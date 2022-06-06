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“ويجز” يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بالعلم والكوفية الفلسطينية في حفله بباريس

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
ويجز العلم الفلسطيني watanserb.com
ويجز يرتدي العلم الفلسطيني في حفل باريس

وطن – نشر مغني الراب المصري “ويجز” صورة له مرتديا العلم الفلسطيني خلال حفله الذي أقامه في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلق “ويجز” على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على “أنستجرام” قائلا: “مكنتش متخيل انى هشوف جمهور زى دا فى باريس، بجد مبسوط بيكم قوى و مش قادر استنى المرة الجاية”.

 

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كما تداول ناشطون مقطع له وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية على رأسه خلال الحفل، وسط تفاعل كبير جدا من الحضور.

من جانبهم، اعتبر محبو “ويجز” في العالم العربي لقطة ارتداء الكوفية الفلسطينية ورفع العلم انتصارا للقضية التاريخية، معبرين عن سعادتهم بما قام به.

ويجز بالكوفية الفلسطينية

وقال صانع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أحمد البيقاوي، مشيدا بما فعله “ويجز”: “ويجز “فخر العرب” تبعنا”.

وعلقت المغردة، حبيبة حمدي، على ما فعله “ويجز” بالقول: “بعيدا عن أنها حفلة غنائية اساسا و ويجز في الأساس مغني مش قدوة يعني للمجتمع لكنه طبعا مشهور بشكل كبير .. فـاستغلاله لشهرته و انه يطلع ع الاستيدچ قدام العالم كله بعلم فلسطين و الشال في حفلة في دولة أجنبية زي فرنسا .. حاجه عظيمة بصراحه تخليك تحترمه كـ بني ادم ع الأقل”.

وقالت المغردة، مرام حكيم: “من سنتين ويجز عمل تراك اسمه 21 كان بيقول فيه “امتى يا فرنسا امتى اروح باريس” النهاردة ويجز بيغني في باريس وبيقرر انه يطلع المسرح وهو لابس علم فلسطين، والحقيقة إني بحب الحاجات دي ولسه لحد دلوقتي بتأثر فيا.. فصباح الفل يا ويجز”.

وعبر المغرد “حازم” عن احترامه لما فعله “ويجز” بالقول: “اي حد صاحب موقف في الزمن دا انا بحترمه و بقدره زيادة عن العادي ، ويجز واحد من الناس دي”.

من هو ويجز؟

يشار إلى ان مغني الراب “ويجز” اسمه الحقيقي أحمد علي من مواليد 1998، هو مغني راب مصري، ذاع صيته عقب إطلاقه أغنية “دورك جي” في 11 مارس/ آذار 2020، وهو المغني المصري الأكثر استماعاً على سبوتيفاي في 2020 و2021.

نشأ ويجز في حي الورديان بمحافظة الإسكندرية وترجع أصوله إلى الأقصر، بداية ويجز كانت من خلال أغنية “بطلوا فيك“، إلا أن أولى نجاحاته كانت أغنية “TNT” التي طرحت عام 2018.

شارك ويجز في مسلسل بيمبو للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول تجربة تمثيلية له في 2021 ووضعته مجلة فوربس الشرق الأوسط ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021، كما ضمته مجلة جي كيو الأمريكية ضمن قائمتها لأكثر 21 موسيقيا شابا إثارة على كوكب الأرض في 2021 ممثلاً عن منطقة الشرق الأوسط.

المصدروطن - رصد تويتر وانستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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