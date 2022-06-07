تغريدة شاعر تركي تكشف ارتفاع وتيرة العنصرية ضد السوريين في تركيا

وطن- مع تعالي وتيرة التعصب والعنصرية ضد اللاجئين السوريين في تركيا، تتعالى أصوات تركية معتدلة تطالب بوضع حد لتفاقم هذه الظاهرة، وإنهاء التحريض والتأجيج لمشاعر الكراهية.

العنصرية ضد السوريين في تركيا “قنبلة موقوتة”

وبالمقابل برزت أصوات مطالبة بترحيل اللاجئين السوريين والعرب عامة.

ولا يكتفي العنصريون بمهاجمة اللاجئين بل بمهاجمة من يبدي أي تعاطف معهم أيضاً واتهامه بعدم الانتماء إلى تركيا، ما ينذر بارتفاع وتيرة العنصرية مؤخرا بشكل مخيف ينذر بكارثة.

وأثبت ذلك ردود عدد كبير من المغردين الأتراك، على تغريدة لشاعر تركي أبدى فيها تضامنه وتعاطفه مع اللاجئين السوريين في تركيا.

وغرد الشاعر التركي “Celal Demir” عبر حسابه في “تويتر” على خلفية مقتل الشاب السوري “شريف خالد الأحمد” منذ يومين، على يد متعصبين أتراك.

وقال إن “جميع العنصريين هم شركاء بقتل شريف خالد الاحمد”.

وأضاف أن “أحمد لم يُقتل لوحده بل قتلت وماتت الإنسانية معه في إسطنبول”.

وتابع مسئول مخيم “نزيب” للاجئين في تغريدته التي رصدتها “وطن”: “كرهت إسطنبول اليوم، أصبحنا نستحي من إنسانيتنا”.

وأضاف “بدأنا نستحي من أن نقول نحن أتراك”، معقبا بالآية القرآنية:”ومن قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً”، واختتم داعياً: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

ردود صادمة للأتراك تكشف حجم الكارثة

وهو ما أثار حفيظة عدد كبير من الأتراك الذين يحاربون وجود اللاجئين فعلق “Cold PhoenixX” متوجهاً بالكلام إلى ديمير: “منذ متى أصبح العداء للعرب معاديا للإنسانية”.

İnsan düşmanı mı? Araplara düşmanlık ne zamandan beri insanlık düşmanlığı oldu? Aaa siz insan olduğunu filan mı sanıyorsunuz? Yazık. — Berkin⚙️ (@ColdPhoenixX) June 7, 2022

وأضاف بنبرة تعالٍ: “هل تعتقد أنك إنسان أو شيء من هذا القبيل يا للأسف”.

النفخ الإعلامي للعنصرية

وعبر “greatocean” عن اعتقاده بأن بلاده مستهدفة، وأضاف أن تركيا وقبل نهاية مدة التزامها بمعاهدة لوزان في العام القادم 2023 تعرضت وستتعرض للانقلابات والمؤامرات التي تستهدفها أو تستفزها للدخول في حروب إقليمية أو داخلية.

مضيفاً أن أحد تلك المؤامرات هوالنفخ الإعلامي للعنصرية، وتصوير المقاطع المدفوعة بالمال ونشرها عن السوريين.

#تركيا مستهدفة#تركيا وقبل نهاية مدة سجنها ب #معاهدة_لوزان في ٢٠٢٣ تعرضت وستتعرض للإنقلابات والمؤامرات التي تستهدفها أو تستفزها للدخول في حروب إقليمية أو داخلية،أحد تلك المؤامرات هو النفخ الإعلامي ل #العنصرية وتصوير المقاطع ونشرها عن #السوريين،

كل الأحداث ونشرها مدفوعة بالمال. — greatocean (@greatocean5) June 6, 2022

وطالب عنصري آخر من اللاجئين البحث عن العدالة في بلادهم فـ “تركيا وطن الأتراك وليس العرب”- كما قال-.

Kendi adaletini kendi ülkende ara.Burada değil.Burası Türk'lerin vatanı arapların değil. — Ali Demircioğlu (@alishka6161) June 7, 2022

“لا نحب ولا نريد العرب”

وفي السياق العنصري ذاته قال “YÖRÜK”، إن على السوريين الذهاب إلى سوريا والعرب الآخرين سيذهبون إلى بلادهم لأننا نحن الأتراك-كما قال- لا نحب ولا نريد العرب.

واستدرك: “اخرجوا من هنا. أو سيتم إرسالكم مع الحكومة الجديدة على أي حال”.

وذلك في محاكاة لتصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، بإرسال السوريين إلى بلادهم في ظرف عامين في حال وصول المعارضة إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.

فيما اتهم Selcuk Talan “جلال دمير” بأنه ليس تركياً، وأن عليه أن لا يلفظ كلمة تركيا، وتابع بنبرة تشفٍ بمقتل الشاب السوري: “لم أكن مستاءً على الأقل من ذلك الشخص الذي مات. إذا ذهب الجميع إلى بلدهم، فلن يموت أحد”.

Sen de zaten Türk tipi de yok. O yüzden bir daha o kelimeyi kirli ağzına alma. O ölen şahıs içinde zerre kadar üzülmedim. Herkes ülkesine defolup giderse kimse ölmez — Selcuk Talan (@slcktIn) June 6, 2022

العنصرية تفتك بتركيا من الداخل

وعلى عكس تعليقات وردود الأتراك المتشنجة جاءت تعليقات اللاجئين السوريين هادئة وبعيدة عن التشدد والتعصب، حيث طالب د. “محمد رحماني” من الحكومة التركية بتدخل واضح وصريح وسن قانون لحماية غير الأتراك بشكل ملزم.

وعبر عن امتنانه لما قدمته تركيا للاجئين، “ولكن مايحدث الآن يضرب بكل القوانين والأعراف وأخلاق المجتمع التركي عرض الحائط. لذلك باتت هناك حاجة كما قال إلى تدخل حازم لوقف هذه العنصرية التي سوف تفتك بتركيا من الداخل.” كما يقول.

كل يوم اخرج من منزلي …وادعوا الله تعالى ان اعود سالما الى منزل مرة الاخرة …اهمال حكومة تركية هي سبب في زيادة نشر كراهية وعنصرية في بلاد …او كان هناك قوانيين صارمة ضد عنصرية وكراهية ونشرها في منصات تواصل الاجتماعي لما وصلنا يوم …!#الله_يحمي_سوريون — MONZER SHEIKH HASAN (@MONZERSHEIKH) June 7, 2022

نطالب بتدخل واضح وصريح وقانون لحماية غير الاتراك بشكل ملزم#تركيا قدمت لاخوتهم السوريين الكثير ونقدر مافعلوه ولكن مايحدث الان يضرب بكل القوانين والاعراف واخلاق المجتمع التركي عرض الحائط

نحتاج تدخل حازم لوقف هذه العنصرية التي سوف تفتك بتركيا من الداخل #شريف_خالد_الاحمد — Dr.Mohamed Rahmani د. محمد رحماني (@ph_mrahmani) June 7, 2022

“أتمنى أن أعود سليماً إلى منزلي مساء”

وعقب “منذر شيخ حسن” من واقع تجربته أنه اعتاد على الخروج من منزله كل يوم والدعاء إلى الله أن يعود سالماً إلى منزله مرة أخرى مساء، في إشارة إلى انعدام الأمان وتفاقم جرائم القتل التي تهدد السوريين كل يوم في تركيا.

وأضاف أن إهمال الحكومة هو السبب في زيادة الكراهية والعنصرية في البلاد ولو كانت هناك قوانين صارمة ضد العنصرية والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم .

كل يوم اخرج من منزلي …وادعوا الله تعالى ان اعود سالما الى منزل مرة الاخرة …اهمال حكومة تركية هي سبب في زيادة نشر كراهية وعنصرية في بلاد …او كان هناك قوانيين صارمة ضد عنصرية وكراهية ونشرها في منصات تواصل الاجتماعي لما وصلنا يوم …!#الله_يحمي_سوريون — MONZER SHEIKH HASAN (@MONZERSHEIKH) June 7, 2022

“ما شعورك عندما تقابل أحد السوريين”

وكان موقع “عربي 21” قد أشار إلى استطلاع أجرته شركة “أوبتيمار” ما بين 23- 28 نيسان/ أبريل الماضي، وجه سؤالاً للمستطلعين: “ما شعورك عندما تقابل أحد السوريين؟”.

ليجيب 21.3 بالمئة بـ”الكراهية”، و17.3 بالمئة بـ”الإيذاء”، و11.2 بالمئة بـ”الغضب”، و6.6 بالمئة بـ”القسوة”، و4.4 بالمئة بـ”التعاطف”.

وأضاف المصدر أن “نسبة أولئك الذين لم يبدوا تعليقاً كانت 33 بالمئة.

وعن سبب الكراهية، قال 38.2 بالمئة من المستطلعين: “إنهم يغتصبون حقوقي”.

فيما ذكر 29.2 بالمئة أنهم “يسلبون العمل مني”، فيما رأى 18.8 بالمئة أن “بقاءهم في تركيا” يخيفهم، و13.6 بالمئة علقوا بالقول “نحن خائفون”.