الرئيسيةحياتناالراقصة دينا تغطي القليل من جسدها والجمهور : "فين باقي الفستان؟"! (شاهد)
حياتنا

الراقصة دينا تغطي القليل من جسدها والجمهور : “فين باقي الفستان؟”! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الراقصة دينا تغطي القليل من جسدها والجمهور :
الراقصة دينا

وطن– فاجأت الراقصة المصرية دينا متابعيها بصورة جديدة، ظهرت خلالها بفستان جريء جداً فوق الركبة.

“فين باقي الفستان؟”

وظهرت دينا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أسود قصير، يكشف ساقيها بشكل فاضح.

كما تميز فستان الراقصة دينا بوجود فتحة في المنتصف، تكشف جزءاً من بطنها أيضاً.

الراقصة دينا
الراقصة دينا

واستكملت الراقصة إطلالتها بحذاء أبيض غريب، مع جوارب شبك باللون الأسود.

ولم تعلق دينا على الصورة، بينما فتحت المجال لمتابعيها للتعليق، وكان أبرز سؤال: “فين باقي الفستان؟”.

بينما أشار آخرون إلى أن هذه الملابس لا تناسب سنها، فجاء في تعليق ساخر: “إن شاء الله تكبري وأشوفك عروسة”.

دينا تهاجم غادة ابراهيم

وفي سياق آخر، هاجمت دينا الفنانة غادة ابراهيم على خلفية أزمتها مع إلهام شاهين وبوسي شلبي. وذلك خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

وقالت دينا في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية: “في ناس بتحب تعمل تريند، بس تريند على حساب ميت! وده سمير صبري، يعني قيمة فنية”.

وتابعت: “غادة سألتني هتروحي إسكندرية، قلت لها لأ مش هينفع قالت ولا أنا كمان هروح. زعقت ليه طالما هي مش طالعة، في ناس بتحب تعمل تريند”.

واختتمت دينا حديثها بأن من يفعل ذلك في جنازة سمير صبري تكرهه. لأن الفنان الراحل مثل والدها.

ووصفت غادة بأنها “عديمة المشاعر”، بسبب ما فعلته بالجنازة.

“بنت شلبي” تسببت بالأزمة

بدورها ردت غادة على دينا بالقول: ” لا أصدق أن دينا اللي بتقول كده. هو التريند بيتعمل في الجنازة وأنا شعري مبلول ومش عاملة كوافير ومن غير ماكياج ومعيطة وصايمة وعندي هبوط وشكلي تعبان؟”.

وتابعت: “على الأقل أظبط شعري وشكلي وأستعد.. فعلا لا تعليق!!! اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز ربنا يتولاه برعايته”.

وأكدت غادة أن هناك شهوداً على ما حدث. وأردفت: “كان يقف بجواري صحفيون ومصورون عند باب الخروج ورأوا وشاهدوا ما حدث”.

وزادت: “الأخت بنت شلبي اللي جات وحشرت نفسها في حوارنا وقالت كلام سخيف مالوش أي لازمة. وتسببت في كل التوتر اللي حصل”.

وختمت غادة: “محدش يقدر أبداً يزايد على حبي وحزني على سمير صبري الله يرحمه.. ومعروف كويس مين في الوسط ده اللي بيسعى للتريند ومقدس عندهم.. الحركات دي مش بتاعتي وليها ناسها”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

الراقصة دينا تتمايل بأقصر ميني جيب على أنغام حسين الجسمي (فيديو)

حياتنا

الراقصة دينا تطالب بتدريس الثقافة الجنسية في المدارس لمواجهة هذا الأمر!

حياتنا

(شاهد) هند صبري ودينا بنفس بدلة الرقص وانتقادات لاذعة!

حياتنا

نصيحة مثيرة للجدل من الراقصة دينا لأدهم نابلسي!

حياتنا

الراقصة دينا تكشف أسراراً صادمة عن زيجاتها.. 9 مرات والحداد 3 أيام فقط!

حياتنا

الراقصة دينا بفستان زفاف “هوت شورت” وتعليق غريب.. هل تزوجت للمرة الثالثة؟

حياتنا

الراقصة دينا تظهر بالنقاب بعد شهر من ظهورها بالحجاب .. ما السر (شاهد)

حياتنا

الراقصة دينا تفاجئ الجمهور بصورها بالحجاب .. هل اعتزلت وتابت؟ (شاهد)

حياتنا

“الراقصة والطبال”.. دينا تهاجم الداعية خالد الجندي بعدما سمعت ما قاله عنها!

حياتنا

شاهد| الراقصة المصرية “دينا” أدّت مناسك العمرة في السعودية ثمّ عادت لـ”الهزّ” بمصر!

حياتنا

شاهد| مصر تبدأ بتصدير الرقص الشرقي إلى الصين عبر الوكيل الحصري الراقصة “دينا”!

حياتنا

“شاهد”: عراك بالأيدي بين هيفا وهبي وممثلة مصرية شهيرة في كواليس “الحرباية”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا