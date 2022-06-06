مقاطعة المنتجات الهندية.. انتفاضة تويترية في وجه الإساءة للنبي محمد

وطن – لا تزال حالة غضب عارمة مثارة بين العرب والمسلمين، في أعقاب إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم بالهند “بهاراتيا جاناتا”، للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأطلق ناشطون على موقع “تويتر”، وسم بعنوان “#مقاطعة_المنتجات_الهندية“، يحث على توجيه ضربة للاقتصاد الهندي، وذلك في أعقاب تلك الإساءة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم نافين كومار جيندال، قد تسبب في موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد العربية والإسلامية، بعد تطاوله وسخريته من الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقال جيندال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “أريد أن أسأل أقارب الرسول أن نبيكم يتزوج في سن 53 من طفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 سنوات، عائشة في سن 56 ، تقيم علاقة مع عائشة البالغة من العمر 9 سنوات … ألا تندرج تلك العلاقة ضمن فئة الاغتصاب؟”، فيما تبين أن التغريدة تم حذفها فيما بعد.

غضب عربي وإسلامي

وتحت وسم المقاطعة، عبّر ناشطون عن سخطهم الحاد من الإساءة الهندية للرسول الكريم، وقد نشط الوسم في عديد البلدان العربية، إذ قال الكاتب تركي الشلهوب: “المتطرفون الهندوس لا يسيئون لرسول الله فقط، يقتلون المسلمين ويهجرونهم ويُحاربون الحجاب أيضًا.. لذا فإن مقاطعة المنتجات الهندية من أوجب الواجبات”.

المتطرفون الهندوس لا يسيئون لرسول الله فقط، يقتلون المسلمين ويهجرونهم ويُحاربون الحجاب أيضًا.. لذا فإن مقاطعة المنتجات الهندية من أوجب الواجبات.#مقاطعة_المنتجات_الهندية — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 6, 2022

وأكّد محمد يسري إبراهيم وكيل جامعة المدينة العالمية بماليزيا، أنّ المقاطعة مطلوبة على كل المستويات الفردية والمؤسسية والدولية الإسلامية باعتبار واجبا شرعيا حتى “يعتذر المسئ ودولته للجناب الشريف للنبي المصطفى والرسول المقتفى”.

#مقاطعة_المنتجات_الهندية

مطلوبة على جميع المستويات الفردية والمؤسسية والدولية الإسلامية واجب شرعي حتى يعتذر المسئ ودولته للجناب الشريف للنبي المصطفى والرسول المقتفى!#إلا_رسول_الله_يا_مودي — د.محمد يسري إبراهيم (@DrMohamadYousri) June 5, 2022

فيما كتب “حذيفة فريد”: “أهلنا في الكويت يعلنون مقاطعة المنتجات الهندية بالكامل”.

أهلنا في الكويت يعلنون #مقاطعة_المنتجات_الهندية بالكامل#إلا_رسول_الله_يا_مودي — حذيفة فريد Huzaifah Farid (@PM_Huzaifah) June 5, 2022

وانتشر مقطع فيديو، يرصد إزالة منتجات هندية من أرفف بعض المحال التجارية في الكويت؛ تعبيرًا عن الغضب من الإساءة المتعمدة للرسول الكريم.

ونشر ناشطون، صورا تُظهر جانبا من المنتجات الهندية في الأسواق وذلك للتشجيع على مقاطعتها “نصرة لرسول الله ودفاعًا عن عرضه”.

منتجات هندية، وشركات تُنتج بالهند.. قاطعوها نصرةً لرسول الله ودفاعًا عن عرضه.#مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/iMZYz29WUy — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 6, 2022

وكتب حساب باسم “كُنَّاشة الفوائد”: “يا أحفاد الصحابة بالأمس قاطعنا المنتجات الفرنسية.. واليوم إن شاء الله نقاطع المنتجات الهندية نصرة لرسول الله”

💡#إلا_رسول_الله_يا_مودي #مقاطعة_المنتجات_الهندية يا أحفاد الصحابة بالأمس قاطعنا المنتجات الفرنسية.. واليوم إن شاء الله نقاطع المنتجات الهندية نصرة لرسول الله .. pic.twitter.com/NCm2fGCUVc — كُنَّاشة الفوائد (@kunnashaty10) June 5, 2022

الصعيد السياسي

على الصعيد السياسي، استنكرت دول عربية الإساءة الهندية للنبي محمد، إذ استدعت خارجيتا قطر والكويت سفيري الهند في البلدين، وتم إبلاغهما بالاحتجاج الشديد على هذه الإساءة.

وقالت الدوحة، إنها تأمل أن تقدم السلطات الهندية اعتذارا علنيا، وإدانة فورية لهذه التصريحات.

وأشارت إلى أن السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش، والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية.

وزارة الخارجية تستدعي السفير الهندي وتسلمه مذكرة رسمية برفض دولة قطر التام وشجبها لتصريحات مسؤول في الحزب الحاكم ضد الرسول الكريم

#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/AohizKocjF — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 5, 2022

ورحبت الكويت بـ”إيقاف المسؤول عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة”، مطالبة بـ”باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية”.

وسعت الهند، لاحتواء حدة الغضب باتخاذها قرارًا بإقالة اثنين من متحدثيه وهما نافين جيندال ونوبور شارما، بسبب تطاولهما على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال “جيندال” في تدوينة له عبر حسابها على “تويتر”: “نحن نحترم عقيدة جميع الأديان ولكن السؤال كان فقط عن تلك العقليات التي تنشر الكراهية باستخدام تعليقات غير لائقة على آلهتنا. لقد سألت سؤالا. هذا لا يعني أننا ضد أي دين”.

हम सभी धर्मों की आस्था का सम्मान करते हैं लेकिन सवाल सिर्फ़ उन मानसिकता वालों से था जो कि हमारे देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणियों का प्रयोग करके नफ़रत फैलाते हैं मैंने सिर्फ़ उन्हीं से एक सवाल पूछ था। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ है। — Naveen Kumar Jindal 🇮🇳 (@naveenjindalbjp) June 5, 2022

بينما أوضح الحزب الحاكم أنه علق المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ردا على تعليقات أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية بشأن النبي محمد.

وزعم الحزب في بيان، أنه يحترم جميع الأديان ويدين إهانة أي شخصيات دينية لأي دين.

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