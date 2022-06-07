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رياضة

حقيقة انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
شائعات انتقال مصطفى فتحي إلى صفوف نادي الأهلي المصري watanserb.com
مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي

وطن – ترددت في الآونة الأخيرة، أخبار تؤكد انتقال مصطفى فتحي 28 عاماً، نجم الزمالك السابق إلى الغريم الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لكن مصدر في نادي الأهلي ” المارد الأحمر”، قد كشف في تصريح له عبر صحفية اليوم السابع، بأن اللاعب مصطفى فتحي خارج حسابات النادي، ولم يتم التعاقد معه. وفق الأنباء والتقارير المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

حقيقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

وأضاف المصدر، ” لم يدخل النادي في أي مفاوضات مع اللاعب من قريب أو من بعيد، والجهاز الفني يرفض التعاقد معه لأسباب فنية”.

وفي سياق متصل، فقد غرد فرج عامر رئيس نادي سموحة الأسبق، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” مصطفى فتحي وقع للأهلي انتقال حر ل5 سنوات قادمة”.

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كما وأكد الإعلامي عمر ياسين في تغريده له عبر حسابه، ” خاص وحصري .. مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، ينضم للأهلي بدءا من الموسم المقبل”.

التعاون السعودي

وشارك المصري فتحي في 21 مباراة مع فريق التعاون السعودي في كافة المسابقات المختلفة الموسم المنصرم، استطاع من خلالها من تسجيل 9 أهداف. وصناعة 7 تمريرات حاسمة للفريق.

كما وانضم فتحي إلى صفوف فريق التعاون السعودي، قادماً من نادي سموحة المصري، في الميركاتو الشتوي الماضي.

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مسيرته الكروية

وبدأت مسيرة مصطفى فتحى الاحترافية مع نادي الزمالك المصري عام 2013، قادماً من فريق بلقاس، ثم الانتقال بعدها على سبيل الإعارة إلى التعاون السعودي عام 2017. ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي سموحة عام 2012. ليتعاقد بعدها مع نادي التعاون عام 2022.

كما وحصد العديد من الألقاب الجماعية مع نادي الزمالك ” القلعة البيضاء”، كان من أبرزها لقب الدوري المصري الممتاز مرتين، وكأس مصر 4 مرات، وكأس السوبر المصري مرة واحدة. بالإضافة إلى التتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي.

وخاض نجم الزمالك السابق فتحي في مشواره الكروي 156 مباراة. مع مختلف الأندية التي انضم إليها، مسجلاً 28 هدفاً وصناعة 16 تمريرة حاسمة حتى يومنا هذا.

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المصدروطن + اليوم السابع + يلا كورة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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