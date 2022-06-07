الراقصة دينا تغطي القليل من جسدها والجمهور : “فين باقي الفستان؟”! (شاهد)

وطن– فاجأت الراقصة المصرية دينا متابعيها بصورة جديدة، ظهرت خلالها بفستان جريء جداً فوق الركبة.

“فين باقي الفستان؟”

وظهرت دينا في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أسود قصير، يكشف ساقيها بشكل فاضح.

كما تميز فستان الراقصة دينا بوجود فتحة في المنتصف، تكشف جزءاً من بطنها أيضاً.

واستكملت الراقصة إطلالتها بحذاء أبيض غريب، مع جوارب شبك باللون الأسود.

ولم تعلق دينا على الصورة، بينما فتحت المجال لمتابعيها للتعليق، وكان أبرز سؤال: “فين باقي الفستان؟”.

بينما أشار آخرون إلى أن هذه الملابس لا تناسب سنها، فجاء في تعليق ساخر: “إن شاء الله تكبري وأشوفك عروسة”.

دينا تهاجم غادة ابراهيم

وفي سياق آخر، هاجمت دينا الفنانة غادة ابراهيم على خلفية أزمتها مع إلهام شاهين وبوسي شلبي. وذلك خلال جنازة الفنان الراحل سمير صبري.

وقالت دينا في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية: “في ناس بتحب تعمل تريند، بس تريند على حساب ميت! وده سمير صبري، يعني قيمة فنية”.

وتابعت: “غادة سألتني هتروحي إسكندرية، قلت لها لأ مش هينفع قالت ولا أنا كمان هروح. زعقت ليه طالما هي مش طالعة، في ناس بتحب تعمل تريند”.

واختتمت دينا حديثها بأن من يفعل ذلك في جنازة سمير صبري تكرهه. لأن الفنان الراحل مثل والدها.

ووصفت غادة بأنها “عديمة المشاعر”، بسبب ما فعلته بالجنازة.

“بنت شلبي” تسببت بالأزمة

بدورها ردت غادة على دينا بالقول: ” لا أصدق أن دينا اللي بتقول كده. هو التريند بيتعمل في الجنازة وأنا شعري مبلول ومش عاملة كوافير ومن غير ماكياج ومعيطة وصايمة وعندي هبوط وشكلي تعبان؟”.

وتابعت: “على الأقل أظبط شعري وشكلي وأستعد.. فعلا لا تعليق!!! اللي عايز يصدق يصدق واللي مش عايز ربنا يتولاه برعايته”.

وأكدت غادة أن هناك شهوداً على ما حدث. وأردفت: “كان يقف بجواري صحفيون ومصورون عند باب الخروج ورأوا وشاهدوا ما حدث”.

وزادت: “الأخت بنت شلبي اللي جات وحشرت نفسها في حوارنا وقالت كلام سخيف مالوش أي لازمة. وتسببت في كل التوتر اللي حصل”.

وختمت غادة: “محدش يقدر أبداً يزايد على حبي وحزني على سمير صبري الله يرحمه.. ومعروف كويس مين في الوسط ده اللي بيسعى للتريند ومقدس عندهم.. الحركات دي مش بتاعتي وليها ناسها”.