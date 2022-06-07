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إنجي كيوان تعترف: أتعرّض للتحرش الجنسي يومياً (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إنجي كيوان تؤكد تعرضها للتحرش الجنسي watanserb.com
إنجي كيوان

وطن – قالت الممثلة المصرية إنجي كيوان إنها تتعرض للتحرش الجنسي بشكل يومي لمجرد خروجها من المنزل.

وأضافت في لقاء مع الاعلامي أنس بوخش في برنامج (#ABtalks): لا أستطيع أن ألبس بكامل حريتي كسيدة في عمر الـ37 عاماً وأم لولدين.

وأجابت عن سؤال أنس لها عن طفولتها، وقالت إنها لم تكنت طفولة، مشيرة إلى أن واليدها تطلقوا 3 مرات”.

وقالت إنها مثقلة بالهموم، لكنها محظوظة في نفس الوقت.

وناقش “بوخش” مع إنجي كيوان قضايا حول التنمر ومعايير الجمال ومعايير الأمومة.

ولدت إنجي كيوان ونشأت في الإمارات.

وكانت عضواً سابقاً في المجال المصرفي لأكثر من ١٠ سنوات، و لذلك تعد إنجي دليلا حياً على المخاطرة بتركها كل ذلك وراءها لتحقيق أحلامها في المسار الذي اختارته لنفسها.

 

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جدير بالذّكر أن كيوان أحدثت عاصفة من الإنتقادات ضدّها العام الماضي، خلال مشاركتها بإطلالة مثيرة للجدل في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي.

إنجي كيوان
إنجي كيوان

وأطلّت إنجي بفستان ذهبي اللون قصير كشف ساقيها بطريقة جريئة، بينما غطّت نصف رأسها بما يشبه الحجاب، فيما كشف الفستان ظهرها.

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رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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