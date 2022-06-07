حقيقة انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي المصري

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة، أخبار تؤكد انتقال مصطفى فتحي 28 عاماً، نجم الزمالك السابق إلى الغريم الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن مصدر في نادي الأهلي ” المارد الأحمر”، قد كشف في تصريح له عبر صحفية اليوم السابع، بأن اللاعب مصطفى فتحي خارج حسابات النادي، ولم يتم التعاقد معه. وفق الأنباء والتقارير المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

وأضاف المصدر، ” لم يدخل النادي في أي مفاوضات مع اللاعب من قريب أو من بعيد، والجهاز الفني يرفض التعاقد معه لأسباب فنية”.

وفي سياق متصل، فقد غرد فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” مصطفى فتحي وقع للأهلي انتقال حر ل5 سنوات قادمة”.

مصطفي فتحي وقع للأهلي انتقال حر ٥ سنوات قادمة — Farag Amer (@FaragAmer_) June 6, 2022

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كما وأكد الإعلامي عمر ياسين في تغريده له عبر حسابه، ” خاص وحصري .. مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، ينضم للأهلي بدءا من الموسم المقبل”.

خاص و حصري pic.twitter.com/IkiobJvwLj — Omar Rabie Yassin – عمر ربيع ياسين (@omarrabieyassin) June 6, 2022

التعاون السعودي

وشارك المصري فتحي في 21 مباراة مع فريق التعاون السعودي في كافة المسابقات المختلفة الموسم المنصرم، استطاع من خلالها من تسجيل 9 أهداف. وصناعة 7 تمريرات حاسمة للفريق.

مصطفى فتحي أهلاوي .. شوبير يوضح الحقيقةhttps://t.co/0TGVFLJsEG — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 7, 2022

كما وانضم فتحي إلى صفوف فريق التعاون السعودي، قادماً من نادي سموحة المصري، في الميركاتو الشتوي الماضي.

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مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة مصطفى فتحى الاحترافية مع نادي الزمالك المصري عام 2013، قادماً من فريق بلقاس، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى التعاون السعودي عام 2017. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي سموحة عام 2012. ليتعاقد بعدها مع نادي التعاون عام 2022.

عينك على ما يفعله مصطفى فتحي في الدوري السعودي. 👏pic.twitter.com/xyclWPB4Sb — جول مصر – GOAL (@goaleg) June 6, 2022

كما وحصد العديد من الألقاب الجماعية مع نادي الزمالك ” القلعة البيضاء”، كان من أبرزها لقب الدوري المصري الممتاز مرتين، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة. بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وخاض نجم الزمالك السابق فتحي في مشواره الكروي 156 مباراة. مع مختلف الأندية التي انضم إليها، مسجلاً 28 هدفاً وصناعة 16 تمريرة حاسمة حتى يومنا هذا.

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