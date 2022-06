إيلون ماسك يشنّ هجوماً غير مسبوق على يوتيوب .. ما السبب!؟

وطن – هاجم الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، موقع يوتيوب youtube، واتهمه بأنّه بالاحتيال عبر الاعلانات.

وكتب إيلون ماسك في تغريدةٍ عبر حسابه في تويتر: ” يبدو أن YouTube عبارة عن إعلانات احتيالية مستمرة”.

YouTube seems to be nonstop scam ads

— Elon Musk (@elonmusk) June 7, 2022