تعرف على أغلى أنواع البهارات في العالم

وطن-لعبت التوابل دورًا رئيسيًا في حياتنا اليومية منذ العصور القديمة. وفي الواقع، أشارت إليها العديد من الكتابات القديمة. حتى أن علماء الآثار عثروا عليها في المقابر المصرية قبل 3000 قبل الميلاد ووقع استخدامها لتحنيط الموتى بفضل خصائص الحفظ التي تحتوي عليها.

في حياتنا اليومية، تعتبر التوابل جزءًا أساسيًا من مطبخنا، ومع ذلك، قد يكون بعضها مكلفًا إلى حد ما إذا أخذنا في الاعتبار الكمية الصغيرة التي يتم استخدامها أو في الواقع الكمية التي يتم بيعها عادة في وعاء صغير أو مسحوق جاهز.

فيما يلي استعرضت مجلة “أوك دياريو” الإسبانية، أغلى أنواع البهارات في العالم.

أغلى البهارات في العالم

تعتبر التوابل قيّمة للغاية. وفي الواقع أدت دورا مهما في العصور الوسطى، لا سيما في الحياة الاقتصادية والسياسية إلى درجة أن قيمة البعض كانت مماثلة لقيمة الذهب. كما اعتبرت التوابل نادرة وقيمة، ليس فقط لنكهتها المميزة، ولكن أيضًا لاستخدامها في الطب وحفظ الطعام، بحسب ما ترجمته “وطن”.

بدأ الرومان تجارة التوابل بالإبحار بين مصر والهند بين 200 أ. ج و 1200 د، وهي رحلة طويلة وصعبة تمر عبر المحيط الهندي لنقل الفلفل أو القرفة أو جوزة الطيب أو الزنجبيل. نظرًا لارتفاع سعرها، كانت البهارات متاحة فقط للطبقة العليا في ذلك الوقت.

وفي عام 410، عندما غزا القوط روما، طلب ملكهم الذهب والمجوهرات والحرير و 13700 كجم من الفلفل كفدية. في العصور الوسطى، جاءت أفضل البهارات من الصين والهند والجزر الإندونيسية.

الزعفران

سعر هذه البهارات العطرية مرتفع جدا ولكن لماذا هي الأغلى في العالم؟ لأنها قديمة جدا و يتطلب الحصول عليها الكثير من العمل. خيوط الزعفران نحصل عليها من زهرة الزعفران ولأنها حساسة للغاية يجب قطفها يدويًا بدقة شديدة وبصرامة، ثم تركها تجف بعناية. تحتوي كل زهرة على ثلاثة ورقاتفقط، لذلك يتطلب الأمر الكثير لإنتاج حوالي 500 جرام من الزعفران (70000 زهرة ضخمة).

بالنسبة للكثيرين، هذا ليس السبب الوحيد: النكهة الفريدة والرائعة والمعقدة في نفس الوقت، تبرر سعره المرتفع. لها نكهة زهرية وعشبية ، كما أنها غير حارة جدًا وحساسة ومميزة. قليل من الزعفران المضاف إلى المكونات يكفي لتحويل الطبق إلى شيء لا طعم له.

أصول الزعفران ليست محددة جيدا، ولكن يبدو أن أصلها من الشرق الأوسط. أما في أوروبا تم تقديمها من قبل المغاربة عبر إسبانيا. لا يزال يزرع اليوم في منطقة لامانشا. ومع ذلك، يقال إن أفضل أنواع الزعفران موجود في فرنسا وإيران، وهي أيضًا أكبر منتج للزعفران، ولكنه يُزرع أيضًا في اليونان وإيطاليا والهند.

فانيلا

الفانيليا هي ثاني أغلى أنواع التوابل في العالم بعد الزعفران، خاصة بعد أن وصل السعر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بسبب الأضرار التي لحقت بالمزارع في مدغشقر، أكبر منتج في العالم. تنمو الفانيليا أيضًا في المكسيك وتاهيتي، لكنها لا تتمتع بنفس الجودة. بالإضافة إلى ذلك، أصبح المحصول النقي بنسبة 100٪ هدفًا متزايدًا للصوص، نظرًا لقيمته العالية.

تزرع الفانيليا أيضًا في إفريقيا، ووفقًا للبعض يمكن أن تصبح مزارع الفانيليا الأفريقية قريبًا منافسًا قويًا لمدغشقر في السنوات القادمة. يتراوح سعر الكيلوغرام من قرون الفانيليا حاليًا بين 600 دولار و 700 دولار، أي أكثر من سعر الفضة، ما يجعلها واحدة من أغلى البهارات في العالم.

الينسون النجمي

هذا النوع من التوابل قريب جدا من الزنجبيل والكركم والهيل وموطنها آسيا. لها شكل خاص للغاية يجعلها تبرز أكثر وتعتبر واحدة من أكثر البهارات غرابة. يستخدم على نطاق واسع في المطبخ الآسيوي وهو في الواقع أحد مكوناته الرئيسية.

حب الهال

تكلف حبات الهال الصغيرة حوالي 30 دولارًا للرطل بسبب عملية الحصاد الصعبة. من المؤكد أنها ليست باهظة الثمن مثل الزعفران والفانيليا، لكن السعر مرتفع للغاية بالنسبة للتوابل. النبات موطنه جنوب غرب الهند. وغواتيمالا هي أكبر مصدر ومنتج في العالم، تليها الهند.

الهيل الأسود أكبر حجمًا ويميل إلى أن يكون له نكهة مدخنة ويستخدم للأطعمة الحارة مثل الكاري. الصنف ذو الألوان الفاتحة هو الأكثر شيوعًا ، لكن الأخضر هو الأغلى ثمناً ويستخدم لتذوق الحلوى والقهوة، وكذلك المخبوزات، فضلاً عن استخدامه في صناعة الأدوية.

القرفة

نحصل على القرفة من لحاء الأشجار. تعود أصول هذه التوابل إلى سريلانكا، حيث يتم إنتاج أفضل وأعلى جودة، ولكنها تزرع أيضًا في إندونيسيا والصين وفيتنام والهند. يبلغ سعر رطل هذه التوابل حوالي 6 دولارات. يستخدم بشكل رئيسي في شكل مسحوق للطبخ. تُعرف القرفة الحقيقية باسم Cinnamon verum، ولكن توجد أيضًا أنواع أخرى: الأكثر شيوعًا هي Cassia والمعروفة أيضًا باسم القرفة الصينية.

سريلانكا هي أكبر منتج للقرفة تليها إندونيسيا والصين وفيتنام. تعتبر القرفة من أقدم التوابل في العالم وقد استخدمت في مصر القديمة والصين. كان الغزاة البرتغاليون والهولنديون أول من جلبها إلى أوروبا واستخدامها للتجارة. تستخدم القرفة في الطبخ وفي صناعة مستحضرات التجميل، وفي صناعة السجائر.