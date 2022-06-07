الكويت.. فعل فاضح بين شاب وفتاة وسط جزيرة خالية من السكان! (فيديو)

وطن– تمكن مواطن كويتي، من توثيق فعل فاضح بين شاب وفتاة على أحد الجزر في البلاد.

ويسكي وأحضان حميمية

ويظهر بالفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع، شاب وفتاة بوضعية مخلة على دراجة مائية (جيت سكاي)، في وسط الماء.

ويقول ملتقط الفيديو، إن زجاجات الخمر تبدو واضحة حول الشاب والفتاة، وأن المشهد كان في جزيرة كبر.

وهي الجزيرة الثالثة من الجنوب بعد جزيرة أم المرادم وجزيرة قاروه. وهي جزيرة صغيرة الحجم غير مأهولة وخالية من السكان.

ويختتم موثق المقطع كلامه قائلاً: “وما أدراك ما كبر، الله يستر علينا”.

انتشار الفواحش والزلزال!

وأثار المقطع جدلاً بين الناشطين، ما بين مهاجم للفعل الفاضح، وآخرون هاجموا موثقه من باب أن الستر في هذه الأمور أولى.

وجاء في التعليقات: ” حبيبي بسرعه دق على مخفر شويخ”.

وكتب آخر: ” رغم فضاعة الفعل و فحشه و مخالفته لجميع الشرائع السماوية و الفطر الانسانية. الا ان القانون النسوي في الكويت يعتبر تلك المرأة قاصر و غير مسؤولة عن تصرفاتها لو كانت تحت السن القانوني 21. و يعتبر الرجل مغتصب و جاني و مسؤول عن تصرفاته اذا تجاوز سن ال 16 هكذا تُصاغ القوانين النسوية”.

وكتب ناشط: ” إذا ظهرت المنكرات في قوم؛ فإن الله سوف يعذبهم؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم وبهم يبدأ العذاب.”

وعقبت ناشطة: ” لاحول ولا قوة الا بالله انفلات امني و اجتماعي وانحطاط اخلاقي فظيع”.

وربط آخرون زلزال الكويت بانتشار الفواحش، فكتب أحدهم: ” الزلازل ماجتهم عبثا”.

ووافقه الرأي ناشط: ” والزلازل الي تضربنا البلاش من افعال بعض البشر الي لا خوف من الله ولا حياء من الناس. اسال الله ان يكون تم القبض. خلونا ننظف بلدانا من هالاشكال لان الخير يخص والشر يعم”.

هذا ولم يتم إصدار أي تعليق من الجهات المختصة حول الفيديو.

زلزال الكويت

وكانت هزة أرضية قوية، قد ضربت الكويت الأسبوع المنقضي، وشعر بها السكان في أرجاء البلاد.

وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الهزة الأرضية بلغت شدتها 4.5 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أن الزلزال وقع على بعد 37 كم جنوب مدينة الكويت، و 23 كم غرب محافظة الأحمدي.

وأشار المركز الأورومتوسطي إلى أن الزلزال الذي وقع على عمق 40 كيلو متر، عند دائرة عرض (29.06 شمالا) وخط طول (47.85 شرقا).