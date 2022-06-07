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اقتصاد

انخفاض كبير ومفاجئ بسعر الدولار في السودان يثير قلق تجار العملة

باسل النجار
كتب باسل النجار
سعر الدولار في السودان اليوم watanserb.com
سعر الدولار في السودان اليوم

وطن- أثار انخفاض كبير ومفاجئ في سعر الدولار بالسودان، قلق تجار العملة الذين يخزنون العملة لأجل تحقيق مكاسب خيالية سريعة.

انخفاض كبير بسعر الدولار في السودان

وبحسب ما أفادت مصارد مطلعة لـ(وطن) فقد تلقت السوق السوداء ضربة كبيرة، حيث انخفضت أسعار “العملة الخضراء” بشكل كبير ما سيتسبب بخسائر كبيرة للتجار والمضاربين بالسوق الموازية.

المصادر كشفت أنه وبعد أن وصل سعر الدولار في السوق السوداء الأيام الماضية إلى أعلى من 575 جنيها، فقد هوى بسرعة الصاروخ الآن إلى سعر متدن.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازية، بحسب ذات المصادر، إلى أسعار أقرب ما تكون من أسعار البنوك عند 567.5 جنيها للشراء، مقابل 571.8 جنيها للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، على الاستقرار في بنوك السودان.وفق نشرة بنك الخرطوم اليومية، وجاءت الأسعار نفس أسعار أمس.

سعـر اليورو في السودان اليوم بالبنوك

كما حافظت العملات الأخرى على استقرار أسعارها، إذ بلغ سعر اليورو 606 جنيهات للشراء، و610.6 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 708.6 جنيهات للشراء، و 714 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.1 جنيه للشراء، مقابل 152.2 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في السودان يوم الاثنين 6 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 154.5 جنيها للشراء، مقابل 155.7 جنيها للبيع.

قرارات البنك المركزي ضربة للسوق السوداء

وكان البنك المركزي في السودان قد أصدر بيانًا مؤخرًا، يتعلق بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، إذ سمح للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.

كما اتخذت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، عدة إجراءات بهدف “معالجة التحديات الاقتصادية”، ومن بين هذه القرارات توحيد سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.

وقررت الحكومة الانتقالية في السودان، مؤخرا، رفع حالة الطوارئ، في خطوة رآها محللون أنها قد تساهم في انتعاش حركة الاقتصاد وتقلل من حالة الجمود التي فرضت نفسها على الواقع الاقتصادي.

وذلك في وقت أكد فيه تجار أن الأسواق لم تتأثر إيجابا بعد بالخطوة السياسية التي اتخذتها السلطات هناك.

سعر الدولار في السودان الثلاثاء 7 يونيو 2022 في البنوك والسوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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