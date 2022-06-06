“ويجز” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بالعلم والكوفية الفلسطينية في حفله بباريس

وطن – نشر مغني الراب المصري “ويجز” صورة له مرتديا العلم الفلسطيني خلال حفله الذي أقامه في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق “ويجز” على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “أنستجرام” قائلا: “مكنتش متخيل انى هشوف جمهور زى دا فى باريس، بجد مبسوط بيكم قوى و مش قادر استنى المرة الجاية”.

View this post on Instagram A post shared by W E G Z ® | ويجز (@wegzofficial)

كما تداول ناشطون مقطع له وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية على رأسه خلال الحفل، وسط تفاعل كبير جدا من الحضور.

رافعا علم فلسطين ومرتديا الكوفية..

إشادات واسعة بنجم الراب المصري ويجز بعد حفلته الأخيرة في باريس pic.twitter.com/bimzHDWo00 — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 6, 2022

من جانبهم، اعتبر محبو “ويجز” في العالم العربي لقطة ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع العلم انتصارا للقضية التاريخية، معبرين عن سعادتهم بما قام به.

وقال صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد البيقاوي، مشيدا بما فعله “ويجز”: “ويجز “فخر العرب” تبعنا”.

وعلقت المغردة، حبيبة حمدي، على ما فعله “ويجز” بالقول: “بعيدا عن أنها حفلة غنائية اساسا و ويجز في الأساس مغني مش قدوة يعني للمجتمع لكنه طبعا مشهور بشكل كبير .. فـاستغلاله لشهرته و انه يطلع ع الاستيدچ قدام العالم كله بعلم فلسطين و الشال في حفلة في دولة أجنبية زي فرنسا .. حاجه عظيمة بصراحه تخليك تحترمه كـ بني ادم ع الأقل”.

بعيدا عن أنها حفلة غنائية اساسا و ويجز في الأساس مغني مش قدوة يعني للمجتمع لكنه طبعا مشهور بشكل كبير .. فـاستغلاله لشهرته و انه يطلع ع الاستيدچ قدام العالم كله بعلم فلسطين و الشال في حفلة في دولة أجنبية زي فرنسا .. حاجه عظيمة بصراحه تخليك تحترمه كـ بني ادم ع الأقل .. ❤ pic.twitter.com/snbrUIfxih — Habiba_Hamdy (@HabibaH70617906) June 6, 2022

وقالت المغردة، مرام حكيم: “من سنتين ويجز عمل تراك اسمه 21 كان بيقول فيه “امتى يا فرنسا امتى اروح باريس” النهاردة ويجز بيغني في باريس وبيقرر انه يطلع المسرح وهو لابس علم فلسطين، والحقيقة إني بحب الحاجات دي ولسه لحد دلوقتي بتأثر فيا.. فصباح الفل يا ويجز”.

من سنتين ويجز عمل تراك اسمه 21 كان بيقول فيه "امتى يا فرنسا امتى اروح باريس" النهاردة ويجز بيغني في باريس وبيقرر انه يطلع المسرح وهو لابس علم فلسطين، والحقيقة إني بحب الحاجات دي ولسه لحد دلوقتي بتأثر فيا.. فصباح الفل يا ويجز ❤ pic.twitter.com/1RYn9GHABT — MaramHakeem (@MaramHakiem18) June 6, 2022

وعبر المغرد “حازم” عن احترامه لما فعله “ويجز” بالقول: “اي حد صاحب موقف في الزمن دا انا بحترمه و بقدره زيادة عن العادي ، ويجز واحد من الناس دي”.

اي حد صاحب موقف في الزمن دا انا بحترمه و بقدره زيادة عن العادي ، ويجز واحد من الناس دي — HAZEM (@The_Hazem10) June 6, 2022

من هو ويجز؟

يشار إلى ان مغني الراب “ويجز” اسمه الحقيقي أحمد علي من مواليد 1998، هو مغني راب مصري، ذاع صيته عقب إطلاقه أغنية “دورك جي” في 11 مارس/ آذار 2020، وهو المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وترجع أصوله إلى الأقصر، بداية ويجز كانت من خلال أغنية “بطلوا فيك“، إلا أن أولى نجاحاته كانت أغنية “TNT” التي طرحت عام 2018.

شارك ويجز في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 ووضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقيا شابا إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.