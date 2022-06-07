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حياتنا

إيلون ماسك يشنّ هجوماً غير مسبوق على يوتيوب .. ما السبب!؟

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إيلون ماسك يهاجم يوتيوب ويتهمه بالاحتيال عبر الاعلانات watanserb.com
إيلون ماسك

وطن – هاجم الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، موقع يوتيوب youtube، واتهمه بأنّه بالاحتيال عبر الاعلانات.

وكتب إيلون ماسك في تغريدةٍ عبر حسابه في تويتر: ” يبدو أن YouTube عبارة عن إعلانات احتيالية مستمرة”.

وفي تغريدةٍ لاحقة، نشر إيلون ماسـك، صورة ساخرة، انتقد فيها إعلانات الاحتيال في موقع يوتيوب.

في سياقٍ منفصل،قال ماسك، قبل أيام إن لديه “شعور سيء للغاية” بشأن الاقتصاد وأن شركة صناعة السيارات الكهربائية بحاجة إلى خفض عدد الموظفين بنحو 10٪ ، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

تم إرسال البريد الإلكتروني، بعنوان “إيقاف التوظيف في جميع أنحاء العالم مؤقتًا، إلى المديرين التنفيذيين في Tesla يوم الخميس.

إيلون ماسك يوقف التوظيف في تسلا watanserb.com
ماسك أعلن وقف التوظيف في تسلا

وطلب “ماسك” في وقت سابق من موظفي تسلا العودة إلى المكتب أو مغادرة الشركة.

وكتب ماسك في رسالة بريد إلكتروني أخرى أُرسلت إلى الموظفين: “يُطلب من كل شخص في Tesla قضاء ما لا يقل عن 40 ساعة في المكتب أسبوعيًا”. وقال: “إذا لم تحضر، سنفترض أنك استقلت.”

 

المصدررويترز - تويتر - وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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