 امرأة صورا لأجساد الذكور مع بروز العضلات قوية وأخرى لا، وطُلب منهم تقييم مدى انجذابهم لهذه الأجسام.

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هذا وخضع الرجال الذين تم تجنيدهم للتجربة والطلاب وكذلك الرجال الذين يمارسون التمارين في صالة للألعاب الرياضية، لاختبار قوة.

النتيجة

يُذكر أنه تم إثبات أن قوة الذكور والبنية القوية والعضلات العريضة أقوى مؤشر على الجاذبية. كما كان الطول مقياسا مهما أيضًا، في المقابل قللت زيادة الوزن الجاذبية.

من جهته، علق المؤلف المشارك في الدراسة آرون دبليو لوكازسويسكي: “تشير نتائجنا إلى أنه حتى لو كنت تعاني من زيادة الوزن قليلاً، فإن المظهر القوي يمكن أن يعوض ذلك. أعتقد أن الرجل القوي والبدين بعض الشيء،  يمكن أن يكون عامل راحة للكثيرين”.

دراسة: من يفكّر بالجنس أكثر.. الرجل أم المرأة؟

واختتمت المجلة بالقول إن الفريق يعمل الآن على تحليل أراء النساء من حيث وجه الرجل وجاذبيته. وفقًا للعديد من الدراسات، فإن الوجوه الأقل ذكورية أو حتى ذات السمات الأنثوية قليلاً ما تعجب بها النساء مقارنة بالملامح “الأكثر رجولة”. وخلص آرون سيل إلى أنه “يبدو أن النساء تحلل الوجه بشكل مختلف، ولا نعرف بعد السبب”.

المصدرسانتي ماغازين-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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