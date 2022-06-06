نادٍ سعودي ينافس أندية أوروبية في التعاقد مع كافاني

وطن – ذكرت تقاير صحفية في الآونة الأخيرة، عن دخول نادي الشباب السعودي، في التنافس مع أندية في القارة الأوروبية، من أجل التعاقد مع الأسطورة الأوروغواياني إدينسون كافاني 35 عاماً، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “ABOLA” البرتغالية، بأن وكيل أعمال كافاني ( والتر غوغليلمون)، قد تلقى العديد من العروض للتعاقد مع موكله هذا الصيف.

كافاني واهتمام الشباب السعودي

وأردفت، ” كان من أبرز تلك العروض المقدمة، من الرباعي الإسباني، وهم ريال سوسيداد، أتلتيكو مدريد، فياريال، إشبيلية”.

كما وأضافت، ” لقد أبدى الثلاثي البرازيلي بوكا جونيورز، وبوتافوجو، وكورنثيانز، رغبتهم في التعاقد مع الأوروغواياني كافاني، إلى جانب العديد من الأندية في دولة المكسيك، وهم كلوب أمريكا، كروز أزول، مونتيري، تيجريس”.

🚨🚨| وفقًا لـ @Ysfot10 : إدارة #الشباب تقترب من حسم صفقة كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.. pic.twitter.com/mENyVw88iC — عـين الشـباب (@3eanalshabab) June 5, 2022

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وكانت تقارير سعودية، قد تحدثت عن رغبة إدارة نادي الشباب السعودي، دخول سباق المنافسة مع الأندية الأوروبية، من أجل الحصول على خدمات الأسطورة إدينسون كافاني نجم مانشستر يونايتد السابق.

رغبة إيطالية

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، بأن نادي ساليرنيتانا، أبدى اهتمامه في ضم اللاعب في صفقة حرة بالمجان.

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ومن المقرر أن يرحل كافاني عن صفوف نادي مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، نهاية الشهر الجاري، بعد انتهاء عقده مع النادي. وسط عروض عديدة للتعاقد معه.

مسيرته إدينسون كافاني

وبدأت مسيرة كافاني الكروية مع نادي (دانوبيو) الأوروغواياني في عام 2000، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي باليرمو الإيطالي عام 2005، وبعدها إلى نادي نابولي عام 2010. ثم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2013.

🎬 كافاني ماقدمه مع مانشستر يونايتد: 📊 لعب مع مانشستر موسمين: •✔️لعب:(60)

•✔️سجل:(19)

•✔️صنع:(6)

•✔️بدأ أول التشكيلة:(29)

•✔️استبدل بها:(12)

•✔️دخل كابديل أثناء المباراة:(30)

•✔️صنع فرص محققه لتسجيل:(10)

•✔️كسب:(203) إلتحام -اعداد: @AZiiZHD 📍الاعب حر حالياً pic.twitter.com/bFhO0iT9Iy — . (@MydyaZ) June 6, 2022

وفي عام 2020 تعاقد معه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعقد لمدة موسمين كاملين، لينتهي عقده مع الشياطين الحمر هذا الصيف.

كما وشارك الأسطورة كافاني خلال مشواره الكروي في 586 مباراة مع مختلف الأندية ومنتخب بلاده، مسجلاً أكثر من 363 هدفاً حتى الآن.

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