مشهور سناب شات عماني يطعن في شرف الفتيات ومغردون غاضبون: أين الرقابة؟

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب عارمة، ضد أحد مشاهير “سناب شات“، بعد ظهوره بفيديو تضمن تلفظه بألفاظ خادشة للحياء، وقيامه بالطعن في شرف العديد من الفتيات.

وتعبيرا عن الغضب، دشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسما بعنوان: “أين الرقابة“، طالبو فيه من الجهات الرقابية تكثيف الرقابة على رواد مواقع التواصل وتشديد العقوبات لكل من يخدش الآداب العامة والعادات والتقاليد.

وقالت المغردة، تغريد الوهيبية، مستنكرة ما تلفظ به المشهور على “سناب شات” بالقول:” خسارة فيك اللبس العماني، لأنه أطهر وانبل من أن يلبسه شخص بهذي البذاءة”.

خساره فيك اللبس العماني، لأنه أطهر وانبل من أن يلبسه شخص بهذي البذائه.#اين_الرقابة pic.twitter.com/kKM79JHN4p — تغريد الوهيبية (@T_wahaibi96) June 6, 2022

من جانبه، علق المحامي، علي الشيزاوي، على ما حدث بالقول: ” حرية الرأي والتعبير مقيده في حدود القانون ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يخضعون الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويُلاحظ في الآونه الاخيره ظهور كمية هائلة من المستخدمين تطاولت السنتهم وتجاوزت حدود الذرابه والادب وانتقاء الالفاظ مما يقضي الحال ضبطهم ومحاسبتهم”.

حرية الرأي والتعبير مقيده في حدود القانون ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي يخضعون الى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ويُلاحظ في الآونه الاخيره ظهور كمية هائلة من المستخدمين تطاولت السنتهم وتجاوزت حدود الذرابه والادب وانتقاء الالفاظ مما يقضي الحال ضبطهم ومحاسبتهم #اين_الرقابه — المحامي : علي الشيزاوي ⚖️ (@alshezawi0007) June 6, 2022

ووجه المغرد، مازن بالاوي، رسالة قائلا: “لكل مشهور/ مشهوره او غيرهم .. اذا انتوا رخاص لهالدرجة وما تربيتوا على الحشمه والادب والاخلاق و ماعندكم ذرة احترام، فخلوا قلة ادبكم ومحتواكم المنحط ف محيطكم و لاتنشروا رخصكم وقلة ادبكم للمجتمع،، ‘ وان ما ادبكم البيت يأدبكم القانون”.

لكل مشهور/ مشهوره او غيرهم .. اذا انتوا رخاص لهالدرجة وما تربيتوا على الحشمه والادب والاخلاق و ماعندكم ذرة احترام، فخلوا قلة ادبكم ومحتواكم المنحط ف محيطكم و لاتنشروا رخصكم وقلة ادبكم للمجتمع،،

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وان ما ادبكم البيت يأدبكم القانون 👋🏻

' #أين_الرقابة — Mazin BaAlawi (@MazinBaAlawi) June 6, 2022

وعبرت المغردة، ندى الهنائية، عن غضبها مما ذكره المشهور عبر حسابه في سناب شات، قائلة:”شو هالكلام الوقح اللي يقوله ..إذا أنت ما متربي وتسلك طريق الشذوذ والعاهات فهذا شأنك ولا تتكلم به أمام الناس وتهتك الأعراض بهذه الاتهامات الغبية والدنيئة”.

شو هالكلام الوقح اللي يقوله 😳

إذا أنت ما متربي وتسلك طريق الشذوذ والعاهات فهذا شأنك ولا تتكلم به أمام الناس وتهتك الأعراض بهذه الاتهامات الغبية والدنيئة #اين_الرقابه pic.twitter.com/Z2TG9e93FN — ندى الهنائية💝 (@2_nada0) June 7, 2022

وناشد المغرد، عدنان العبري، الجهات الرقابية قائلا: ” أنقذوا مجتمعنا من آفات بشرية خطيرة والتي وصلت إلى مرحلة من الانحطاط الأخلاقي.. ماذا سيكون حال أجيالنا الصغار اذا شاهدوا مثل هذه الناس تتكلم بكلام بذيئ ، يتحسر ويتألم منه العاقل من قبحه !!!”.

أنقذوا مجتمعنا من آفات بشرية خطيرة والتي وصلت إلى مرحلة من الانحطاط الأخلاقي.. ماذا سيكون حال أجيالنا الصغار اذا شاهدوا مثل هذه الناس تتكلم بكلام بذيئ ، يتحسر ويتألم منه العاقل من قبحه !!! #أين_الرقابة — عدنان العبري (@Adnaan_89) June 6, 2022

وكان الناشطون قد تداولوا مقطع للمشهور المذكور، تضمن الفاظا خادشة، وتعرض فيه للأعراض، وحرض فيه على ممارسة الرذيلة، تتحفظ “وطن” على نشره، حفاظا على مشاعر قرائها ومتابعيها.