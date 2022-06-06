الرئيسيةحياتنامشهور سناب شات عماني يطعن في شرف الفتيات ومغردون غاضبون: أين الرقابة؟
حياتنا

مشهور سناب شات عماني يطعن في شرف الفتيات ومغردون غاضبون: أين الرقابة؟

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مشهور سناب شات عماني watanserb.com
موجة غضب واسعة ضد مشهور سناب شات عماني

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب عارمة، ضد أحد مشاهير “سناب شات“، بعد ظهوره بفيديو تضمن تلفظه بألفاظ خادشة للحياء، وقيامه بالطعن في شرف العديد من الفتيات.

وتعبيرا عن الغضب، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “أين الرقابة“، طالبو فيه من الجهات الرقابية تكثيف الرقابة على رواد مواقع التواصل وتشديد العقوبات لكل من يخدش الآداب العامة والعادات والتقاليد.

وقالت المغردة، تغريد الوهيبية، مستنكرة ما تلفظ به المشهور على “سناب شات” بالقول:” خسارة فيك اللبس العماني، لأنه أطهر وانبل من أن يلبسه شخص بهذي البذاءة”.

من جانبه، علق المحامي، علي الشيزاوي، على ما حدث بالقول: ” حرية الرأي والتعبير مقيده في حدود القانون ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يخضعون الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويُلاحظ في الآونه الاخيره ظهور كمية هائلة من المستخدمين تطاولت السنتهم وتجاوزت حدود الذرابه والادب وانتقاء الالفاظ مما يقضي الحال ضبطهم ومحاسبتهم”.

ووجه المغرد، مازن بالاوي، رسالة قائلا: “لكل مشهور/ مشهوره او غيرهم .. اذا انتوا رخاص لهالدرجة وما تربيتوا على الحشمه والادب والاخلاق و ماعندكم ذرة احترام، فخلوا قلة ادبكم ومحتواكم المنحط ف محيطكم و لاتنشروا رخصكم وقلة ادبكم للمجتمع،، ‘ وان ما ادبكم البيت يأدبكم القانون”.

وعبرت المغردة، ندى الهنائية، عن غضبها مما ذكره المشهور عبر حسابه في سناب شات، قائلة:”شو هالكلام الوقح اللي يقوله ..إذا أنت ما متربي وتسلك طريق الشذوذ والعاهات فهذا شأنك ولا تتكلم به أمام الناس وتهتك الأعراض بهذه الاتهامات الغبية والدنيئة”.

وناشد المغرد، عدنان العبري، الجهات الرقابية قائلا: ” أنقذوا مجتمعنا من آفات بشرية خطيرة والتي وصلت إلى مرحلة من الانحطاط الأخلاقي.. ماذا سيكون حال أجيالنا الصغار اذا شاهدوا مثل هذه الناس تتكلم بكلام بذيئ ، يتحسر ويتألم منه العاقل من قبحه !!!”.

وكان الناشطون قد تداولوا مقطع للمشهور المذكور، تضمن الفاظا خادشة، وتعرض فيه للأعراض، وحرض فيه على ممارسة الرذيلة، تتحفظ “وطن” على نشره، حفاظا على مشاعر قرائها ومتابعيها.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

سلطنة عمان تنفي نفيا قاطعا وجود اتفاق مع إيران حول هذا الأمر

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

شرطة عمان السلطانية تدعو المواطنين للبحث معها عن مواطن مفقود

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 6 يونيو 2022.. ارتفاع طفيف

الهدهد

سلطنة عمان.. ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 5 يونيو 2022

الهدهد

قصة الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المحظور في سلطنة عمان والكويت وقطر

اقتصاد

سلطنة عمان تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة ستعزز الإنتاج

الهدهد

موقع بريطاني: هذا ما ينتظر السياح في سلطنة عمان

رياضة

عمان تتلقى أول طلب من منتخب عالمي لإقامة معسكره استعدادًا لمونديال قطر 2022

حياتنا

فيديو صادم يوثق سقوط مواطن عماني في أحد الأنهار بتركيا ومصيره مجهول (شاهد)

الهدهد

مفاجأة سبقت فضيحة “كلية الشرق الأوسط” وغضب العمانيين يتواصل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا