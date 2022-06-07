أسباب قصور الغدة الدرقية التي لا يخبرك بها الأطباء

وطن- تسبب الأعراض على غرار جفاف الجلد وتساقط الشعر وعدم تحمل البرد، بالإضافة إلى ضباب الدماغ والتباطؤ المعرفي والخرف وزيادة الوزن والإمساك، وعدم انتظام الدورة الشهرية والعقم وآلام العضلات وتيبسها والكآبة، في حدوث مشكلات كبيرة على مستوى الصحة النفسية والجسدية للإنسان.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، يمكن أن تظهر العديد من هذه الأعراض في وقت واحد معا، ما يجعل من الصعب عيش حياة طبيعية وصحية.

فيما يلي استعرضت مجلة “فيدا سانا” الإسبانية أسباب قصور الغدة الدرقية وكيفية الوقاية منها وعلاجها.

فهم أسباب قصور الغدة الدرقية أمرًا ضروريًا لمعالجته

تتمثل الخطوة الأولى في العلاج الفعال لاضطراب الغدة الدرقية (والقضاء على هذه الأعراض) في فهم أسباب قصور الغدة الدرقية وبالتحديد الأسباب الجذرية الحقيقية لهذه الحالة.

وفقا لما ترجمته “وطن”، فإن مرض قصور الغدة الدرقية شائع جدًا. قد يطلب الأشخاص العلاج لأنهم يعانون من بعض أعراض قصور الغدة الدرقية دون معرفة أسباب ظهور المرض أو ربما خضعوا لاختبارات أظهرت وظيفة الغدة الدرقية “الطبيعية”. إنه موقف محبط للغاية: في هذه الحالة أنت تعاني من أعراض وتعلم أن هناك شيئ ما غير طبيعي، لكن طبيبك لم يتمكن من تحديد المشكلة أو معالجتها.

يُذكر أنه في الطب التقليدي، غالبًا ما يكون مستوى رعاية اضطرابات الغدة الدرقية غير كافٍ. غالبًا ما لا يتم تشخيصها وعندما يتم اكتشافها، فإن طريقة العلاج النموذجية تتمثل في وصف هرمونات بديلة دون إجراء الكثير من التحقيق في سبب المشكلة.

لذلك تتمثل الطريقة الأفضل في تحديد السبب الجذري لاضطراب الغدة الدرقية الخاص بك ومعالجته، ما يوفر الراحة الحقيقية. فيما يلي استعرضت المجلة سبعة أسباب أساسية شائعة لقصور الغدة الدرقية.

فيما يتمثل قصور الغدة الدرقية؟

الغدة الدرقية غدة صماء صغيرة ولكنها مهمة تقع في قاعدة العنق، تفرز الهرمونات التي تشارك في تنظيم التمثيل الغذائي، بالإضافة إلى وظائف الغدد الصماء والقلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي. تحتوي كل خلية في جسمك على مستقبلات لهذه الهرمونات.

لهذا السبب إذا كان هناك شيء غير صحيح في الغدة الدرقية، فسوف تشعر بمجموعة متنوعة (ومقلقة) من الأعراض في جميع أنحاء جسمك. يحدث قصور الغدة الدرقية عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة (الحالة المعاكسة، فرط نشاط الغدة الدرقية، تحدث عندما تكون الغدة الدرقية مفرطة النشاط وتنتج الكثير من هرمون الغدة الدرقية).

لماذا من المهم فهم أسباب اضطراب الغدة الدرقية؟

باتباع نهج شامل أو وظيفي، يمكن دائمًا فهم السبب الجذري للمرض المزمن؛ في الواقع هذه هي الطريقة الوحيدة لمعالجتها بشكل فعال.

بحسب المجلة، لا يكفي مجرد معالجة الأعراض؛ ففي كثير من الأحيان، يؤدي اتباع نهج علاج قائم على معالجة الأعراض فحسب إلى توقف الأشخاص عن تناول مجموعة من الأدوية، وهذا لا يعالج الجذور الأساسية التي تسببت في قصور الغدة الدرقية في المقام الأول.

قد يكون لبعض هذه الأدوية آثار جانبية غير مريحة.

هذا صحيح بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية. على سبيل المثال، إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية تحت الإكلينيكي (بمعنى أن مستويات هرمون الغدة الدرقية لديك تقع ضمن النطاق الطبيعي في الطب التقليدي) إلى جانب أعراض مثل زيادة الوزن والخمول والاكتئاب والإمساك، فقد ينتهي بك الأمر بتناول الأدوية لعلاج كل من تلك المشاكل دون تلقي أي علاج يهدف إلى علاج السبب الحقيقي: اضطراب الغدة الدرقية.

من جهة أخرى، فإن العديد من المشكلات التي يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية لنن تؤثر على الغدة الدرقية فحسب. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يؤثر دسباقتريوز القناة الهضمية على صحة القلب والأوعية الدموية، ووظائف المخ وصحة الجلد، ويمكن أن يعرض الشخص لخطر الإصابة بالسرطان.

إن معالجة قصور الغدة الدرقية دون تحسين صحة أمعائك لن يحل أيًا من تلك المشكلات المرتبطة بها.

وتوضح المجلة أن تتداخل بعض الأسباب الأساسية أيضًا مع فعالية العلاج نفسه مثل الالتهاب الذي هو سمة من سمات المناعة الذاتية، سوف يسبب انخفاض حساسية موقع مستقبلات الغدة الدرقية. وهذا يعني أن الجرعات البديلة من هرمون الغدة الدرقية لن تحسن الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من المناعة الذاتية، لأن خلاياهم لا تستطيع الاستفادة منها.

لذلك سيحتاجون إلى معالجة الالتهاب أولاً قبل أن يبدأ أي علاج ومن هنا تأتي أهمية اكتشاف السبب الجذري للمشكلة. في الحقيقة، إن مثل هذا الوضع يثير شعور الإحباط، لكنه شائع لكل من المرضى والأطباء. والأمَرّ من ذلك أن دون فهم السبب الجذري، غالبًا ما يكون الخيار الأفضل هو وصف هرمونات بديلة ومراقبة تقدمك.

7 أسباب شائعة لقصور الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية المناعي الذاتي أو مرض هاشيموتو

تعد المناعة الذاتية السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية لدى الرجال والنساء في العالم الغربي، حيث تمثل حوالي 90٪ من قصور الغدة الدرقية لدى البالغين. كما أنه في العالم الغربي، يعد مرض هاشيموتو أيضًا سببًا شائعًا لتضخم الغدة الدرقية (بينما في أجزاء أخرى من العالم، غالبًا ما يكون نقص اليود هو السبب).

داء هاشيموتو هو اضطراب مناعي ذاتي يؤثر في الغدة الدرقية. والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة تقع في قاعدة الرقبة أسفل تفاحة آدم. تنتج الغدة الدرقية هرمونات تساعد على تنظيم العديد من الوظائف في الجسم.

الاضطراب المناعي الذاتي هو مرض ينتج عن مهاجمة الجهاز المناعي للأنسجة السليمة. وفي حالة داء هاشيموتو، تتسبب خلايا الجهاز المناعي في موت الخلايا المنتجة لهرمونات الغدة الدرقية. ويؤدي هذا المرض عادةً إلى انخفاض في إنتاج الهرمونات.

التعرض للسموم البيئية

الغدة الدرقية معرضة تمامًا للتلف من السموم البيئية ويمكن أن تتراكم بسهولة المعادن الثقيلة والسموم التي تضر بمستوى هرمون الغدة الدرقية أو تحتوي على الهالوجينات. يتضمن ذلك:

المواد الكيميائية الصناعية: تعد البركلورات وثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBs) والديوكسينات من الملوثات الصناعية الشائعة وقد وجد أنها تضعف وظيفة الغدة الدرقية.

المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب: يمكن أن تتداخل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب مع الغدة الدرقية عن طريق تثبيط التعبير الجيني لهرمون الغدة الدرقية ومنع امتصاص اليود بواسطة الغدة الدرقية وتقليل امتصاص الخلايا لهرمون الغدة الدرقية وزيادة إزالة هرمون الغدة الدرقية من الجسم.

السموم الموجودة في السلع الاستهلاكية: مثبطات اللهب (الموجودة في شاشات الكمبيوتر والتلفزيون والأثاث وبطانات السجاد وأكثر من ذلك) والملدنات مثل بيسفينول أ (BPA) والفثالات والتريكلوسان (مادة كيميائية مضادة للبكتيريا توجد في صابون اليد) وحمض البيرفلوروكتانويك (PFOA) من أواني الطهي غير اللاصقة والأقمشة المقاومة للبقع يمكن أن تلحق الضرر بالغدة الدرقية.

المعادن الثقيلة: يمكن أن يؤثر الكادميوم والرصاص والزئبق والألمنيوم على الغدة الدرقية من خلال مجموعة متنوعة من الآليات. أصبحت العديد من هذه الملوثات أكثر شيوعًا في بيئتنا بسبب التصنيع والتلوث.

تتسبب العديد من هذه السموم في تلف الغدة الدرقية بشكل كامل.

مثل قصور الغدة الدرقية، فإن اضطرابات السكر في الدم شائعة للغاية:

العلاقة بين الغدة الدرقية وسكر الدم معقدة. تعمل الغدة الدرقية على استقلاب السكر في الدم، لذلك إذا كانت الغدة الدرقية لا تعمل بشكل طبيعي ، فقد يكون توازن السكر في الدم مضطربًا، ولكن السكر في الدم يعمل أيضًا على الغدة الدرقية. إذا كنت تعاني من متلازمة التمثيل الغذائي، فمن المحتمل أيضًا أن تتأثر وظيفة الغدة الدرقية.

تظهر الأبحاث أن مقاومة الأنسولين (شائعة عند الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل مزمن) يمكن أن تزيد من تدمير الغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بمرض هاشيموتو. كما يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) أيضًا إلى الإضرار بصحة الغدة الدرقية عن طريق تثبيط وظيفة الغدة النخامية.

عدم تحمل الطعام كسبب لقصور الغدة الدرقية

يبدو أن عدم تحمل الغلوتين يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمرض هاشيموتو. يعاني العديد من الأشخاص المصابين بمرض هاشيموتو أيضًا من مرض الاضطرابات الهضمية (حالة من أمراض المناعة الذاتية) ويؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين إلى تحسين صحة الغدة الدرقية.

لماذا يوجد هذا الاتصال؟ يشبه التركيب الجزيئي للغليادين، الذي يشكل الجزء البروتيني من الغلوتين، إلى حد كبير بنية الغدة الدرقية. إذا كنت حساسًا للجلوتين وكنت تأكله، فسيقوم جهازك المناعي بتدمير هذا الغليادين ويهاجم الغدة الدرقية في هذه العملية. هذا يمثل مشكلة خاصة عند التفكير في أن:

مرض الاضطرابات الهضمية العديد من الأشخاص ولكن لا يعاني الكثير منهم من أعراض واضحة وقد لا يعرفون حتى أنهم مصابون بهذه الحالة.

يمكن أن تستمر الاستجابة المناعية للجلوتين لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد تناوله.

يمكن أن تسبب الأطعمة المورقة أيضًا مشاكل للأشخاص الذين يعانون من انخفاض الغدة الدرقية.

Goitrogens هي الأطعمة التي يمكن أن تسبب التهاب الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية) عن طريق التدخل في امتصاص الغدة لليود. بتركيزات منخفضة، قد تكون قادرًا على تعويض تأثير الجيتروجين عن طريق إضافة اليود؛ لكن تناول كمية كبيرة من الدواء سيؤثر سلبًا على الغدة الدرقية. تتضمن القائمة الجزئية للأطعمة التي تؤدي إلى تضخم الغدة الدرقية ما يلي:

الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والبوك تشوي.

عائلة الفواكة الوردية وتشمل الكرز والخوخ والتوت والفراولة والمشمش.

الأطعمة الأخرى مثل البطاطا الحلوة وبراعم الخيزران وفول الصويا والكسافا

دسباقتريوز الأمعاء وقصور الغدة الدرقية

يرتبط ميكروبيوم الأمعاء بكل جانب من جوانب صحتك تقريبًا، بما في ذلك صحة الغدة الدرقية ووظائفها. العلاقة بين القناة الهضمية والغدة الدرقية عميقة ومعقدة. تؤثر صحة أمعائك على وظيفة الغدة الدرقية والعكس صحيح.

تساعد بكتيريا الأمعاء الصحية في عملية تحويل هرمونات الغدة الدرقية T4 إلى T3، بينما يمكن أن يؤثر دسباقتريوز الأمعاء سلبًا على استقلاب الغدة الدرقية. كما ترتبط أمعائك وجهازك المناعي ارتباطًا وثيقًا أيضًا: يمكن أن يلعب حاجز الأمعاء المتسرب أو الأمعاء المتسربة دورًا في تطور مرض هاشيموتو.

تلعب هرمونات الغدة الدرقية أيضًا دورًا وقائيًا في الحاجز المعوي ويمكن أن تساعد في منع التهاب الأمعاء.

ضعف محور الغدة النخامية – الغدة الكظرية (HPA) والإجهاد

محور HPA (يتكون من الوطاء والغدة النخامية والغدد الكظرية) هو نظام الاستجابة المركزي للضغط في الجسم. ينسق محور HPA إطلاق الكورتيزول، وهو هرمون يسمح لأجسامنا بالاستجابة السريعة للتهديد الفوري. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى تعطيل هذه العملية ويؤدي إلى ضعف محور HPA.

ترتبط الغدة الدرقية ارتباطًا وثيقًا بمحور HPA. ينتج هرمون إفراز الثيروتروبين TRH، الذي يحفز الغدة النخامية على إنتاج الهرمون المنبه TSH ، والذي يرسل إشارات للغدة الدرقية لإنتاج T4 و T3. كما قد تتخيل ، يمكن أن تتداخل الاضطرابات في منطقة ما تحت المهاد و / أو الغدة النخامية مع هذه العملية وتؤثر على الغدة الدرقية.

يشجع الإجهاد المزمن على إطلاق السيتوكينات الالتهابية والتي تقلل من وظيفة ما تحت المهاد والغدة النخامية (وبالتالي الغدة الدرقية) ، وتثبط تحول هرمونات الغدة الدرقية وتسبب مقاومة هرمونات الغدة الدرقية وتؤثر على الهرمونات الأخرى المهمة لتكون وظيفة الغدة الدرقية سليمة.

قد يكون ضعف إنتاج السيتوكين مرتبطًا أيضًا بالمناعة الذاتية، ما يجعل ضعف محور HPA والتوتر من العوامل الحاسمة التي يجب مراعاتها إذا كنت مصابًا بمرض هاشيموتو.

من المهم ملاحظة أن ممارسة الرياضة بشكل مفرط يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعطيل محور HPA وربما يؤدي إلى تفاقم قصور الغدة الدرقية. تعتبر ممارسة الرياضة بشكل مفرط ومكثف ضغوطًا على جسمك ويمكن أن تؤثر سلبًا على صحة الغدة الدرقية.

نقص المغذيات

تحتاج غدتك الدرقية إلى مغذيات محددة لتعمل بشكل صحيح؛ أي نقص في أي من هذه يمكن أن يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية. يشملوا:

اليود: هرمون الغدة الدرقية غني باليود ويمكن أن يسبب نقص اليود كلاً من قصور الغدة الدرقية وتضخم الغدة الدرقية. يعد نقص اليود السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم.

الزنك: الزنك ضروري لتخليق هرمون الغدة الدرقية وقد ثبت أن نقص الزنك يسبب قصور الغدة الدرقية.

السيلينيوم: السيلينيوم مطلوب لتحويل هرمونات T4 إلى T3. يؤدي نقص السيلينيوم إلى تفاقم الظروف الناجمة عن عدم كفاية تناول اليود.

وختاما، هناك علاقة فريدة بين اليود والسيلينيوم والغدة الدرقية. لسبب واحد يمكن أن تؤدي زيادة تناول اليود إلى تفاقم الهجوم المناعي على الغدة الدرقية، ما يجعل مكملات اليود خيارًا سيئًا لأي شخص مصاب بمرض هاشيموتو.

ومن ناحية أخرى، عندما تتناول اليود مع السيلينيوم، لا نرى نفس المشكلة على مستوى المناعة الذاتية. يبدو أنه من خلال موازنة تناول اليود مع السيلينيوم ، يمكننا تجنب آثار نقص المناعة.