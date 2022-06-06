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حياتنا

نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان عاري الكتفين وتتحدث عن شعورها بأنها “ولد”!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان عاري الكتفين وتتحدث عن شعورها بأنها
نرمين الفقي

وطن– فاجأت الفنانة المصرية نرمين الفقي، متابعيها بصورة جديدة بعد أيام من شائعات زواجها.

فستان أوف شولدر

ونشرت نرمين الفقي صورة لها عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، وهي ترتدي فستاناً أوف شولدر باللون الكحلي.

واعتمدت الفنانة المصرية تسريحة الشعر المرفوع، ولم يتبين تاريخ التقاط الصورة، لكن عبارات الغزل انهالت عليها من محبيها الذين أشادوا بجمالها رغم تقدمها في السن.

نرمين الفقي
نرمين الفقي

“أشعر بأنني ولد”

هذا وقد نشرت نرمين أيضاً عبر خاصية الستوري، فيديو للقاء سابق لها وهي تتحدث عن شعورها بأنها “ولد”.

وتتحدث نرمين خلال اللقاء في برنامج “كلمة أخيرة” عن رأيها في الجمال، مشيرة أنها لم تكن تملك الثقة بنفسها في مرحلة الطفولة.

وتقول: “بالتأكيد بنحمد ربنا على نعمته، لكن وأنا صغيرة مكانش عندي ثقة في نفسي خالص. كنت بشوف نفسي ولد، وكنت شقية شقاوة غير طبيعية، لما كبرت حتى فترة ثانوي، برضه كنت حاسة إن شكلي مش حلو قوي، لغاية في الجامعة لما ابتديت أدخل في الإعلانات نوعا ما ابتديت أحس”.

زواج نرمين الفقي

وعلى رغم جمالها الذي لم يتأُثر بمرور سنوات عمرها الـ49، ولم يعبث به مشرط طبيب تجميل، إلا أن نرمين الفقي لم يسبق لها الزواج.

وهذا ما يجعل الفنانة المصرية عرضةً للشائعات في كل فترة، إحداها حين تم تداول خبر ارتباطها بالفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي.

لكن نرمين نفت الأمر في وقتها، ووصفته بالصديق الوفي الذي ساندها في وقت الحاجة.

الإقامة الذهبية

وفي سياق آخر، أعلنت نرمين قبل أيام فقط حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، لتلتحق بمجموعة من الفنانين العرب والعالميين بذلك.

ونشرت نرمين عبر حسابها على “انستجرام”، الإقامة الذهبية التي حصلت عليها، وقد تم وضع صورتها الشخصية عليها.

وعقبت نرمين: “أنا سعيدة لحصولي على الإقامة الذهبية، شكرًا لحكومة الإمارات”.

وأشاد المتابعون بجمال صورة نرمين على الإقامة. بينما تساءل البعض، كيف سُمح لها أن تسرح شعرها بهذه الطريقة في صورة رسمية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال نيرمين في السباق الرمضاني 2021، مسلسل “ضل راجل”. وكان بطولة نور، ومحمود عبد المغنى. ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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