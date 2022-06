نادال مهددٌ بالاعتزال بعد إصابته بمرض نادر

وطن – ربما ستكون بطولة رولان غاروس للتنس الأخيرة، في مشوار الإسباني المخضرم رافاييل نادال 36 عاماً، الذي توج بها، بسبب إصابته بمرض نادر.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن الإسباني نادال مصاب بمرض نادر يسمى بمتلازمة مولر فايس “syndrome de Muller Weiss”، الذي يعاني منه اللاعب منذ أن كان في سن ال19 من عمره، وحتى يومنا هذا.

اعتزال نادال

وقال أسطورة كرة التنس الإسبانية والعاشق لنادي ريال مدريد رافاييل نادال، في تصريح له نشر بوقت سابق، ” أنا واضح جداً بشأن إصابتي، أنا متقدم في العمر بما فيه الكفاية لعدم إخفاء الأشياء. لا أعرف ما يمكن أن يحدث لي بعد الآن”.

وأردف نادال، ” لدي ما لدي في قدمي، وفي حال لم أتمكن من إيجاد حل. فسيصبح الأمر صعب للغاية بالنسبة لي (الاعتزال أقرب)”.

🚫 Trying a drop shot against @RafaelNadal is never a good idea — find out why with our Shot of the Day by @oppo 🎥#RolandGarros | #InspirationAhead pic.twitter.com/tfnK8YrvMO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

كما وأضاف، ” أنا أستمتع بكل يوم، لأنني محظوظ بوجودي هنا، كما ومن دون التفكير كثيراً بما يمكن أن يحدث مستقبلاً. بالطبع سأستمر في الكفاح من أجل إيجاد حل، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا حل، لم تكن الأشهر الثلاثة والنصف الماضية سهلة بالنسبة لي”.

ويسبب مرض المتلازمة الذي يعاني منه الأسطورة نادال، الآلام الكبيرة في المفاصل، كما أنه ربما يعرض الشخص صعوبة ممارسة الرياضة بالمستوى العالي، إلى جانب التشوه الذي يصيب الشخص في منتخب القدم ومؤخرتها.

بطولة رولان غاروس

وتوج الإسباني نادال ببطولة رولان غاروس في العاصمة الفرنسية (باريس)، باللقب ال14 في تاريخ مسيرته في هذه المسابقة، الأحد، بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود.

كما وفاز نجم كرة التنس رافاييل نادال، في الأشواط الثلاثة، بنتيجة 6-3، 6-3، 6-0، على نظيره النرويجي كاسبر، في المباراة النهائية على ختام البطولة التي شهدت السيطرة والقوة للأسطورة الإسبانية.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 1️⃣4️⃣ titles at #RolandGarros — on this final day of the tournament that's our Stat of the Day by @Infosys 👏 What a show, Rafa! 👏 pic.twitter.com/aOVul9TPxG — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

ورفع نادال ألقابه طوال مشواره الاحترافي في عالم كرة التنس، إلى 22 لقباً في بطولات الغراند سلام. الذي لم يسبق لأحد الوصول إليه حتى الآن.

يشار إلى أن المباراة النهائية، شهدت حضور العديد من النجوم الرياضيين والمشاهير العالمية، كان من أبرزهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الألماني وغيرهم.

